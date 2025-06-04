  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija

Valutna enciklopedija

Valutna enciklopedija XE ponuja valutne tečaje, novice o forexu in dejstva za vsako svetovno valuto, kot sta ameriški dolar in evro. Prav tako lahko izveste o storitvah, ki so na voljo za vsako valuto, kot so denarni prenosi, podatki o valutah in drugo.

Izberite valuto

usd
USDAmeriški dolar

Brskaj po vseh valutah

POPULAR
usd
USD - Ameriški dolar
eur
EUR - Evro
gbp
GBP - Britanski funt
cad
CAD - Kanadski dolar
aud
AUD - Avstralski dolar
jpy
JPY - Japonski jen
A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Emirati dirham
afn
AFN - Afganistanski afgani
all
ALL - Albanski lek
amd
AMD - Armenski dram
ang
ANG - Nizozemski gulden
aoa
AOA - Angolska kvanza
ars
ARS - Argentinski peso
aud
AUD - Avstralski dolar
awg
AWG - Arubski ali nizozemski gulden
azn
AZN - Azerbajdžanski manat
B
bam
BAM - Bosansko-hercegovska konvertibilna marka
bbd
BBD - Barbadoški dolar
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladeška taka
bgn
BGN - Bolgarski lev
bhd
BHD - Bahrajnski dinar
bif
BIF - Burundijski frank
bmd
BMD - Bermudski dolar
bnd
BND - Brunejski dolar
bob
BOB - Bolivijski boliviano
brl
BRL - Brazilski real
bsd
BSD - Bahamski dolar
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Butanski ngultrum
bwp
BWP - Bocvanska pula
byn
BYN - Beloruski rubelj
byr
BYR - Beloruski rubelj
bzd
BZD - Belizejski dolar
C
cad
CAD - Kanadski dolar
cdf
CDF - Kongoški frank
chf
CHF - Švicarski frank
clp
CLP - Čilski peso
cny
CNY - Kitajski juan renminbi
cop
COP - Kolumbijski peso
crc
CRC - Kostariški kolon
cuc
CUC - Kubanski konvertibilni peso
cup
CUP - Kubanski peso
cve
CVE - Zelenortski eskudo
czk
CZK - Češka krona
D
djf
DJF - Džibutski frank
dkk
DKK - Danska krona
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikanski peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Alžirski dinar
E
eek
EEK - Estonska krona
egp
EGP - Egiptovski funt
ern
ERN - Eritrejska nakfa
etb
ETB - Etiopski bir
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Evro
F
fjd
FJD - Fidžijski dolar
fkp
FKP - Funt Falklandskih otokov
G
gbp
GBP - Britanski funt
gel
GEL - Gruzijski lari
ggp
GGP - Guernseyjski funt
ghs
GHS - Ganski cedi
gip
GIP - Gibraltarski funt
gmd
GMD - Gambijski dalasi
gnf
GNF - Gvinejski frank
gtq
GTQ - Gvatemalski kvecal
gyd
GYD - Gvajanski dolar
H
hkd
HKD - Hongkonški dolar
hnl
HNL - Honduraška lempira
hrk
HRK - Hrvaška kuna
htg
HTG - Haitijski gurd
huf
HUF - Madžarski forint
I
idr
IDR - Indonezijska rupija
ils
ILS - Izraelski šekel
imp
IMP - Funt otoka Man
inr
INR - Indijska rupija
iqd
IQD - Iraški dinar
irr
IRR - Iranski rial
isk
ISK - Islandska krona
J
jep
JEP - Jerseyjski funt
jmd
JMD - Jamajški dolar
jod
JOD - Jordanski dinar
jpy
JPY - Japonski jen
K
kes
KES - Kenijski šiling
kgs
KGS - Kirgiški som
khr
KHR - Kamboški riel
kmf
KMF - Komorski frank
kpw
KPW - Severnokorejski von
krw
KRW - Južnokorejski von
kwd
KWD - Kuvajtski dinar
kyd
KYD - Kajmanski dolar
kzt
