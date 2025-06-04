  1. Home
Spletni seminarji o plačilih v ERP

Naučite se poenostaviti plačila do dobaviteljev z vgrajenimi plačilnimi zmogljivostmi in rešitvami FX za ERP.

R.I.P. bank transfer files. Hello, embedded payments.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Odkrijte moč vgrajenih plačil

Naučite se poenostaviti plačila dobaviteljem v storitvi Microsoft Dynamics 365 Business Central z vgrajeno rešitvijo za plačila Xe. Poenostavite delovne procese, izkoristite prednosti bančnega preverjanja v realnem času in izkoristite avtomatizirano poročanje za večjo učinkovitost.

Automate your invoice process and payments

Microsoft Dynamics 365 Finance

Avtomatizirajte postopek izdajanja računov in plačil

Odkrijte, kako avtomatizirati obdelavo računov z optičnim prepoznavanjem znakov in nato obdelati plačila v storitvi Dynamics 365 Finance. Oglejte si predstavitve v živo strokovnjakov Xe in Microsofta, ki vam bodo pokazale, kako optimizirati potek dela pri plačevanju računov.

ERP Integrations with Xe

Želite videti našo ERP rešitev v praksi?

Poenostavite svoje poslovanje in globalna plačila z rešitvijo ERP podjetja Xe. Iz prve roke izkusite, kako se naša vgrajena plačilna tehnologija brezhibno integrira v vaš ERP sistem, kar poveča učinkovitost in vam prihrani čas. Ste pripravljeni preoblikovati svoje podjetje?