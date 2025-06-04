Hitrejši način za pošiljanje in prejemanje denarja
Ko je čas bistvenega pomena, potrebujete hiter denar. Z možnostmi skoraj takojšnjega nakazila ste lahko prepričani, da bodo vaša sredstva prispela točno takrat, ko jih potrebujete. Brez zamud. Brez skrbi.
90 % nakazil prispe v samo nekaj minutah
Ko nastavite nakazilo, boste prejeli natančno oceno, koliko časa bo trajalo, glede na valuto, cilj in vaš način plačila. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, zato lahko pričakujete, da bo vaš denar dosegel cilj hitreje, kot si mislite.
Skoraj takojšnji prenosi prek debetnih in kreditnih kartic
Najhitrejši način za pošiljanje denarja v tujino je z debetno ali kreditno kartico. Obe možnosti hitro dostavita sredstva, vendar imajo debetne kartice pogosto nižje provizije. Ko je vaše plačilo obdelano, je vaš prenos na poti – vaš denar bo v hipu prispel tja, kamor mora iti.
Hitrost se začne z vašim plačilom
Debetna kartica
Najhitrejši način za pošiljanje denarja je z debetno kartico. Z malo ali nič provizij je to stroškovno učinkovita izbira, ki ponuja hitrost in udobje.
Denar običajno prispe v 24 urah.
Kreditna kartica
Plačila s kreditnimi karticami so eden najhitrejših načinov pošiljanja denarja. Čeprav velja majhna provizija, bo vaš prenos na poti v hipu.
Denar običajno prispe v 24 urah.
Bančno nakazilo
Z bančnimi nakazili se denar prenese iz vaše banke v našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.
Denar običajno prispe v 24 urah.
Direktna bremenitev
Plačila z direktno obremenitvijo vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa, kar omogoča preprost in priročen način upravljanja rednih plačil.
Denar običajno prispe v 3 delovnih dneh.
Prenos denarja z Xe je hiter in enostaven
Ustvari račun
Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.
Takojšnja ponudba
Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.
Pošlji denar
Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.
Sledenje vašemu nakazilu
Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o svojem prenosu.
Hitrost, ki ne žrtvuje varnosti
Pri vsakem prenosu dajemo prednost tako hitrosti kot varnosti. Poleg zagotavljanja hitrega pretoka vašega denarja sprejemamo tudi vse ukrepe za njegovo zaščito. Z naprednim šifriranjem in strogo skladnostjo s predpisi ostajajo vaša sredstva in osebni podatki varni na vsakem koraku.
Spremljajte svoj prenos in prejemajte posodobitve v realnem času
Bodite obveščeni skozi celotno potovanje. Prejemajte posodobitve v realnem času o napredku vaših sredstev in preprosto spremljajte njihovo stanje od začetka do konca. Uživajte v brezskrbnosti, saj boste na vsakem koraku natančno vedeli, kje je vaš denar.
Zakaj moj prenos traja dlje kot pričakovano?
Potrebujemo več informacij
Vse prenose preverjamo zaradi varnosti. Če bomo potrebovali več informacij, vam bomo poslali e-pošto in stanje vašega prenosa se bo posodobilo na »Zahteva se ukrepanje«.
Banka potrebuje več informacij
Banka prejemnika bo morda morala pregledati nakazilo. Če bodo zahtevali podatke, vam bomo poslali e-pošto in jih posredovali banki, ko jih boste posredovali.
Banka obdeluje
Če nakazilo obdeluje banka prejemnika, lahko traja do 4 dni. Upoštevajte, da se ime pošiljatelja ne bo prikazalo, prikaže pa se Xe ali naš partner.
Počasnejši način plačevanja
Bančno nakazilo in direktna obremenitev trajata do 3 dni. Za hitrejše nakazila plačajte z debetno ali kreditno kartico za hitrejšo obdelavo.
Vikendi ali prazniki
Prenosi se lahko zavlečejo zaradi vikendov, praznikov ali lokalnega delovnega časa. Pri pošiljanju denarja upoštevajte te dejavnike, da se izognete zamudam.
Zavrnitev banke
Prenosi se lahko zavlečejo, če jih banka zavrne zaradi napačnih podatkov ali težav z računom. Obvestili vas bomo, če se to zgodi.
Pošljite z zaupanjem
Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.
Pogosta vprašanja o časih prenosa
Čas, potreben za dokončanje prenosa, je odvisen od več dejavnikov, kot so valuta, država prejema in uporabljeni način plačila. Na splošno je večina prenosov opravljenih v 1 do 3 delovnih dneh.
Najhitrejši način za pošiljanje denarja v tujino je z uporabo debetne ali kreditne kartice. Te metode začnejo prenos takoj po obdelavi plačila, denar pa običajno prispe v 24 urah. Čeprav imajo debetne kartice nižje provizije kot kreditne kartice, imata obe možnosti majhno provizijo.
Zamude lahko povzroči več dejavnikov, vključno z vikendi ali prazniki, napačnimi ali nepopolnimi podatki o prejemniku ali dodatnimi zahtevami po preverjanju. Izbira načina plačila lahko povzroči tudi zamude, saj bančna nakazila in plačila z direktno obremenitvijo (ACH) običajno trajajo dlje v primerjavi s plačili s kartico.
Da, svoj prenos lahko spremljate na vsakem koraku prek aplikacije Xe. Omogočite lahko tudi obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku vašega nakazila, tako da boste vedno vedeli, kje je vaš denar in kdaj bo prispel.