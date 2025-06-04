Hiter in zaupanja vreden način za pošiljanje denarja
Milijoni ljudi preverjajo naše mednarodne tečaje in pošiljajo denar prek spleta v 190+ držav v 130+ valutah.
Skupaj
Prednost Xe
Koliko lahko prihranite pri pošiljanju mednarodnih denarnih prenosov z Xe?Primerjaj menjalne tečaje
|Ponudnik
|Prejemnik prejme
|£15,868
+205.07 GBP
|£15,662.93
-205.07 GBP
|£15,662
-206.00 GBP
|£15,644
-224.00 GBP
|£15,598.19
-269.81 GBP
£11.6K£12.1K£12.6K£13.0K£13.5K£14.0K£14.4K£14.9K£15.4K£15.9K
Zakaj izbrati Xe
30+ let odličnosti
Hitri prenosi
Pošljite denar v nekaj sekundah svojim najdražjim po vsem svetu.Sledite svojim prenosom
Pregledne provizije
Vedno si prizadevamo zagotoviti najboljši tečaj s preprostimi provizijami.Oglejte si naše provizije
Varnost
Vaš denar in podatke ščitimo s pravno skladnostjo in politiko.O varnosti Xe
Pošiljajte denar prek spleta, doma ali na poti
Aplikacija Xe ima vse, kar potrebujete za mednarodne prenose denarja. Je enostavna, varna in brez presenetljivih provizij.Prenesi aplikacijo
Kaj pravijo ljudje
80,540 strank priporoča Xe
Kako poslati denar prek spleta z Xe
6 preprostih korakov
- 1
Brezplačna registracija
Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, vse kar potrebujete je e-poštni naslov
- 2
Pridobite ponudbo
Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in destinacijo.
- 3
Dodajte prejemnika
Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podrobnosti, kot sta njegovo ime in naslov).
- 4
Preverite svojo identiteto
Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo, da ste to res vi, in ohranimo vaš denar varen.
- 5
Potrdite svojo ponudbo
Potrdite in financirajte svoj prenos z bančnim računom, kreditno kartico ali debetno kartico in končali ste!
- 6
Sledite svojemu prenosu
Oglejte si, kje je vaš denar in kdaj prispe k vašemu prejemniku. Pridobite podporo prek klepeta v živo, telefona in e-pošte.
Pošljite denar v več kot 190+ držav v 130+ valutah
Direktna bremenitev ACH
Direktna bremenitev ali plačila Automated Clearing House (ACH) vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa.
Bančno nakazilo
Bančna nakazila bodo premaknila denar s prenosom iz vaše banke v našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.
Debetna ali kreditna kartica
Plačila s kartico običajno trajajo manj kot 24 ur. Vendar pa imajo plačila s kartico majhno dodatno provizijo.
Povezovanje sveta
Destinacije za pošiljanje denarja
- Pošlji denar v Združeni arabski emirati
- Pošlji denar v Albanija
- Pošlji denar v Armenija
- Pošlji denar v Argentina
- Pošlji denar v Avstralija
- Pošlji denar v Azerbajdžan
- Pošlji denar v Bosna in Hercegovina
- Pošlji denar v Belgija
- Pošlji denar v Barbados
- Pošlji denar v Bangladeš
- Pošlji denar v Bolgarija
- Pošlji denar v Bahrajn
- Pošlji denar v Brunej
- Pošlji denar v Bahami
- Pošlji denar v Kanada
- Pošlji denar v Švica
- Pošlji denar v Čile
- Pošlji denar v Kolumbija
- Pošlji denar v Kostarika
- Pošlji denar v Zelenortski otoki
- Pošlji denar v Češka
- Pošlji denar v Nemčija
- Pošlji denar v Džibuti
- Pošlji denar v Danska
- Pošlji denar v Dominikanska republika
- Pošlji denar v Alžirija
- Pošlji denar v Španija
- Pošlji denar v Fidži
- Pošlji denar v Francija
- Pošlji denar v Gvatemala
- Pošlji denar v Grčija
- Pošlji denar v Hongkong
- Pošlji denar v Honduras
- Pošlji denar v Hrvaška
- Pošlji denar v Haiti
- Pošlji denar v Madžarska
- Pošlji denar v Indonezija
- Pošlji denar v Izrael
- Pošlji denar v Italija
- Pošlji denar v Indija
- Pošlji denar v Jamajka
