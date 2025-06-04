Aplikacija Xe je na voljo za prenos v trgovini App Store za iOS in trgovini Google Play za naprave Android. Z aplikacijo Xe dobite platformo vse v enem za enostavno upravljanje vaših globalnih valutnih potreb in mednarodnih denarnih nakazil. Ne glede na to, ali spremljate več valut, nastavljate opozorila o tečajih ali pošiljate sredstva v več kot 200 držav v skoraj 130+ valutah, je aplikacija zasnovana tako, da vam omogoča popoln nadzor na dosegu roke. Poleg tega lahko dostopate do menjalnih tečajev v realnem času, si ogledujete zgodovinske podatke ter varno in učinkovito upravljate svoje transakcije, kjer koli že ste.