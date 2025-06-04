Varnost, na katero se lahko zanesete
Vemo, kako pomembne so varne storitve, ko gre za vaš denar in podatke. Zato uporabljamo napredno tehnologijo in stroge ukrepe, da zagotovimo, da so vaši prenosi vedno zaščiteni in varni.
Vaša finančna in podatkovna varnost nam je na prvem mestu
Vaša varnost je v središču vsega, kar počnemo. Z najsodobnejšo tehnologijo in strogimi varnostnimi ukrepi se izjemno potrudimo, da zaščitimo vaš denar in osebne podatke. Vsakič, ko uporabljate naše storitve, vam zagotavljamo varno in brezskrbno izkušnjo.
Del tretjega največjega prenosnega omrežja na svetu
Kot del družine Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) je Xe del tretjega največjega omrežja za prenos denarja na svetu. Globalno smo regulirani in se držimo najstrožjih varnostnih protokolov, kar zagotavlja varno in zanesljivo vsako transakcijo. Tukaj smo, da ostanemo – predani zagotavljanju vrhunske zaščite za vaš denar, vsakič.
Kako varujemo, kar je tvoje
Varna infrastruktura
Uporabljamo zanesljive sisteme za varne in hitre prenose. Najsodobnejša tehnologija in 24/7 spremljanje zagotavljata varnost vaših transakcij, tako da ste lahko vsakič, ko pošljete denar, prepričani.
Avtentikacija in nadzor dostopa
Za prijave uporabljamo večfaktorsko avtentikacijo (MFA) z biometričnim preverjanjem. Dejavnost računa se spremlja v realnem času, da se takoj zazna in blokira vsak nepooblaščen dostop.
Popolna zasebnost podatkov
Zasebnost cenimo kot temeljno pravico. Vaši podatki se nikoli ne prodajajo ali zlorabljajo. Upoštevamo globalne predpise, kot sta GDPR in CCPA, s čimer zagotavljamo varno ravnanje in popolno zaščito.
Spremljanje in odkrivanje groženj
Naša ekipa 24 ur na dan, 7 dni v tednu, spremlja sisteme z uporabo umetne inteligence za odkrivanje groženj. Redno izvajamo preglede ranljivosti in letne penetracijske teste tretjih oseb, da proaktivno odkrijemo in obravnavamo varnostna tveganja.
Zaščita vašega denarja in podatkov z 2FA
Vaš račun Xe je zaščiten kot visoko varnostni trezor, z dvofaktorsko avtentikacijo (2FA) in biometričnim preverjanjem. Te plasti zaščite zagotavljajo, da lahko do svojega računa dostopate samo vi , s čimer varujete svoj denar in osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom.
Namenski protokol za odzivanje na incidente 24 ur na dan, 7 dni v tednu
V malo verjetnem primeru, da gre kaj narobe, se naša ekipa takoj odzove, da zavaruje vaš račun in ustavi grožnje. Vas skrbi vaš račun ali transakcije? Naša predana ekipa za podporo je na voljo 24 ur na dan, 5 dni v tednu in vam je pripravljena pomagati, kadar koli potrebujete pomoč.
Varnost podatkov se začne z usposabljanjem in izobraževanjem
Preden odobrimo dostop do občutljivih podatkov, skrbno preverimo vsakega zaposlenega s preverjanjem preteklosti s strani tretjih oseb. Naša ekipa se redno usposablja tudi na področju kibernetske varnosti, kar zagotavlja, da so vedno na tekočem z najnovejšimi najboljšimi praksami za zaščito vaših podatkov.
Kako nakazati denar v tujino z Xe
Ustvari račun
Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.
Takojšnja ponudba
Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.
Pošlji denar
Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.
Sledenje vašemu nakazilu
Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku prenosa.
Ključne politike, ki jih upoštevamo
Vzdržujemo robusten nabor varnostnih politik in tehničnih standardov, ki so usklajeni z najboljšimi praksami v panogi. Te letno pregledujemo, da zagotovimo, da smo vedno na tekočem. Nekatere ključne politike vključujejo:
Politika informacijske varnosti
Politika odzivanja na varnostne incidente
Pravilnik o oddaljenem dostopu
Pravilnik o klasifikaciji podatkov
Politika upravljanja ranljivosti
Pravilnik o šifriranju podatkov
Pravilnik o logičnem dostopu
Zasnovan za zaščito vaših podatkov
Varnostne ukrepe integriramo z uporabo večplastnega pristopa, ki pomaga ublažiti kibernetske grožnje in zagotavlja odpornost z izogibanjem posameznim točkam odpovedi, tako da so vaši podatki vedno zaščiteni.