- Pošlji denar v Jordanija
- Pošlji denar v Japonska
- Pošlji denar v Kuvajt
- Pošlji denar v Šrilanka
- Pošlji denar v Lesoto
- Pošlji denar v Litva
- Pošlji denar v Madagaskar
- Pošlji denar v Mauritius
- Pošlji denar v Malavi
- Pošlji denar v Mehika
- Pošlji denar v Namibija
- Pošlji denar v Nizozemska
- Pošlji denar v Norveška
- Pošlji denar v Nepal
- Pošlji denar v Nova Zelandija
- Pošlji denar v Oman
- Pošlji denar v Peru
- Pošlji denar v Filipini
- Pošlji denar v Pakistan
- Pošlji denar v Poljska
- Pošlji denar v Portugalska
- Pošlji denar v Romunija
- Pošlji denar v Srbija
- Pošlji denar v Ruanda
- Pošlji denar v Švedska
- Pošlji denar v Singapur
- Pošlji denar v Surinam
- Pošlji denar v Tajska
- Pošlji denar v Tadžikistan
- Pošlji denar v Tunizija
- Pošlji denar v Turčija
- Pošlji denar v Trinidad in Tobago
- Pošlji denar v Uganda
- Pošlji denar v Združene države Amerike
- Pošlji denar v Južna Afrika
- Pošlji denar v Malezija
- Pošlji denar v Irska
- Pošlji denar v Avstrija
- Pošlji denar v Finska
- Pošlji denar v Monako
- Pošlji denar v Jersey
- Pošlji denar v Slovaška
- Pošlji denar v Luksemburg
- Pošlji denar v Ciper
- Pošlji denar v Gana
- Pošlji denar v Malta
- Pošlji denar v Latvija
- Pošlji denar v Panama
- Pošlji denar v Ekvador
- Pošlji denar v Slovenija
- Pošlji denar v Črna gora
- Pošlji denar v Estonija
- Pošlji denar v Palestina
- Pošlji denar v Grenada
- Pošlji denar v Severna Makedonija
- Pošlji denar v Antigva in Barbuda
- Pošlji denar v Saint Vincent in Grenadine
- Pošlji denar v Esvatini
Pogosto zastavljena vprašanja
Pošljite denar prek spleta z Xe preprosto v teh korakih:
Prijavite se ali registrirajte za brezplačen profil.
Za prenos izberite »Ciljna država«.
V polje »Pošljete« ali »Prejemnik prejme« vnesite znesek za pretvorbo valut. Za določene zneske najprej izpolnite polje »Prejemnik prejme«.
Izberite način plačila: »Direktna obremenitev (ACH)«, »Debetna kartica«, »Kreditna kartica« ali »Bankovno nakazilo«. Za nujne prenose uporabite debetno ali kreditno kartico.
Pošljite na bančni račun prejemnika ali, če je na voljo, uredite prevzem gotovine ali pošljite na mobilno denarnico.
Navedite podatke prejemnika in razlog za prenos.
Za bančna nakazila počakajte na potrditveno e-pošto z našimi bančnimi podatki, da izvedete plačilo.
Pošljite svoj denar!
Stroški pošiljanja denarja v drugo državo se spreminjajo glede na izbrani način plačila, vrsto denarja, ki ga pošiljate, in kam pošiljate.
Če uporabljate aplikacijo Xe ali greste na splet, si lahko ogledate natančne stroške, preden pošljete denar. Ker uporabljamo menjalne tečaje v realnem času, se lahko stroški vašega nakazila spremenijo, preden zaključite transakcijo. Če se to zgodi, vas bomo takoj obvestili.
V nekaterih državah morajo ljudje plačati provizijo, ko za denarni prenos uporabijo kreditno ali debetno kartico. Ta provizija je odstotek skupnega zneska, ki ga pošiljate. Če uporabljate kreditno kartico, vam lahko izdajatelj kartice zaračuna tudi ločeno provizijo, imenovano provizija za gotovinski predujem.
Če morate denar poslati hitro, priporočamo uporabo kartice – večina nakazil s kartico se zaključi v nekaj minutah. Če plačate z bančnim ali bančnim nakazilom, vam ne bo treba plačati provizije, vendar lahko traja do štiri delovne dni, da denar pride do osebe, ki ji ga pošiljate.
Začetek denarnega nakazila razkrije tipična trajanja. Ocenjeni čas dostave se lahko spremeni glede na valuto, namembni kraj in način plačila. Spremljajte prevoze na zaslonu Aktivnost v aplikaciji ali na spletni strani Xe in se za pomoč pogovorite v živo z našo virtualno asistentko Lexi.
