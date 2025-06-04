Pretvornik valut Xe

Preverite menjalne tečaje tujih valut v živo

Iz

1$

V

0.85

1.00 USD = 0.85789972 EUR

Srednji tržni tečaj na dan 03:46 UTC

Pošlji denar

Pogovorite se z valutnim strokovnjakom danes. Lahko premagamo tečaje konkurence.

Načrtuj klic

Za naš pretvornik uporabljamo srednji tržni tečaj. To je samo v informativne namene. Tega tečaja ne boste prejeli pri pošiljanju denarja. Prijavite se za ogled tečajev pošiljanja

Ali ste vedeli, da lahko z Xe pošljete denar v tujino?

Prijavite se še danes
XE Logo

Menjalni tečaji v živo

Primerjajte več kot 100 valut v realnem času in poiščite pravi trenutek za prenos sredstev

Znesek
Grafikon (24 ur)
1
Dodaj valuto

Upravljajte svoje valute na poti z aplikacijo Xe

Ima vse, kar potrebujete za mednarodne denarne prenose – enostavno, varno in nizke provizije, ki se začnejo že pri 0 USD.
Prenesite aplikacijo

Orodja za valute Xe

Vpogledi v devizne tečaje, napredni kazalniki, novice v živo in prilagodljive nadzorne plošče

Mednarodni prenosi

Pošljite denar v 190 držav prek 130 valut. Uživajte v prilagodljivih načinih pošiljanja in prejemanja denarja.
Več informacij

Opozorila o cenah

Nastavite brezplačna opozorila o tečajih za kateri koli valutni par. Obvestili vas bomo o želeni ceni.
Več informacij

Zgodovinski tečaji valut

Analizirajte trende tečajev za katero koli valuto v nekaj dneh, tednih, mesecih ali letih. Pridobite avtomatiziran vir podatkov o valutah prek API-ja Xe Currency Data.
Več informacij

Kalkulator IBAN

Poiščite in potrdite svojo IBAN (mednarodno številko bančnega računa), da se prepričate, da je vaše nakazilo poslano na pravi naslov.
Več informacij

Posodobitve valut po e-pošti

Prejemajte dnevno analizo trgov, menjalnih tečajev in novic neposredno v svoj nabiralnik.
Več informacij

API za podatke o valuti Xe

Zagotavljanje menjalnih tečajev komercialnega razreda več kot 3000 podjetjem po vsem svetu

Najbolj zaupanja vreden vir podatkov o valutah na svetu

Naš API za menjalne tečaje ponuja natančne in zanesljive podatke v realnem času za stotine valut. Xe-jeve lastne obrestne mere so pridobljene neposredno od ponudnikov finančnih podatkov in uglednih bank.
Več informacij 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Zaupajo mu
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Xe za podjetja

Poenostavljena globalna poslovna plačila.

Ne glede na to, ali potrebujete čezmejna plačila ali rešitve za upravljanje deviznih tveganj, imamo vse, kar potrebujete. Načrtujte mednarodna nakazila v 130 valutah v več kot 190 državah.

Poslovna plačila

Destinacije za pošiljanje denarja

Povezovanje sveta

ae

Pošlji denar v Združeni arabski emirati

al

Pošlji denar v Albanija

am

Pošlji denar v Armenija

ar

Pošlji denar v Argentina

au

Pošlji denar v Avstralija

az

Pošlji denar v Azerbajdžan

ba

Pošlji denar v Bosna in Hercegovina

be

Pošlji denar v Belgija

bb

Pošlji denar v Barbados

bd

Pošlji denar v Bangladeš

bg

Pošlji denar v Bolgarija

bh

Pošlji denar v Bahrajn