- Home
- Poslovni denarni prenosi in mednarodna poslovna plačila - Xe
Poenostavitev globalnih poslovnih plačil
Hranite, upravljajte in pošiljajte denar po vsem svetu z enega poslovnega računa. Pospešite plačila, znižajte stroške in upravljajte devizni tečaj z zaupanjem.
Zaupa nam več kot 15.000 podjetij, ki letno opravijo več kot 130 milijard dolarjev prometa
Ima licenco ameriške zvezne države in je registrirana v FinCEN-u za varna poslovna plačila.
V lasti Euronet Worldwide, uvrščeno na NASDAQ in z več kot 30-letnimi izkušnjami v finančnih storitvah
Večvalutni računi
Hranite, pretvorite in pošljite vse na enem mestu
Odprite in upravljajte večvalutne račune brez namestitvenih stroškov ali mesečnih stroškov. Pretvarjajte, ko vam tečaji ustrezajo, in pošljite plačila takoj s predhodno financiranimi stanji.
Plačajte pravočasno z načrtovanimi plačili
Plačila načtujte vnaprej, da se samodejno izvedejo na izbrani datum, da se izognete zamujenim rokom in zmanjšate stres zaradi plačil v zadnjem trenutku.
Plačilo več prejemnikom naenkrat
Pošljite plačila več prejemnikom, pa naj bo to nekaj ali nekaj sto. Od plač do izplačil dobaviteljem, Xe pospešuje in poenostavlja obsežne izdatke.
Nastavitev dostopa in dovoljenj ekipe
Dodelite uporabniške vloge za nadzor nad tem, kdo si lahko ogleda, ustvari ali odobri plačila, kar vam omogoča strožji notranji nadzor in bolj tekoč potek odobritve.
Pošljite plačila v več kot 190 držav v nekaj minutah
Mednarodna plačila niso nujno draga, počasna ali zapletena. Xe pomaga vašemu podjetju hitreje in dlje prenašati denar z nizkocenovnimi nakazili v več kot 190 držav in več kot 145 valutah.
Zaščitite svoje marže pred nestanovitnostjo trga
Nihajoči menjalni tečaji ne vplivajo nujno na vaš dobiček. Izkoristite zmogljiva orodja, kot so terminske pogodbe, omejena naročila in opcije, za upravljanje valutnega tveganja, načrtovanje plačil in zaščito dobičkonosnih marž. Z enim od naših izkušenih trgovcev sestavite strategijo za upravljanje valutnega tveganja.
Vgrajene rešitve
Globalne rešitve neposredno iz vašega ERP-ja
Povežite Xe-jeve globalne plačilne rešitve z običajnimi ERP platformami, kot sta Microsoft Dynamics 365 in Sage Intacct. Združite vsa svoja plačila, poteke dela in poročanje na enem mestu za hitrejše delovanje, jasnejše vpoglede in pametnejše upravljanje denarnega toka.
Svetovno zaupanja vreden API za podatke o valutah
Xe-jev API za podatke o valutah zagotavlja natančne in zanesljive informacije o menjavi valut v realnem času za več kot 170 svetovnih valut. Integrirajte podatke, pridobljene od več kot 100 uglednih ponudnikov finančnih podatkov in centralnih bank.
Zakaj podjetja izberejo Xe
Z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju valut, preglednimi tečaji in preprosto spletno platformo vam olajšamo upravljanje in pošiljanje mednarodnih denarnih nakazil.
Stroškovno učinkovita globalna plačila
Pošljite denar v več kot 190 držav in plačajte osebje ter dobavitelje po konkurenčnih menjalnih tečajih s preglednimi provizijami. Izkoristite vsako plačilo, ki ga opravite z Xe, kar najbolje.
Regulirano s strani svetovnih oblasti
Vaša sredstva so zaščitena z reguliranimi zaščitnimi ukrepi, vrhunskimi finančnimi partnerji in varnostjo na ravni podjetja, tako da lahko denar prenašate z zaupanjem.
Podprto s strani omrežja Fortune 500
Xe je del Euronet Worldwide, podjetja, ki kotira na borzi NASDAQ in ima tržno kapitalizacijo več kot 4 milijarde dolarjev, ter več kot 30 let izkušenj na vodilnem položaju na trgu finančnih storitev.
Človeška podpora, kadar koli jo potrebujete
Pridobite 24/7 dostop do naše ekipe FX specialistov. Pri Xe podpora pomeni prave ljudi, prave odgovore, ravno takrat, ko jih potrebujete.
Industrijske rešitve
IT-storitve
IT podjetjem pomagamo prihraniti čas in vire, hkrati pa poenostaviti globalne plačilne procese.
Proizvodnja
Ohranite predvidljive stroške in si zagotovite konkurenčne cene, da ostanete pred drugimi proizvajalci.
Potovanja
Ponujamo prilagojene globalne plačilne rešitve, ki pomagajo potovalnim podjetjem pri upravljanju valutnega tveganja in ohranjanju dobička.
Plačilna lista
Upravljajte plače za zaposlene in dobavitelje v več kot 190 državah in v več kot 145 valutah.
Trgovina na drobno
Prodajajte mednarodnim strankam, plačujte dobaviteljem in upravljajte poslovanje z našimi globalnimi plačilnimi rešitvami.
Finančne institucije
Brezhibno integrirajte globalne plačilne rešitve Xe za izboljšanje portfelja storitev vaše finančne institucije.
Povežite se s strokovnjakom za devizne tečaje
Odkrijte, kako vam naša nadgrajena poslovna platforma pomaga zmanjšati stroške deviznega poslovanja, prihraniti čas in poenostaviti poslovanje. Za razpravo o vaših edinstvenih poslovnih potrebah nas kontaktirajte še danes.