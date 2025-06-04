Najhitrejši način za pošiljanje denarja v tujino je z debetno ali kreditno kartico. Obe možnosti hitro dostavita sredstva, vendar imajo debetne kartice pogosto nižje provizije. Ko je vaše plačilo obdelano, je vaš prenos na poti – vaš denar bo v hipu prispel tja, kamor mora iti.