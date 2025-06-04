Ker gre nakazilo neposredno na vaš bančni račun, bo moral pošiljatelj imeti pri roki bančne podatke, da lahko pošlje nakazilo.



Prepričajte se, da pošiljatelj pozna naslednje podatke:

Vaše ime

Vaš naslov (vaš stalni naslov, ne naslov banke)

Številka vašega bančnega računa

Vaša koda BIC ali SWIFT

Ime vaše banke

Večina nakazil bo prispela isti dan, občasno pa lahko nekatere banke prejemnic trajajo od 1 do 4 dni, da denar nakažejo na vaš račun. Odvisno od načina plačila in poti dostave lahko prispe celo v nekaj minutah.

Denar bo samodejno nakazan na vaš račun. Ni vam treba iti v poslovalnico lokalne banke in čakati v vrsti; preprosto počakajte, da vas banka obvesti, da je bilo na vaš račun nakazilo.