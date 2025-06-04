Osebni podatki, ki jih zbiramo od vas, lahko vključujejo ime, e-pošto, telefonsko številko, naslov prebivališča in/ali podjetja ter druge kontaktne podatke (»kontaktni podatki«), naziv, datum rojstva, spol, slike, videoposnetke ali podpis.

Naše obvestilo o zasebnosti pojasnjuje , kako in zakaj lahko obdelujemo vaše osebne podatke