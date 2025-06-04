- Home
Zgodbe strank ERP
Oglejte si, kako so stranke rešile svoje izzive in prihranile čas z vgrajenimi plačilnimi rešitvami Xe za ERP-je.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Finance
Odkrijte, kako je UltraSource, dobavitelj opreme s sedežem v Kansasu, preoblikoval svoj postopek obračunavanja obveznosti z integracijo Xe Global Business Payments v Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta avtomatizacija je odpravila ročna opravila, poenostavila plačila dobaviteljem in podjetju omogočila, da se osredotoči na strateško rast, vse pod vodstvom njihovega progresivnega finančnega direktorja Roba Mogrena.
Hansen – Microsoft Dynamics 365 Finance
Hansen Technologies, globalni ponudnik programske opreme, je izboljšal svoj postopek obračunavanja obveznosti z integracijo plačilne rešitve Xe.com v Microsoft Dynamics 365 Finance. Ta avtomatizacija je poenostavila tako domača kot mednarodna plačila, zmanjšala ročne napake in povečala operativno učinkovitost, kar je finančnemu direktorju Richardu Englishu in njegovi ekipi omogočilo varno upravljanje plačil znotraj njihovega sistema ERP.
Atlas Pearls – D365 Business Central
Atlas Pearls, pomemben proizvajalec biserov iz Južnega morja, je posodobil svoje poslovanje z dobavitelji z rešitvijo Xe Global Business Payments, vgrajeno v Microsoft Dynamics 365 Business Central. Avtomatizacija, ki jo je vodila finančna kontrolorka Rebecca McKeating, je izboljšala učinkovitost plačil, nadomestila ročne delovne procese in podjetju omogočila, da da prednost rasti in inovacijam.
Želite videti našo ERP rešitev v praksi?
Poenostavite svoje poslovanje in globalna plačila z rešitvijo ERP podjetja Xe. Iz prve roke izkusite, kako se naša vgrajena plačilna tehnologija brezhibno integrira v vaš ERP sistem, kar poveča učinkovitost in vam prihrani čas. Ste pripravljeni preoblikovati svoje podjetje?