KZT - Kazahstanski tenge
L
lak
LAK - Laoški kip
lbp
LBP - Libanonski funt
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Šrilanška rupija
lrd
LRD - Liberijski dolar
lsl
LSL - Lesotski loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Litovski litas
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Latvijski lats
lyd
LYD - Libijski dinar
M
mad
MAD - Maroški dirham
mdl
MDL - Moldavski lev
mga
MGA - Malagaški ariarij
mkd
MKD - Makedonski denar
mmk
MMK - Mjanmarski kjat
mnt
MNT - Mongolski tugrik
mop
MOP - Makaška pataka
mru
MRU - Mavretanska uguija
mur
MUR - Mavricijska rupija
mvr
MVR - Maldivska rufija
mwk
MWK - Malavijska kvača
mxn
MXN - Mehiški peso
myr
MYR - Malezijski ringit
mzn
MZN - Mozambiški metikal
N
nad
NAD - Namibijski dolar
ngn
NGN - Nigerijska naira
nio
NIO - Nikaragovska kordoba
nok
NOK - Norveška krona
npr
NPR - Nepalska rupija
nzd
NZD - Novozelandski dolar
O
omr
OMR - Omanski rial
P
pab
PAB - Panamska balboa
pen
PEN - Perujski sol
pgk
PGK - Kina Papue Nove Gvineje
php
PHP - Filipinski peso
pkr
PKR - Pakistanska rupija
pln
PLN - Poljski zlot
pyg
PYG - Paragvajski gvarani
Q
qar
QAR - Katarski rial
R
ron
RON - Romunski lev
rsd
RSD - Srbski dinar
rub
RUB - Ruski rubelj
rwf
RWF - Ruandski frank
S
sar
SAR - Savdski rial
sbd
SBD - Dolar Salomonovih otokov
scr
SCR - Sejšelska rupija
sdg
SDG - Sudanski funt
sek
SEK - Švedska krona
sgd
SGD - Singapurski dolar
shp
SHP - Funt Svete Helene
sle
SLE - Sierraleonski leone
sll
SLL - Sierraleonski leone
sos
SOS - Somalski šiling
spl
SPL - Seborški luigino
srd
SRD - Surinamski dolar
stn
STN - Dobra Sao Tome in Principa
svc
SVC - Salvadorski kolon
syp
SYP - Sirski funt
szl
SZL - Svazijski lilangeni
T
thb
THB - Tajski baht
tjs
TJS - Tadžikistanski somoni
tmt
TMT - Turkmenistanski manat
tnd
TND - Tunizijski dinar
top
TOP - Tongovska pa'anga
try
TRY - Turška lira
ttd
TTD - Trinidadski dolar
tvd
TVD - Tuvalujski dolar
twd
TWD - Tajvanski novi dolar
tzs
TZS - Tanzanijski šiling
U
uah
UAH - Ukrajinska grivna
ugx
UGX - Ugandski šiling
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Ameriški dolar
uyu
UYU - Urugvajski peso
uzs
UZS - Uzbekistanski som
V
vef
VEF - Venezuelski bolivar
ves
VES - Venezuelski bolivar
vnd
VND - Vietnamski dong
vuv
VUV - Vanuatujski vatu
W
wst
WST - Samoanska tala
X
xaf
XAF - Srednjeafriški frank CFA
xag
XAG - Srebro (unča)
xau
XAU - Zlato (unča)
xcd
XCD - Vzhodnokaribski dolar
xcg
XCG - Karibski gulden
xdr
XDR - Posebne pravice črpanja (SDR)
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Zahodnoafriški frank CFA
xpd
XPD - Paladij (unča)
xpf
XPF - Frank CFP
xpt
XPT - Platina (unča)
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemenski rial
Z
zar
ZAR - Južnoafriški rand
zmk
ZMK - Zambijska kvača
zmw
ZMW - Zambijska kvača
zwd
ZWD - Zimbabvejski dolar
zwg
ZWG - Zimbabvejski dolar
zwl
ZWL - Zimbabvejski dolar

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17786
GBP / EUR1.14674
USD / JPY156.405
GBP / USD1.35069
USD / CHF0.788817
USD / CAD1.36581
EUR / JPY184.222
AUD / USD0.671479

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%