Podatkovni centri
Naši podatkovni centri so zaščiteni s fizičnimi in logičnimi varnostnimi ukrepi, vključno s požarnimi zidovi, sistemi za zaznavanje vdorov in 24/7 nadzorom s strani ljudi in orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci. Za zagotavljanje redundance in tolerance napak uporabljamo več con razpoložljivosti.
Varnost omrežja
Uporabljamo napredne omrežne varnostne ukrepe, vključno z zaščito pred napadi DDoS, zlonamerno programsko opremo in nepooblaščenim dostopom. Naši sistemi uporabljajo šifriranje, zaznavanje groženj v realnem času in avtomatizirane odzive za zagotavljanje celovitosti podatkov in zmanjšanje tveganj.
Skladni smo s predpisi številnih svetovnih bank in regulatornih agencij
Pošljite z zaupanjem
Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.
Pogosta vprašanja o varnosti
Osebni podatki, ki jih zbiramo od vas, lahko vključujejo ime, e-pošto, telefonsko številko, naslov prebivališča in/ali podjetja ter druge kontaktne podatke (»kontaktni podatki«), naziv, datum rojstva, spol, slike, videoposnetke ali podpis.
Naše obvestilo o zasebnosti pojasnjuje , kako in zakaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke
Dostop do osebnih podatkov je omejen na podlagi potrebe po seznanitvi z načelom najmanjših privilegijev. S tem se zagotovi, da lahko dostop do njega opravijo le tisti zaposleni v podjetju Xe, ki ga potrebujejo za opravljanje svojega dela. Primer tega je ekipa za pomoč strankam.
Xe uporablja hibridni model za našo spletno stran in mobilne aplikacije. Naši produkcijski strežniki so gostovani v AWS in v podatkovnih centrih EU.
Uporabljamo napredne tehnologije šifriranja, ki zagotavljajo najvišjo raven varnosti vaših občutljivih podatkov. Naši sistemi uporabljajo industrijski standard šifriranja AES-256 za podatke v mirovanju, medtem ko so podatki v prenosu šifrirani prek TLS 1.2 in TLS1.3.
Naši plačilni procesorji so ponudniki storitev 1. stopnje. Xe nikoli ne obdeluje podatkov o plačilnih karticah.
Zaščita vaših podatkov je bistvenega pomena za zaščito vaših osebnih podatkov. Tukaj je nekaj preprostih korakov, ki jih lahko naredite:
Uporabljajte močna gesla
Ustvarite edinstvena in močna gesla za svoje račune ter se izogibajte uporabi istega gesla za več storitev.
Omogočanje večfaktorske avtentikacije (MFA):
Kadar koli je mogoče, omogočite MFA, ki vašim računom doda dodatno plast varnosti.
Bodite previdni pri e-poštnih sporočilih
Izogibajte se klikanju sumljivih povezav ali prenašanju prilog od neznanih pošiljateljev.
Bodite pozorni na osebne podatke
Pri deljenju občutljivih podatkov na spletu bodite previdni in jih posredujte le zaupanja vrednim virom.
Z upoštevanjem teh nasvetov lahko znatno zmanjšate tveganje kršitev podatkov in zaščitite svojo zasebnost na spletu.
Če menite, da ste postali žrtev prevare, nas nemudoma kontaktirajte .
Hranite dokaze: Shranite vse ustrezne dokumente ali e-poštna sporočila kot dokaze za podporo vašemu poročilu.
S pravočasnim prijavljanjem goljufij lahko pomagate zaščititi sebe in druge pred morebitno škodo ter pomagate privesti krivce pred sodišče.
Vaše zaupanje je naša glavna prioriteta in zavezani smo k varovanju vaših osebnih in finančnih podatkov. Za več podrobnosti o naših varnostnih praksah ali če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo varnostno ekipo na naslovu security@xe.com.