Najhitrejše možnosti plačila:
Nakazila se začnejo, ko prejmemo vaše plačilo.
Plačila s karticami so najhitrejša, obdelajo se skoraj v trenutku. Za nujne nakazila izberite plačilo s kartico.
Bančna nakazila, direktne obremenitve in ACH so nekoliko počasnejši in trajajo do 2 delovna dneva, da prispejo do nas.
Roki dobave:
Po prejemu vašega plačila vam pošljemo denar. Prejemniki lahko dostavijo nakazila v 1 do 3 delovnih dneh, odvisno od valute in namembnega kraja. V primeru vprašanj se pogovorite z Lexi, da bi spremljali nakazila.
Zaradi vaše varnosti imamo omejitve glede zneska, ki ga lahko pošljete z enim samim spletnim nakazilom.
Omejitev spletnega nakazila na regijo:
Združeno kraljestvo in Evropa (GBEU): 350.000 GBP ali protivrednost valute za pošiljanje
Združene države Amerike (ZDA): 535.000 USD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Kanada (CA): 560.000 CAD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Avstralija in Nova Zelandija (AUNZ): ali pošiljanje protivrednosti valute
Izbrani način plačila lahko vpliva tudi na to, koliko lahko pošljete z nami. Za več informacij in seznam načinov plačila, ki so vam na voljo, preberite naša pogosta vprašanja .
Stranke v Kanadi in ZDA, ki plačujejo z bančnim ali bančnim nakazilom:
Stranke v Kanadi morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 CAD ali več. Stranke v ZDA morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 USD ali več.
Ker gre nakazilo neposredno na vaš bančni račun, bo moral pošiljatelj imeti pri roki bančne podatke, da lahko pošlje nakazilo.
Prepričajte se, da pošiljatelj pozna naslednje podatke:
Vaše ime
Vaš naslov (vaš stalni naslov, ne naslov banke)
Številka vašega bančnega računa
Vaša koda BIC ali SWIFT
Ime vaše banke
Večina nakazil bo prispela isti dan, občasno pa lahko nekatere banke prejemnic trajajo od 1 do 4 dni, da denar nakažejo na vaš račun. Odvisno od načina plačila in poti dostave lahko prispe celo v nekaj minutah.
Denar bo samodejno nakazan na vaš račun. Ni vam treba iti v poslovalnico lokalne banke in čakati v vrsti; preprosto počakajte, da vas banka obvesti, da je bilo na vaš račun nakazilo.
Z Xe pošljite denar neposredno na mobilne naprave prijateljev in družine v več kot 35 državah.
Mobilne denarnice omogočajo hiter in varen način pošiljanja, shranjevanja in prejemanja denarja. Ko prejmemo plačilo, je nakazilo v nekaj minutah na voljo v aplikaciji denarnice prejemnika.
Na voljo strankam v Združenem kraljestvu, Evropi, Kanadi, Novi Zelandiji in ZDA od različice aplikacije 7.14.0 in na spletu. Posodobite aplikacijo za najnovejše funkcije.
Za pošiljanje denarja v mobilno denarnico:
Prijavite se v svoj račun Xe prek spleta ali aplikacije.
V aplikaciji kliknite »Pošlji« ali na spletu »Pošlji denar«.
Izberite »Ciljna država«.
Izpolnite polje »Vi pošljete« ali »Prejemnik prejme«.
Izberite način plačila. Za nujne prenose uporabite debetno ali kreditno kartico.
Kot možnost dostave izberite »Mobilna denarnica«.
Navedite razlog za prenos.
Plačajte za svoj prenos.
Denar bomo poslali v mobilno denarnico prejemnika po prejemu vašega plačila.
Dvig gotovine omogoča uporabnikom Xe v Kanadi, Novi Zelandiji, Evropi, Združenem kraljestvu in ZDA hitro pošiljanje denarja v fizični obliki.
Kot pošiljatelj izberite znesek in plačajte. Za prejemnika bomo ustvarili PIN-kodo za prevzem denarja na izbrani lokaciji, v skladu z našimi pogoji poslovanja.
Izberite jo kot želeno možnost dostave med običajnim postopkom pošiljanja.
Za nove stranke izberite valute in državo prihoda, nato pa preklopite z bančnega nakazila na prevzem gotovine, če je na voljo. Če ne, izberite drugo možnost dostave.
Plačajte za prevzem gotovine s kreditno/debetno kartico ali ACH (samo v ZDA).
Prejemniki lahko denar prevzamejo v določeni trgovini ali kateri koli poslovalnici izbranih partnerjev. Lokacijo boste določili med postopkom plačila.
