Hiter in zaupanja vreden način za pošiljanje denarja

Milijoni ljudi preverjajo naše mednarodne tečaje in pošiljajo denar prek spleta v 190+ držav v 130+ valutah.

Prednost Xe

Koliko lahko prihranite pri pošiljanju mednarodnih denarnih prenosov z Xe?

PonudnikPrejemnik prejme
XE
£15,868

+205.07 GBP

Bank of America
£15,662.93

-205.07 GBP

Chase
£15,662

-206.00 GBP

HSBC
£15,644

-224.00 GBP

Wells Fargo
£15,598.19

-269.81 GBP

Tečaji pravilni na dan 12:00 GMT 2/11/25

Zakaj izbrati Xe

30+ let odličnosti

  1. Hitri prenosi

    Pošljite denar v nekaj sekundah svojim najdražjim po vsem svetu.

    Sledite svojim prenosom

  2. Pregledne provizije

    Vedno si prizadevamo zagotoviti najboljši tečaj s preprostimi provizijami.

    Oglejte si naše provizije

  3. Varnost

    Vaš denar in podatke ščitimo s pravno skladnostjo in politiko.

    O varnosti Xe

Pošiljajte denar prek spleta, doma ali na poti

Aplikacija Xe ima vse, kar potrebujete za mednarodne prenose denarja. Je enostavna, varna in brez presenetljivih provizij.

Kaj pravijo ljudje

80,540 strank priporoča Xe

    Kako poslati denar prek spleta z Xe

    6 preprostih korakov

    1. 1

      Brezplačna registracija

      Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, vse kar potrebujete je e-poštni naslov

    2. 2

      Pridobite ponudbo

      Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in destinacijo.

    3. 3

      Dodajte prejemnika

      Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podrobnosti, kot sta njegovo ime in naslov).

    4. 4

      Preverite svojo identiteto

      Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo, da ste to res vi, in ohranimo vaš denar varen.

    5. 5

      Potrdite svojo ponudbo

      Potrdite in financirajte svoj prenos z bančnim računom, kreditno kartico ali debetno kartico in končali ste!

    6. 6

      Sledite svojemu prenosu

      Oglejte si, kje je vaš denar in kdaj prispe k vašemu prejemniku. Pridobite podporo prek klepeta v živo, telefona in e-pošte.

    Ste pripravljeni začeti?

    Prijavite se in prihranite pri naslednjem prenosu!

    Pošljite denar v več kot 190+ držav v 130+ valutah

    • Direktna bremenitev ali plačila Automated Clearing House (ACH) vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa.

      Direktna bremenitev ACH

      Direktna bremenitev ali plačila Automated Clearing House (ACH) vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa.

    • Bančna nakazila bodo premaknila denar s prenosom iz vaše banke v našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.

      Bančno nakazilo

      Bančna nakazila bodo premaknila denar s prenosom iz vaše banke v našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.

    • Plačila s kartico običajno trajajo manj kot 24 ur. Vendar pa imajo plačila s kartico majhno dodatno provizijo.

      Debetna ali kreditna kartica

      Plačila s kartico običajno trajajo manj kot 24 ur. Vendar pa imajo plačila s kartico majhno dodatno provizijo.

    Povezovanje sveta

    Destinacije za pošiljanje denarja

    Pogosto zastavljena vprašanja