Odkrijte, kako je UltraSource, dobavitelj opreme s sedežem v Kansasu, preoblikoval svoj postopek obračunavanja obveznosti z integracijo Xe Global Business Payments v Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta avtomatizacija je odpravila ročna opravila, poenostavila plačila dobaviteljem in podjetju omogočila, da se osredotoči na strateško rast, vse pod vodstvom njihovega progresivnega finančnega direktorja Roba Mogrena.