Po plačilu boste videli lokacijo prevzema in PIN. Delite PIN s prejemnikom. Za prevzem denarja bodo potrebovali veljaven osebni dokument, ki ga je izdala vlada, in PIN-kodo.
Če pošljete več kot 50.000 USD na leto (ali protivrednost v lokalni valuti), ste upravičeni do te storitve.
Tukaj je le nekaj stvari, pri katerih vam lahko ekipa pomaga:
Podpora pri nastavitvi velikih nakazil
Nastavitev vnaprejšnjega naročila za zaklepanje trenutne cene pošiljanja za do 24 mesecev
Ustvarjanje tržnih naročil, ki vam omogočajo pošiljanje denarja, ko je dosežen ciljni tečaj
Ustvarjanje rednega plačila za redne, avtomatizirane prenose s fiksnimi obrestnimi merami, tako kot pri običajnih direktnih obremenitvah
Če želite govoriti s članom naše ekipe, nas lahko pokličete na spodnje številke: Združeno kraljestvo (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Evropa (EU): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Nova Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Avstralija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Združene države Amerike (ZDA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 po pacifiškem času)
Iščete več informacij o velikih denarnih nakazilih?
Oglejte si našo stran o velikih denarnih nakazilih .
Za pomoč pri vašem vprašanju se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam po telefonu, e-pošti ali klepetu v živo.
Da bi vam lahko bolje služili, imejte pri roki številko pogodbe (začne se s črko »C« in je videti kot C12345678). Najdete jo v potrditvenem e-poštnem sporočilu ali v svojem spletnem računu.
Telefon:
Podpora za denarna nakazila Xe
+1-877-932-6640
Predstavniki za pomoč strankam,
ki so na voljo:
Od ponedeljka do četrtka: Odprto 24 ur
Petek: od polnoči do 17. ure (tihoameriško)
Sobota: Zaprto
Nedelja: od 13.00 do polnoči (PT) Klepet v živo: Kliknite modri gumb »Klepetajte z nami« v spodnjem desnem kotu zaslona (če tega gumba ne vidite, smo trenutno brez povezave).
Z vami se lahko pogovarjamo v več kot 100 jezikih in običajno odgovorimo v 2 minutah.
E-pošta:
Izpolnite naš kontaktni obrazec in član naše ekipe vam bo odgovoril po e-pošti v 48 urah in v enem od več kot 100 jezikov.
V aplikaciji ali spletnem računu preverite stanje denarnega nakazila ali ukrepajte, da ga premaknete.
Sledite svojemu denarnemu nakazilu v aplikaciji:
1. Odprite zaslon Sledi
2. Kliknite prenos za stanje in časovnico
Sledite svojemu denarnemu nakazilu v svojem spletnem računu:
1. Odprite zaslon z dejavnostmi
2. Za dejanja kliknite Podrobnosti, Deli ali Ponovno pošlji
Prosite Lexi, naj vam sledi nakazilu denarja:
1. Kliknite »Klepetajte z nami«
2. Vnesite številko pogodbe (npr. C12345678)
3. Lexi zagotavlja posodobitev statusa
Z odprtim prenosom (aplikacija ali splet):
Ogled časovnice prenosa
Spremeni (glede na stanje)
Dostop do bančnih podatkov za plačilo
Naložite zahtevane podatke
Ponovite opravljene prenose
V poslu z valutami delujemo že 30 let in varnost vašega denarja in podatkov je ena naših glavnih prioritet.
Smo v lasti večmilijardnega podjetja Euronet Worldwide (EEFT), ki kotira na borzi NASDAQ, in se držimo regulativnih standardov v vsaki državi, v kateri poslujemo, poleg tega pa imamo vzpostavljene varnostne ukrepe na ravni podjetja.
Svoj sloves varne storitve smo si zgradili z leti zaupanja vrednih prenosov. Za več kot 112.000 strank smo obdelali več kot 115 milijard dolarjev v 170 državah. Poznamo posel s prenosom denarja in zavezani smo k temu, da za vas ustvarimo popolno izkušnjo prenosa.
Kot mednarodno podjetje smo dolžni izpolnjevati regulativne standarde, kot so:
- Evropska uredba GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov)
- Kanadski zakon o zasebnosti
- Zakon o zasebnosti ZDA
Naši korporativni trgovci in možnosti terminskih pogodb zmanjšujejo erozijo vašega denarja zaradi provizij in burnih valutnih vrednosti.