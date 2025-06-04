- Home
Brezhibna integracija ERP
Integracija ERP za globalna plačila
Poslovite se od žongliranja z več platformami za izvajanje domačih in čezmejnih plačil. Naša preprosta platforma vam omogoča hitra globalna plačila v več kot 190 držav v več kot 130 valutah. Upravljajte svojo izpostavljenost in potrebe po deviznih tečajih neposredno iz svojega ERP sistema.
Raziščite spletne seminarje o ERP in zgodbe strank
Spletni seminarji
Spoznajte delovanje naših vgrajenih plačil, raziščite najboljše prakse za finančne ekipe in odkrijte najnovejše tehnologije za sprostitev celotnega potenciala vašega sistema ERP – vse, kar vam ustreza.
Zgodbe strank
Preberite resnične zgodbe strank in si oglejte, kako so podjetja v svoje ERP rešitve implementirala Xe-jeve vgrajene rešitve za plačila in devizne tečaje, da bi poenostavila postopek plačevanja dobaviteljev.
Preproste integracije ERP
Naša ERP rešitev vam omogoča upravljanje, sledenje in plačevanje stroškov zaposlenih in dobaviteljev po vsem svetu. Pustite prenose datotek in ročne računovodske vnose v preteklosti, saj Xe poenostavi vaš računovodski postopek.
Sledenje deviznim tečajem v realnem času
Z usklajevanjem vaših obveznosti do dobaviteljev v realnem času je poročanje o dobičkih/izgubah lažje ali natančnejše kot kdaj koli prej. Poleg tega se vsako plačilo, izvedeno prek Xe, sinhronizira in knjiži za uskladitev v realnem času – tako je vse obračunano tam, kjer resnično šteje.
Moč podatkov
Zajemajte menjalne tečaje v realnem času v času transakcije in izkoristite takojšnjo analizo dobičkov/izgub, da boste imeli nadzor nad svojim valutnim tveganjem in ste prepričani, da veste, v kaj se spuščate, preden izvedete transakcijo.
Svetovni zaupanja vreden valutni organ od leta 1993
Z 30-letnimi izkušnjami pri zagotavljanju natančnih podatkov o valutah in obdelavi čezmejnih poslovnih plačil je Xe vodilni svetovni ponudnik mednarodnih plačil.
Menjalnica valut in strokovno znanje ERP
Z več kot 14,5 milijarde dolarjev čezmejnih transakcij v letu 2021 imamo znanje in strokovno znanje, da vam pomagamo pri vašem edinstvenem podjetju.
Hitra in varna poslovna plačila
Xe-jevi bliskovito hitri plačilni kanali imajo povezave z več kot 200 državami po vsem svetu.
Milijoni zaupajo podatke o valutah
Z več kot 280 milijoni obiskovalcev Xe smo svetovna avtoriteta na področju podatkov o menjavi valut in globalnih plačil.
Tisoče podjetij uporablja Xe
Več kot 18.000 globalnim korporativnim uporabnikom nudimo strokovno znanje, ki jim pomaga doseči njihove edinstvene poslovne cilje.
Zakaj bi Xe uporabljali za svoje podjetje
S skoraj 30-letnimi izkušnjami na področju valut, preglednimi tečaji in učinkovito spletno platformo vam olajšamo upravljanje in pošiljanje mednarodnih denarnih nakazil.
Smo valutni organ
Obstaja razlog, zakaj Xe vsako leto obišče več kot 280 milijonov ljudi. Ponujamo natančne tečaje in preproste devizne rešitve z desetletji izkušenj.
Varnost in zaščita
Kot del družine Euronet nam naše stranke zaupajo, da letno obdelamo več kot 115 milijard dolarjev globalnega poslovanja. Vaša varnost je naša prioriteta.
Konkurenčne cene
Naša ekipa spremlja trg za vas 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Izkoristite naš kalkulator menjalnih tečajev in prejmite posodobitve, ko so doseženi vaši ciljni tečaji.
Brez presenetljivih stroškov
Zaščita vašega je naš glavni cilj. Sprejemajte informirane odločitve brez minimalnega zneska nakazila in skoraj brez provizij.
Vas zanimajo Xe-jeve poslovne rešitve ERP?
Naša izkušena ekipa je pripravljena razpravljati o edinstvenih potrebah vašega podjetja. Če vas zanima sodelovanje s podjetjem Xe, nam pišite. Eden od naših mednarodnih poslovnih strokovnjakov vam bo z veseljem pomagal.
Začnite kot partner z Xe (ERP)
Delite svoje zanimanje za sodelovanje z Xe in prilagodili bomo rešitev vašim poslovnim potrebam. Izpolnite spodnji obrazec in naša partnerska ekipa vas bo kmalu kontaktirala.
Vprašanja o integracijah ERP sistema Xe
Xe-jeva ERP rešitev pomaga podjetjem upravljati mednarodna plačila neposredno z njihove ERP platforme. Avtomatizirajte globalne transakcije, obveznosti do dobaviteljev in usklajevalne naloge v več kot 190 državah in več kot 130 valutah.
Xe se trenutno integrira s priljubljenimi platformami ERP, vključno z Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance in Sage Intacct.
Xe pomaga vašemu podjetju odpraviti potrebo po več platformah ali ročnem prenosu datotek. Z našimi rešitvami ERP si zagotovite dostop do sledenja deviznim tečajem v realnem času, poročanja o dobičkih/izgubah in večje učinkovitosti.
Integracije ERP sistema Xe poenostavljajo in optimizirajo poslovanje vašega podjetja, kot so sledenje globalnim stroškom, poročanje o dobičkih/izgubah in nalaganje datotek.
Poenostavljeni postopki obračunavanja obveznosti
Sledenje transakcijam v živo
Zmanjšanje ročnega vnosa podatkov
Izboljšano upravljanje valutnih tveganj