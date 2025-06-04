Hitrejši način za pošiljanje in prejemanje denarja

Ko je čas bistvenega pomena, potrebujete hiter denar. Z možnostmi skoraj takojšnjega nakazila ste lahko prepričani, da bodo vaša sredstva prispela točno takrat, ko jih potrebujete. Brez zamud. Brez skrbi.

Ste pripravljeni na prenos?
90 % nakazil prispe v samo nekaj minutah

Ko nastavite nakazilo, boste prejeli natančno oceno, koliko časa bo trajalo, glede na valuto, cilj in vaš način plačila. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, zato lahko pričakujete, da bo vaš denar dosegel cilj hitreje, kot si mislite.

Začni pošiljanje
Skoraj takojšnji prenosi prek debetnih in kreditnih kartic

Najhitrejši način za pošiljanje denarja v tujino je z debetno ali kreditno kartico. Obe možnosti hitro dostavita sredstva, vendar imajo debetne kartice pogosto nižje provizije. Ko je vaše plačilo obdelano, je vaš prenos na poti – vaš denar bo v hipu prispel tja, kamor mora iti.

Izkusite hitre prenose

Hitrost se začne z vašim plačilom

Debetna kartica

Najhitrejši način za pošiljanje denarja je z debetno kartico. Z malo ali nič provizij je to stroškovno učinkovita izbira, ki ponuja hitrost in udobje.

Denar običajno prispe v 24 urah.

Več informacij
Kreditna kartica

Plačila s kreditnimi karticami so eden najhitrejših načinov pošiljanja denarja. Čeprav velja majhna provizija, bo vaš prenos na poti v hipu.

Denar običajno prispe v 24 urah.

Več informacij
Bančno nakazilo

Z bančnimi nakazili se denar prenese iz vaše banke v našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.

Denar običajno prispe v 24 urah.

Več informacij
Direktna bremenitev

Plačila z direktno obremenitvijo vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa, kar omogoča preprost in priročen način upravljanja rednih plačil.

Denar običajno prispe v 3 delovnih dneh.

Več informacij

Prenos denarja z Xe je hiter in enostaven

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o svojem prenosu.

Hitrost, ki ne žrtvuje varnosti

Pri vsakem prenosu dajemo prednost tako hitrosti kot varnosti. Poleg zagotavljanja hitrega pretoka vašega denarja sprejemamo tudi vse ukrepe za njegovo zaščito. Z naprednim šifriranjem in strogo skladnostjo s predpisi ostajajo vaša sredstva in osebni podatki varni na vsakem koraku.

Začnite s prenosom
Spremljajte svoj prenos in prejemajte posodobitve v realnem času

Bodite obveščeni skozi celotno potovanje. Prejemajte posodobitve v realnem času o napredku vaših sredstev in preprosto spremljajte njihovo stanje od začetka do konca. Uživajte v brezskrbnosti, saj boste na vsakem koraku natančno vedeli, kje je vaš denar.

Začni pošiljanje

Zakaj moj prenos traja dlje kot pričakovano?

Potrebujemo več informacij

Vse prenose preverjamo zaradi varnosti. Če bomo potrebovali več informacij, vam bomo poslali e-pošto in stanje vašega prenosa se bo posodobilo na »Zahteva se ukrepanje«.

Banka potrebuje več informacij

Banka prejemnika bo morda morala pregledati nakazilo. Če bodo zahtevali podatke, vam bomo poslali e-pošto in jih posredovali banki, ko jih boste posredovali.

Banka obdeluje

Če nakazilo obdeluje banka prejemnika, lahko traja do 4 dni. Upoštevajte, da se ime pošiljatelja ne bo prikazalo, prikaže pa se Xe ali naš partner.

Počasnejši način plačevanja

Bančno nakazilo in direktna obremenitev trajata do 3 dni. Za hitrejše nakazila plačajte z debetno ali kreditno kartico za hitrejšo obdelavo.

Vikendi ali prazniki

Prenosi se lahko zavlečejo zaradi vikendov, praznikov ali lokalnega delovnega časa. Pri pošiljanju denarja upoštevajte te dejavnike, da se izognete zamudam.

Zavrnitev banke

Prenosi se lahko zavlečejo, če jih banka zavrne zaradi napačnih podatkov ali težav z računom. Obvestili vas bomo, če se to zgodi.

Pošljite z zaupanjem

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

Začnite

Pogosta vprašanja o časih prenosa