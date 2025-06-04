Funkcije aplikacije Xe
Pošlji denar
Preprosto nakažite denar v več kot 200 držav in več kot 130 valut z le nekaj dotiki. Naš intuitivni vmesnik zagotavlja brezhibno izkušnjo, zaradi česar je pošiljanje sredstev na vaš naslov hitro in preprosto.
Sledenje vašemu nakazilu
Bodite obveščeni o stanju svojih prenosov v realnem času. Z našo funkcijo sledenja lahko spremljate svoje transakcije na vsakem koraku, kar vam zagotavlja brezskrbnost in preglednost.
Nastavitev opozoril o cenah
Nikoli ne zamudite priložnosti za varčevanje. Nastavite opozorila o tečajih in prejmite obvestilo, ko je dosežen želeni menjalni tečaj, kar vam bo pomagalo kar najbolje izkoristiti vsak prenos.
Ogled menjalnih tečajev
Dostopajte do menjalnih tečajev v živo kadarkoli in kjerkoli. Naša aplikacija vam ponuja najnovejše tečaje, da se lahko informirano odločate in ostanete korak pred drugimi na valutnem trgu. Spremljajte do 10 valut hkrati.
Prejemajte obvestila
Ostanite obveščeni s potisnimi obvestili v realnem času. Prejemajte takojšnje posodobitve o denarnih nakazilih, opozorila o menjalnih tečajih in pomembne dejavnosti na računu, s čimer boste imeli vedno nadzor, kjer koli že ste.
Varna prijava
Brez težav zaščitite svoj račun z Face ID ali Touch ID. Te biometrične metode prijave ponujajo hiter in varen način dostopa do vašega računa, kar zagotavlja, da lahko svoje podatke odklenete le z enim samim pogledom ali dotikom.
Prenašanje denarja po vsem svetu je enostavno
Ustvari račun
Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.
Takojšnja ponudba
Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.
Pošlji denar
Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.
Sledenje vašemu nakazilu
Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku z našo aplikacijo Xe. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku prenosa.
Načini pošiljanja denarja
Izberite pravo možnost plačila za vsako vašo potrebo.
Direktna bremenitev
Dvigne sredstva iz vaše banke. Običajno prispe v 3 delovnih dneh.
Bančno nakazilo
Prenos z vaše banke na našo. Običajno prispe v 24 urah.
Debetna/kreditna kartica
Najhitrejša metoda, vendar vključuje majhne stroške. Denar prispe skoraj v trenutku.
Načini prejemanja denarja
Ponujamo priročne možnosti za prejemanje denarja po vsem svetu.
Bančni depozit
Pošljite neposredno stotinam večjih bank po vsem svetu.
Dvig gotovine
Dvignite gotovino na več kot 500.000 lokacijah v več kot 150 državah.
Mobilna denarnica
Pošljite sredstva neposredno na mobilni telefon svoje ljubljene osebe v več kot 35 državah.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Pogosto zastavljena vprašanja o aplikaciji (FAQ)
Aplikacija Xe je na voljo za prenos v trgovini App Store za iOS in trgovini Google Play za naprave Android. Z aplikacijo Xe dobite platformo vse v enem za enostavno upravljanje vaših globalnih valutnih potreb in mednarodnih denarnih nakazil. Ne glede na to, ali spremljate več valut, nastavljate opozorila o tečajih ali pošiljate sredstva v več kot 200 držav v skoraj 130+ valutah, je aplikacija zasnovana tako, da vam omogoča popoln nadzor na dosegu roke. Poleg tega lahko dostopate do menjalnih tečajev v realnem času, si ogledujete zgodovinske podatke ter varno in učinkovito upravljate svoje transakcije, kjer koli že ste.
Omejitve pošiljanja za aplikacijo Xe so enake kot za spletno mesto. To pomeni, da lahko aplikacijo priročno uporabljate za nakazovanje velikih in majhnih vsot.
Za pošiljanje denarja boste morali navesti podatke, kot so polno ime prejemnika, podatki o bančnem računu (vključno s kodama IBAN ali SWIFT/BIC) in način plačila. V nekaterih primerih bo morda potrebna dodatna identifikacija.
Xe uporablja več varnostnih ukrepov za zaščito vaših sredstev, vključno s tehnologijo šifriranja, dvofaktorsko avtentikacijo (2FA) in varnimi funkcijami prijave, kot je biometrična avtentikacija. Vaši osebni in plačilni podatki so zaščiteni na vsakem koraku.
Da, do podpore strankam lahko dostopate neposredno prek aplikacije Xe. Najdete lahko odgovore na pogosta vprašanja in se po potrebi obrnete na podporo za bolj prilagojeno pomoč.
Čas, potreben za dokončanje prenosa, je odvisen od več dejavnikov, kot so valuta, država prejema in uporabljeni način plačila. Na splošno je večina prenosov opravljenih v 1 do 3 delovnih dneh.
Da, svoj prenos lahko spremljate na vsakem koraku prek aplikacije Xe. Omogočite lahko tudi obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku vašega nakazila, tako da boste vedno vedeli, kje je vaš denar in kdaj bo prispel.