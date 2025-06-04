Currency converter & money transfer app

Aplikacija za pretvornik valut in prenos denarja

Aplikacija Xe ima vse, kar potrebujete za globalne denarne prenose in pretvorbo valut. Pretvarjajte valute, preverjajte tečaje v živo in varno prenašajte denar s popolno preglednostjo provizij. Prenesite še danes!

Funkcije aplikacije Xe

Pošlji denar

Preprosto nakažite denar v več kot 190 držav in več kot 130 valut z le nekaj dotiki. Naš preprost vmesnik zagotavlja brezhibno izkušnjo in omogoča enostavno pošiljanje sredstev po vsem svetu.

Sledenje vašemu nakazilu

Bodite obveščeni o stanju svojih prenosov v realnem času. Svoje transakcije lahko preprosto spremljate na vsakem koraku, kar vam zagotavlja brezskrbnost in popolno preglednost, ki jo potrebujete.

Nastavitev opozoril o cenah

Nikoli ne zamudite priložnosti za varčevanje. Nastavite opozorila o tečajih in prejmite obvestilo, ko je dosežen želeni menjalni tečaj, kar vam bo pomagalo kar najbolje izkoristiti vsak prenos.

Ogled menjalnih tečajev

Dostopajte do menjalnih tečajev v živo kadarkoli in kjerkoli. Naša aplikacija vam ponuja najnovejše tečaje, da se lahko informirano odločate in ostanete korak pred drugimi na valutnem trgu.

Prejemajte obvestila

Ostanite obveščeni s potisnimi obvestili v realnem času. Prejemajte takojšnje posodobitve o denarnih nakazilih, opozorila o menjalnih tečajih in pomembne dejavnosti na računu, s čimer boste imeli vedno vse pod nadzorom.

Varna prijava

Brez težav zaščitite svoj račun z Face ID ali Touch ID. Te biometrične metode prijave ponujajo hiter in varen način dostopa do vašega računa, s čimer zagotavljajo, da lahko samo vi odklenete svoje podatke.

Pošiljajte denar na poti

Pošiljanje denarja po vsem svetu je preprosto z aplikacijo Xe. Uživajte v hitrih in varnih prenosih s pametnega telefona, kadar koli in kjer koli. Ne glede na to, ali gre za osebne ali poslovne potrebe, vam Xe položi moč mednarodnih denarnih nakazil kar v žep.

Priročni mobilni denarni prenosi

Preskočite omejitve tradicionalnega mobilnega bančništva s hitrejšimi in prilagodljivejšimi bančnimi nakazili. Pridobite boljše cene, se izognite visokim provizijam in pošljite denar v več kot 190 držav – vse iz udobja svoje mobilne naprave.

Prenašanje denarja po vsem svetu je enostavno

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku z našo aplikacijo Xe. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku prenosa.

Načini pošiljanja denarja

Izberite pravo možnost plačila za vsako vašo potrebo.

Direktna bremenitev
Dvigne sredstva iz vaše banke. Običajno prispe v 3 delovnih dneh.

Bančno nakazilo
Prenos z vaše banke na našo. Običajno prispe v 24 urah.

Debetna/kreditna kartica
Najhitrejša metoda, vendar vključuje majhne stroške. Denar prispe skoraj v trenutku.

Načini prejemanja denarja

Ponujamo priročne možnosti za prejemanje denarja po vsem svetu.

Bančni depozit
Pošljite neposredno stotinam večjih bank po vsem svetu.

Dvig gotovine
Dvignite gotovino na več kot 500.000 lokacijah v več kot 150 državah.

Mobilna denarnica
Pošljite sredstva neposredno na mobilni telefon svoje ljubljene osebe v več kot 35 državah.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Pogosto zastavljena vprašanja o aplikaciji (FAQ)