Spletni seminarji o plačilih v ERP
Naučite se poenostaviti plačila do dobaviteljev z vgrajenimi plačilnimi zmogljivostmi in rešitvami FX za ERP.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Odkrijte moč vgrajenih plačil
Naučite se poenostaviti plačila dobaviteljem v storitvi Microsoft Dynamics 365 Business Central z vgrajeno rešitvijo za plačila Xe. Poenostavite delovne procese, izkoristite prednosti bančnega preverjanja v realnem času in izkoristite avtomatizirano poročanje za večjo učinkovitost.
Microsoft Dynamics 365 Finance
Avtomatizirajte postopek izdajanja računov in plačil
Odkrijte, kako avtomatizirati obdelavo računov z optičnim prepoznavanjem znakov in nato obdelati plačila v storitvi Dynamics 365 Finance. Oglejte si predstavitve v živo strokovnjakov Xe in Microsofta, ki vam bodo pokazale, kako optimizirati potek dela pri plačevanju računov.
Želite videti našo ERP rešitev v praksi?
Poenostavite svoje poslovanje in globalna plačila z rešitvijo ERP podjetja Xe. Iz prve roke izkusite, kako se naša vgrajena plačilna tehnologija brezhibno integrira v vaš ERP sistem, kar poveča učinkovitost in vam prihrani čas. Ste pripravljeni preoblikovati svoje podjetje?