Podpora, prilagojena vašim edinstvenim potrebam

Želite rezervirati prenos ali potrebujete pomoč z vašim računom? Naša predana ekipa strokovnjakov vam je na voljo, da vam nudi podporo, ki jo potrebujete.

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779

Vrste podpore

Transfer Support

Podpora pri prenosu

Potrebujete pomoč pri rezervaciji prevoza ali ste obtičali na enem koraku v postopku? Naša ekipa za pomoč strankam vam je na voljo in zagotavlja, da so vaše transakcije vsakič učinkovito upravljane.

Account Support

Podpora za račune

Naša ekipa za pomoč vam je na voljo pri vseh težavah z računom. Razumemo, kako frustrirajoče je to lahko, in si prizadevamo, da bo vaša izkušnja z Xe nemotena in brez stresa.

Help Centre

Center za pomoč

Center za pomoč Xe ponuja hitre odgovore na pogosta vprašanja – od pomoči pri prijavi do varnosti in posodobitev – kar olajša iskanje rešitev in učinkovito upravljanje računa.

Dedicated expert support

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Ko gre za mednarodna denarna nakazila, razumemo, da včasih potrebujete dodatna navodila. Ne glede na to, ali izvajate rutinski prenos ali upravljate večjo transakcijo, vam je naša ekipa predanih strokovnjakov na voljo na vsakem koraku.

Get personalized support for large money transfers

Pridobite prilagojeno podporo za velike denarne nakazila

Pri mednarodnih nakazilih velikih zneskov potrebujete več kot le odlično ceno – potrebujete višje omejitve pošiljanja, prilagojeno podporo in varne nakazilnike. Naša ekipa za pomoč strankam je tu, da zagotovi nemoten potek vaše transakcije in da kar najbolje izkoristite svoj denar.

Za pomoč pri ... se obrnite na našo ekipo.

Sending money

Pošiljanje denarja

Potrebujete pomoč pri prvem prenosu? Z veseljem vam bomo pomagali zagotoviti, da bo vaš denar prispel varno, hitro in pravočasno.

Creating an account

Ustvarjanje računa

Nastavitev računa je preprosta. Če potrebujete pomoč, je naša predana ekipa tukaj, da bo postopek potekal nemoteno.

Funding transfers

Prenosi sredstev

Niste prepričani, kako plačati? Naša ekipa vas lahko vodi skozi možnosti plačila za brezskrben prenos.

Sending limits

Omejitve prenosov

Povedali vam bomo, koliko lahko pošljete v enem samem nakazilu, glede na vašo valuto in lokacijo.

Competitive rates

Doseganje odličnih cen

Ponosni smo na naše obrestne mere, ki prekašajo banke. Naj vam pokažemo, kako lahko za svoj denar dobite največ.

Secure transfers

Učenje o varnosti

Vas skrbi varnost? Naša ekipa vam bo razložila naše napredne zaščitne ukrepe in varnostne ukrepe.

Ste pripravljeni na pogovor o vašem prenosu?

Naša ekipa za podporo je tu, da vam zagotovi brezhibno izkušnjo, od odgovorov na vaša vprašanja do vodenja skozi vsak korak. Povežimo vas.

Chat with our team in over 100 languages

Klepetajte z našo ekipo v več kot 100 jezikih

Za hitro pomoč se obrnite na našo ekipo za pomoč prek klepeta v živo. Ne glede na to, ali potrebujete pomoč pri ponastavitvi gesla, posodabljanju osebnih podatkov ali krmarjenju po nastavitvah računa, vam nudimo podporo, ki jo potrebujete.

Want to find the answers yourself?

Obiščite naš center za pomoč in se učite v svojem tempu

V našem centru za pomoč najdete vse, kar potrebujete za upravljanje vašega računa Xe in denarnih nakazil. Od odpravljanja težav do nastavitve prenosov boste našli koristna pogosta vprašanja in vodnike. Večina odgovorov je oddaljena le en klik, če pa potrebujete dodatno pomoč, je na voljo tudi naša ekipa za podporo.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)