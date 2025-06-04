- Home
Najbolj zaupanja vreden API za podatke o valutah na svetu
Z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju deviznega trgovanja in valut naš API za podatke o valutah zagotavlja natančne in zanesljive podatke o menjavi valut v realnem času za stotine svetovnih valut. Naše cene pridobivamo neposredno od ponudnikov finančnih podatkov in centralnih bank.
Podatki v realnem času, natančni in zanesljivi za več kot 220 svetovnih valut
Xe-jev API za podatke o valutah je integriran z več kot 100 zelo uglednimi svetovnimi viri. To nam omogoča, da ponudimo najbolj natančne in ažurne podatke. Dinamično zaznavamo in filtriramo morebitne napake ter vam zagotavljamo API za valute in podatke, na katere se lahko zanesete.
Enostavna in hitra izvedba
Naš API za podatke o valutah je zasnovan za razvijalce. Omogočamo enostavno priključitev na vašo obstoječo programsko opremo. Prejeli boste SDK-je za Javo, NodeJS, PHP in Python.
Orodja in tečaji za pretvorbo valut
Pridobite več kot le podatke v živo. XECD ponuja zgodovinske tečaje, mesečna povprečja, nestanovitnost valut in možnost dodajanja prilagodljive marže na tečaje.
Več kot 220 valut, kovin in kriptovalut
Naš API za podatke o valutah ponuja na stotine svetovnih valut, plemenitih kovin, izbranih kriptovalut in natančnih tečajev centralnih bank.
Natančne, zanesljive in ažurne cene
Oglejte si posodobljene cene tudi vsakih 60 sekund. Z našim mešalnikom valut Xe zagotavlja, da ima naš API za podatke o valutah najnatančnejše svetovne tečaje.
Zmogljiv in prilagodljiv API za podatke o valutah
Xe-jev API za podatke o valutah uporabljajo tisoči podjetij, od malih in srednje velikih podjetij do podjetij s seznama Fortune 500 v vseh panogah. Z našim API-jem za pretvorbo valut FX boste dobili zagotovljeno razpoložljivost, prilagodljive količine in odgovore v milisekundah. Preprosto ga integrirajte z vašo trenutno programsko opremo, vključno z Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP in drugimi.
Obsežna dokumentacija API-ja
Naša podrobna dokumentacija za API valut je polna preprostih navodil in primerov kode za enostavno implementacijo.
Netehnični vodnik za hiter začetek – preizkusite naš API z brezplačno preizkusno različico
PDF s tehničnimi specifikacijami - Zmogljiv JSON API, izdelan za razvijalce
Xe Currency Data Swagger – dostop do SDK-ja na strani odjemalca in strežnika
Naše repozitorij API GitHub – Kar najbolje izkoristite naš API za podatke o valutah
Izberite svoj paket
Xe-jev API za podatke o valutah zagotavlja zaupanja vredne menjalne tečaje za vaše poslovne potrebe. Izberite pogostost posodobitev cen in število zahtev za cene API na mesec.
Če spodnji načrti ne ustrezajo vašim potrebam, nas kontaktirajte.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Sodelujte z nami
Iščemo ponudnike programske opreme, strokovnjake za IT in napotitvene partnerje, ki bi sodelovali z nami in izkoristili naš API za ustvarjanje inovativnih izdelkov in storitev.
Partnerstvo z Xe Currency Data ponuja robustno infrastrukturo, dobro dokumentiran API, možnosti redistribucije, souporabe blagovnih znamk in možnosti programa napotitev.
Neodvisni ponudniki programske opreme
Naš API je odlična rešitev za neodvisne prodajalce programske opreme, ki želijo v svoje izdelke integrirati podatke o menjalnih tečajih valut. Uporabite XECD za dostop do trenutnih cen, zgodovinskih podatkov in še več. To izboljša vaše izdelke in vašim strankam zagotovi večjo vrednost.
Strokovne storitve IT
XECD je enostaven za uporabo, vendar bodo nekatera podjetja morda potrebovala pomoč pri integraciji, prilagajanju in drugih tehničnih vidikih. Z našim partnerstvom lahko svojim strankam ponudite celovito rešitev, ki vključuje naš API in vaše strokovno znanje.
Napotitve
Pridružite se našemu programu napotitev za dodatne priložnosti za zaslužek. Zaslužite provizijo za vsako uspešno napotitev, ki nam jo pošljete. Ponujamo tudi možnosti souporabe blagovnih znamk, ki vam omogočajo promocijo naših izdelkov in storitev pod vašo blagovno znamko.
Integrirajte Xe-jev API za podatke o valutah
V podjetju Xe smo predani zagotavljanju kakovostne podpore. Z veseljem prilagodimo paket API-ja za podatke o valutah, da bo ustrezal edinstvenemu primeru uporabe vašega podjetja. Če vas zanima sodelovanje s podjetjem Xe, nam pišite.
Za več informacij obiščite našo stran s pogostimi vprašanji.
Xe vedno išče nove ideje o tem, kako deliti naše globalno zaupanja vredne podatke o valutah. Še vedno potrebujete pomoč? Pokličite nas: +1 416 214-5606 - Možnost 1
Pogosta vprašanja o API-ju za podatke o valutah
Xe-jev API za podatke o valutah je razvijalcem prijazno orodje, ki zagotavlja natančne podatke o menjalnih tečajih v realnem času za več kot 220 valut iz več kot 100 svetovnih virov. Implementirajte XECD za dostop do zgodovinskih tečajev, mesečnih povprečij in nestanovitnosti valut.
Naš API za podatke o valutah je API, na katerega se lahko zanesete, saj pridobiva tečaje iz več kot 100 finančnih virov in centralnih bank. Zaznavamo in filtriramo morebitne napake ter posodabljamo podatke o menjalnih tečajih tudi vsakih 60 sekund, da so informacije najaktualnejše.
Dodatne funkcije se lahko razlikujejo glede na vaš paket. Vsi XECD API-ji imajo:
Menjalni tečaji v realnem času in zgodovinski tečaji
Mesečna povprečja
Podatki o nestanovitnosti valut
Poizvedbe o časovnih okvirih
Prilagodljive funkcije marže in cen
Da bi bil postopek integracije za vas čim bolj preprost, Xe ponuja SDK-je v Javi, NodeJS, PHP in Pythonu. Ponujamo tudi obsežno dokumentacijo API-ja, kot so netehnični vodnik za hiter začetek, PDF s tehničnimi specifikacijami in repozitorij GitHub.
Xe-jev API je skalabilen in ga je mogoče integrirati s platformami, kot so Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP in druge. API za podatke o valutah deluje z ERP-ji, CRM-ji in aplikacijami SaaS, odvisno od vašega paketa.
Da! Xe ponuja brezplačno preskusno različico, da lahko raziščete zmogljivosti API-ja in vidite, kako se prilega vašemu programskemu okolju. Preden izberete paket, preizkusite sami, brez obveznosti.