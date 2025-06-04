Preprečevanje goljufij se začne z ozaveščenostjo
Prevaranti vedno iščejo nove načine, kako pretentati ljudi, vendar vas lahko obveščenost reši pred tem, da bi postali žrtev. Z razumevanjem pogostih prevar in načina, kako jih prepoznati, lahko zaščitite svoj denar in osebne podatke.
Pogoste prevare, na katere morate biti pozorni
Prvi korak k izogibanju prevaram je vedeti, kako jih prepoznati. Od prevar pri nakupu nepremičnin do lažnih naložbenih priložnosti je pomembno prepoznati opozorilne znake.
Prevare v razmerjih
Na spletu srečaš nekoga, ki trdi, da je v tujini. Čeprav se še nikoli niste srečali osebno, so si pridobili vaše zaupanje. Nenadoma prosijo za denar za "nujne primere". Obljubljajo, da ti bodo vrnili denar, vendar tega nikoli ne storijo.
Prevare z nepremičninami
Najdete odlično ponudbo za nepremičnino v tujini, ki se zdi preveč dobra, da bi bila resnična. Prodajalec se zdi pristen in zahteva varščino za zavarovanje nepremičnine, čeprav je še niste videli v živo. Ko pošljete plačilo, prodajalec izgine.
Prevare s sorodniki v stiski
Prejmete klic od nekoga, ki trdi, da je družinski član, ki potrebuje denar. Neradi delijo podrobnosti in prosijo, da jih nikomur ne poveste. Pošlješ denar, le da ugotoviš, da niso tisti, za katere so se izdajali.
Investicijske prevare
Neznanec se vam oglasi z naložbeno priložnostjo, ki se zdi preveč dobra, da bi jo zamudili. Obljubljajo vam visoke donose z malo ali nič tveganja. Pozivajo vas, da ukrepate hitro, preden se trg spremeni. Ko pa enkrat investiraš, tvojega denarja ni več.
Prevare ranljivih oseb
Prevarant cilja na žrtve, stare 60 let ali več, in se pretvarja, da je pomembna oseba, na primer vladni uradnik. Morda boste prejeli klic, e-pošto ali pismo, v katerem vas obvestijo, da dolgujete denar in da bodo proti vam uvedeni pravni postopki, če ne boste takoj plačali.
Goljufije s predplačili
Prejeli boste e-poštno sporočilo, da ste upravičeni do posojila brez preverjanja kreditne sposobnosti. Prijavite se in vam rečejo, da morate plačati pristojbino za odklepanje posojila. Po plačilu ugotovite, da je bilo podjetje prevara in da sploh ni bilo posojila.
Goljufije s krajo identitete
Prejmete klic od nekoga, ki trdi, da je iz vaše banke. Za potrditev računa vas prosijo za osebne podatke, kot je vaša številka socialnega zavarovanja. Po deljenju vaših podatkov se začnejo pojavljati nepooblaščene transakcije.
Telemarketinške prevare
Prejmete nepričakovan klic iz podjetja, v katerem vam sporočijo, da ste zadeli nagrado, vendar morate za prevzem poslati vnaprejšnjo pristojbino ali osebne podatke. Ko pošljete denar, nagrade ni nikjer in podjetja ni mogoče doseči.
Prevare na daljavo
Pojavno sporočilo vas opozori, da je vaš računalnik okužen, in prikaže telefonsko številko za podporo. Ko pokličeš, te prosijo za oddaljeni dostop, da bi to popravili. Ko dobijo dostop, spremenijo vaša gesla in vas zaklenejo iz vaših računov.
Na pomoč, prevarali so me!
Če menite, da ste postali žrtev prevare, ukrepajte takoj. Shranite vse pomembne podatke, kot so imena, kontaktni podatki ali kakršen koli dokaz o komunikaciji. Obrnite se na lokalno policijo ali prijavite goljufijo naši ekipi.
Poiščite znake
Čeprav prevaranti uporabljajo različne trike, da bi ljudi zavedli, obstajajo jasni znaki, ki jih lahko izdajo. Zastavite si ta vprašanja, ko se soočate s sumljivo dejavnostjo.
Je prelepo, da bi bilo res?
Prevaranti pogosto ustvarjajo navdušenje, da bi vas spodbudili k impulzivnemu delovanju in vas odvrnili od opozorilnih znakov. Bodite pozorni na ponudbe, ki obljubljajo hiter in enostaven zaslužek ali zahtevajo osebne podatke. Vedno raziščite ponudbe in zaupajte svojim instinktom, če se vam kaj zdi narobe.
Se počutite pod pritiskom?
Medtem ko vam zaupanja vredna podjetja dajo prostor, da premislite o svojih možnostih, bodo prevaranti ustvarili občutek nujnosti, da bi vas prisilili k hitrim odločitvam. Iščite besedne zveze, kot je »časovno omejena ponudba«, ali kakršne koli situacije, ki se zdijo preveč nagnjene.
Ali dajejo obljube?
Vsaka naložba je povezana z določeno stopnjo tveganja in dobiček ni zagotovljen. Goljufi bodo uporabljali prepričljiv jezik, kot sta »visok donos« ali »brez tveganja«, da bi vam dali lažen občutek varnosti. Preden sprejmete finančne odločitve, vedno raziščite in postavite vprašanja.
Je nepričakovano?
Prave ponudbe se običajno ne pojavijo kar iz nič. Vedno si vzemite čas, da preverite ponudbo in kdo vas kontaktira. Bodite previdni pri hladnih klicih, nepričakovanih e-poštnih sporočilih ali sporočilih na družbenih omrežjih, ki oglašujejo priložnosti, ki se zdijo preveč dobre, da bi bile resnične.
Česar te Xe nikoli ne bo prosil, da storiš
Nikoli vas ne bomo prosili za osebne ali finančne podatke prek e-pošte ali družbenih medijev. Če bomo od vas potrebovali dodatne informacije, vam bomo poslali e-pošto z navodili za nalaganje dokumentacije prek naše platforme.
Viri za razumevanje prevar
Bolj ko veste o preprečevanju goljufij, tem bolje. Uporabite te vire, če želite izvedeti več o prevarah.
Zvezna trgovinska komisija ZDA
Več o prevarah si lahko preberete v virih Zvezne trgovinske komisije, kot so članki, vodniki in videoposnetki. Z rednimi posodobitvami o novih prevarah boste vedno na tekočem.
USA.gov
Spletna stran USA.gov vam pokaže, kako prijaviti prevare lokalnim organom pregona in FTC. Deli dodatne vire o tem, kako se izogniti prevaram, in povezave do zveznih in državnih agencij za podporo.
ScamWatch - AVS
Ocenite svoje tveganje in prepoznajte morebitne prevare s pomočjo ScamWatch. Ljudje se lahko vključijo v razprave v skupnosti o prevarah, s katerimi so se srečali, da bi drugim pokazali, čemu se je treba izogniti.
CAFC - Kalifornija
Bodite obveščeni o najnovejših taktikah goljufij s posodobitvami Kanadskega centra za boj proti goljufijam. Z informacijami o spletnih prevarah, telefonskih prevarah in kraji identitete boste vedno vedeli, na kaj morate biti pozorni.
GASA
Globalno zavezništvo za boj proti prevaram sodeluje z vladami, organizacijami in potrošniškimi skupinami, da bi s članki, predstavitvami in najboljšimi praksami ozaveščalo o prevarah.
IC3
Če ste postali žrtev prevare, je pomembno, da takoj ukrepate, da zmanjšate škodo. Pritožbo vložite neposredno pri FBI prek Centra za pritožbe glede internetnega kriminala.