Dedicated expert support

Podpora, prilagojena vašim edinstvenim potrebam
Želite rezervirati prenos ali potrebujete pomoč z vašim računom? Naša predana ekipa strokovnjakov vam je na voljo, da vam nudi podporo, ki jo potrebujete.
Vrste podpore
Podpora pri prenosu
Potrebujete pomoč pri rezervaciji prevoza ali ste obtičali na enem koraku v postopku? Naša ekipa za pomoč strankam vam je na voljo in zagotavlja, da so vaše transakcije vsakič učinkovito upravljane.
Podpora za račune
Naša ekipa za pomoč vam je na voljo pri vseh težavah z računom. Razumemo, kako frustrirajoče je to lahko, in si prizadevamo, da bo vaša izkušnja z Xe nemotena in brez stresa.
Center za pomoč
Center za pomoč Xe ponuja hitre odgovore na pogosta vprašanja – od pomoči pri prijavi do varnosti in posodobitev – kar olajša iskanje rešitev in učinkovito upravljanje računa.
24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Ko gre za mednarodna denarna nakazila, razumemo, da včasih potrebujete dodatna navodila. Ne glede na to, ali izvajate rutinski prenos ali upravljate večjo transakcijo, vam je naša ekipa predanih strokovnjakov na voljo na vsakem koraku.
Pridobite prilagojeno podporo za velike denarne nakazila
Pri mednarodnih nakazilih velikih zneskov potrebujete več kot le odlično ceno – potrebujete višje omejitve pošiljanja, prilagojeno podporo in varne nakazilnike. Naša ekipa za pomoč strankam je tu, da zagotovi nemoten potek vaše transakcije in da kar najbolje izkoristite svoj denar.
Za pomoč pri ... se obrnite na našo ekipo.
Pošiljanje denarja
Potrebujete pomoč pri prvem prenosu? Z veseljem vam bomo pomagali zagotoviti, da bo vaš denar prispel varno, hitro in pravočasno.
Ustvarjanje računa
Nastavitev računa je preprosta. Če potrebujete pomoč, je naša predana ekipa tukaj, da bo postopek potekal nemoteno.
Prenosi sredstev
Niste prepričani, kako plačati? Naša ekipa vas lahko vodi skozi možnosti plačila za brezskrben prenos.
Omejitve prenosov
Povedali vam bomo, koliko lahko pošljete v enem samem nakazilu, glede na vašo valuto in lokacijo.
Doseganje odličnih cen
Ponosni smo na naše obrestne mere, ki prekašajo banke. Naj vam pokažemo, kako lahko za svoj denar dobite največ.
Učenje o varnosti
Vas skrbi varnost? Naša ekipa vam bo razložila naše napredne zaščitne ukrepe in varnostne ukrepe.
Ste pripravljeni na pogovor o vašem prenosu?
Naša ekipa za podporo je tu, da vam zagotovi brezhibno izkušnjo, od odgovorov na vaša vprašanja do vodenja skozi vsak korak. Povežimo vas.
Klepetajte z našo ekipo v več kot 100 jezikih
Za hitro pomoč se obrnite na našo ekipo za pomoč prek klepeta v živo. Ne glede na to, ali potrebujete pomoč pri ponastavitvi gesla, posodabljanju osebnih podatkov ali krmarjenju po nastavitvah računa, vam nudimo podporo, ki jo potrebujete.
Obiščite naš center za pomoč in se učite v svojem tempu
V našem centru za pomoč najdete vse, kar potrebujete za upravljanje vašega računa Xe in denarnih nakazil. Od odpravljanja težav do nastavitve prenosov boste našli koristna pogosta vprašanja in vodnike. Večina odgovorov je oddaljena le en klik, če pa potrebujete dodatno pomoč, je na voljo tudi naša ekipa za podporo.
Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
Več dejavnikov lahko prepreči dokončanje prenosa:
Nezadostna sredstva: Prepričajte se, da je na vašem računu dovolj sredstev za kritje zneska nakazila in morebitnih povezanih stroškov.
Napačni podatki o prejemniku: Preverite, ali so podatki o prejemniku, kot sta številka bančnega računa in koda SWIFT/BIC, točni.
Skladnost s predpisi: Prenosi se lahko ustavijo zaradi preverjanj skladnosti ali omejitev, ki jih naložijo finančne institucije ali vlade.
Tehnične težave: Občasne sistemske napake lahko motijo postopek prenosa.
Če vašega prenosa ni bilo mogoče dokončati, se za pomoč obrnite na ekipo za pomoč strankam Xe.
Za prejem mednarodnega denarnega nakazila:
Navedite svoje bančne podatke: Pošiljatelju posredujte številko svojega bančnega računa, kodo SWIFT/BIC in vse druge zahtevane podatke.
Potrdite podrobnosti o prenosu: Zagotovite, da ima pošiljatelj točne podatke, da se izognete zamudam.
Počakajte na nakazilo: Ko bo nakazilo izvedeno, bodo sredstva nakazana na vaš račun. Običajno to traja od 1 do 3 delovne dni, odvisno od valut in vključenih držav.
Če imate težave s prijavo:
Preverite poverilnice: Prepričajte se, da vnašate pravilno uporabniško ime in geslo.
Ponastavitev gesla: Če ste pozabili geslo, ga ponastavite z možnostjo »Ste pozabili geslo« na strani za prijavo.
Počisti predpomnilnik brskalnika: Včasih lahko brisanje predpomnilnika brskalnika odpravi težave s prijavo.
Obrnite se na podporo: Če težave ne izginejo, se za pomoč obrnite na skupino za podporo strankam Xe.
Za sledenje prenosu:
Uporabite aplikacijo ali spletno mesto Xe: Prijavite se v svoj račun in se pomaknite do razdelka »Aktivnost« ali »Prenosi«, da si ogledate stanje nakazila.
Obrnite se na službo za pomoč strankam: Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na ekipo za pomoč strankam podjetja Xe.
Prenosi se lahko prekličejo zaradi:
Zahteva pošiljatelja: Pošiljatelj je morda sprožil preklic.
Težave s skladnostjo: Zaradi regulativnih zahtev ali varnostnih pomislekov lahko pride do odpovedi.
Tehnične napake: Sistemske napake lahko včasih povzročijo odpovedi.
Za podrobnosti o preklicanem nakazilu se obrnite na ekipo za pomoč strankam Xe.
Za nastavitev prvega prenosa:
Ustvarite račun: Registrirajte se na spletni strani ali v aplikaciji Xe.
Preverite svojo identiteto: Izvedite vse potrebne korake preverjanja v skladu z zahtevami Xe.
Vnesite podatke o nakazilu: Navedite podatke prejemnika in znesek, ki ga želite poslati.
Izberite način plačila: Izberite želeni način plačila.
Potrdite prenos: Preglejte vse podrobnosti in potrdite prenos.