Varnost, na katero se lahko zanesete

Vemo, kako pomembne so varne storitve, ko gre za vaš denar in podatke. Zato uporabljamo napredno tehnologijo in stroge ukrepe, da zagotovimo, da so vaši prenosi vedno zaščiteni in varni.

Prenesite z zaupanjem
Vaša finančna in podatkovna varnost nam je na prvem mestu

Vaša varnost je v središču vsega, kar počnemo. Z najsodobnejšo tehnologijo in strogimi varnostnimi ukrepi se izjemno potrudimo, da zaščitimo vaš denar in osebne podatke. Vsakič, ko uporabljate naše storitve, vam zagotavljamo varno in brezskrbno izkušnjo.

Del tretjega največjega prenosnega omrežja na svetu

Kot del družine Euronet Worldwide (NASDAQ: EEFT) je Xe del tretjega največjega omrežja za prenos denarja na svetu. Globalno smo regulirani in se držimo najstrožjih varnostnih protokolov, kar zagotavlja varno in zanesljivo vsako transakcijo. Tukaj smo, da ostanemo – predani zagotavljanju vrhunske zaščite za vaš denar, vsakič.

Kako varujemo, kar je tvoje

Varna infrastruktura

Uporabljamo zanesljive sisteme za varne in hitre prenose. Najsodobnejša tehnologija in 24/7 spremljanje zagotavljata varnost vaših transakcij, tako da ste lahko vsakič, ko pošljete denar, prepričani.

Avtentikacija in nadzor dostopa

Za prijave uporabljamo večfaktorsko avtentikacijo (MFA) z biometričnim preverjanjem. Dejavnost računa se spremlja v realnem času, da se takoj zazna in blokira vsak nepooblaščen dostop.

Popolna zasebnost podatkov

Zasebnost cenimo kot temeljno pravico. Vaši podatki se nikoli ne prodajajo ali zlorabljajo. Upoštevamo globalne predpise, kot sta GDPR in CCPA, s čimer zagotavljamo varno ravnanje in popolno zaščito.

Spremljanje in odkrivanje groženj

Naša ekipa 24 ur na dan, 7 dni v tednu, spremlja sisteme z uporabo umetne inteligence za odkrivanje groženj. Redno izvajamo preglede ranljivosti in letne penetracijske teste tretjih oseb, da proaktivno odkrijemo in obravnavamo varnostna tveganja.

Zaščita vašega denarja in podatkov z 2FA

Vaš račun Xe je zaščiten kot visoko varnostni trezor, z dvofaktorsko avtentikacijo (2FA) in biometričnim preverjanjem. Te plasti zaščite zagotavljajo, da lahko do svojega računa dostopate samo vi , s čimer varujete svoj denar in osebne podatke pred nepooblaščenim dostopom.

Namenski protokol za odzivanje na incidente 24 ur na dan, 7 dni v tednu

V malo verjetnem primeru, da gre kaj narobe, se naša ekipa takoj odzove, da zavaruje vaš račun in ustavi grožnje. Vas skrbi vaš račun ali transakcije? Naša predana ekipa za podporo je na voljo 24 ur na dan, 5 dni v tednu in vam je pripravljena pomagati, kadar koli potrebujete pomoč.

Varnost podatkov se začne z usposabljanjem in izobraževanjem

Preden odobrimo dostop do občutljivih podatkov, skrbno preverimo vsakega zaposlenega s preverjanjem preteklosti s strani tretjih oseb. Naša ekipa se redno usposablja tudi na področju kibernetske varnosti, kar zagotavlja, da so vedno na tekočem z najnovejšimi najboljšimi praksami za zaščito vaših podatkov.

Kako nakazati denar v tujino z Xe

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste prejemali posodobitve o napredku prenosa.

Ključne politike, ki jih upoštevamo

Vzdržujemo robusten nabor varnostnih politik in tehničnih standardov, ki so usklajeni z najboljšimi praksami v panogi. Te letno pregledujemo, da zagotovimo, da smo vedno na tekočem. Nekatere ključne politike vključujejo:

  • Politika informacijske varnosti

  • Politika odzivanja na varnostne incidente

  • Pravilnik o oddaljenem dostopu

  • Pravilnik o klasifikaciji podatkov

  • Politika upravljanja ranljivosti

  • Pravilnik o šifriranju podatkov

  • Pravilnik o logičnem dostopu

Zasnovan za zaščito vaših podatkov

Varnostne ukrepe integriramo z uporabo večplastnega pristopa, ki pomaga ublažiti kibernetske grožnje in zagotavlja odpornost z izogibanjem posameznim točkam odpovedi, tako da so vaši podatki vedno zaščiteni.

Podatkovni centri

Naši podatkovni centri so zaščiteni s fizičnimi in logičnimi varnostnimi ukrepi, vključno s požarnimi zidovi, sistemi za zaznavanje vdorov in 24/7 nadzorom s strani ljudi in orodij, ki temeljijo na umetni inteligenci. Za zagotavljanje redundance in tolerance napak uporabljamo več con razpoložljivosti.

Varnost omrežja

Uporabljamo napredne omrežne varnostne ukrepe, vključno z zaščito pred napadi DDoS, zlonamerno programsko opremo in nepooblaščenim dostopom. Naši sistemi uporabljajo šifriranje, zaznavanje groženj v realnem času in avtomatizirane odzive za zagotavljanje celovitosti podatkov in zmanjšanje tveganj.

Skladni smo s predpisi številnih svetovnih bank in regulatornih agencij

European Securities and Markets Authority

Pošljite z zaupanjem

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

Pogosta vprašanja o varnosti