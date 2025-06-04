- Domov
Valutna enciklopedija
Valutna enciklopedija XE ponuja valutne tečaje, novice o forexu in dejstva za vsako svetovno valuto, kot sta ameriški dolar in evro. Prav tako lahko izveste o storitvah, ki so na voljo za vsako valuto, kot so denarni prenosi, podatki o valutah in drugo.
POPULAR
A
B
BAM - Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
BBD - Barbadoški dolar
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeška taka
BGN - Bolgarski lev
BHD - Bahrajnski dinar
BIF - Burundijski frank
BMD - Bermudski dolar
BND - Brunejski dolar
BOB - Bolivijski boliviano
BRL - Brazilski real
BSD - Bahamski dolar
BTC - Bitcoin
BTN - Butanski ngultrum
BWP - Bocvanska pula
BYN - Beloruski rubelj
BYR - Beloruski rubelj
BZD - Belizejski dolar
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Maroški dirham
MDL - Moldavski lev
MGA - Malagaški ariarij
MKD - Makedonski denar
MMK - Mjanmarski kjat
MNT - Mongolski tugrik
MOP - Makaška pataka
MRU - Mavretanska uguija
MUR - Mavricijska rupija
MVR - Maldivska rufija
MWK - Malavijska kvača
MXN - Mehiški peso
MYR - Malezijski ringit
MZN - Mozambiški metikal
N
P
S
SAR - Savdski rial
SBD - Dolar Salomonovih otokov
SCR - Sejšelska rupija
SDG - Sudanski funt
SEK - Švedska krona
SGD - Singapurski dolar
SHP - Funt Svete Helene
SLE - Sierraleonski leone
SLL - Sierraleonski leone
SOS - Somalski šiling
SPL - Seborški luigino
SRD - Surinamski dolar
STN - Dobra Sao Tome in Principa
SVC - Salvadorski kolon
SYP - Sirski funt
SZL - Svazijski lilangeni
T
U
X