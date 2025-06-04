Poiščite kodo SWIFT svoje banke
Za iskanje kode SWIFT/BIC vaše banke uporabite našo iskalno kodo SWIFT ali pa hitro izberite med spodaj navedenimi priljubljenimi bankami.
Poišči SWIFT kodo
Za začetek izberite med temi priljubljenimi bankami:
Kaj je koda SWIFT/BIC?
Koda SWIFT, znana tudi kot BIC, je mednarodni bančni identifikator, ki se uporablja za zagotovitev, da vaš denar doseže pravo mesto pri pošiljanju ali prejemanju sredstev čez mejo. Bankam natančno pove, katera finančna institucija je vključena v prenos, kar pomaga zagotoviti varno in natančno dostavo mednarodnih plačil.
Zakaj potrebujem kodo SWIFT/BIC?
Pri pošiljanju ali prejemanju mednarodnih nakazil boste običajno potrebovali kodo SWIFT/BIC, saj vam pomaga prepoznati pravilno finančno institucijo in varno usmeriti plačilo. Vendar pa vsa mednarodna nakazila ne zahtevajo tega – nekatere države ali načini plačila lahko uporabljajo alternative, kot so IBAN-i, usmerjevalne številke ali nacionalne klirinške kode.
Ali ima moja banka več kot eno kodo SWIFT?
Številne banke imajo več kod SWIFT, zlasti večje banke s podružnicami v različnih mestih. Nekatere banke uporabljajo eno samo globalno kodo SWIFT, druge pa dodelijo edinstvene kode določenim poslovalnicam, da bi natančneje usmerjale mednarodna plačila.
Izberite Xe pri pošiljanju denarja v tujino
Boljše cene
Primerjajte nas z vašo banko in odkrijte prihranke. Naše cene pogosto presegajo cene večjih bank, kar maksimizira vrednost vašega nakazila.
Nižje provizije
Vse stroške vam prikažemo vnaprej, še preden potrdite nakazilo, da boste natančno vedeli, za kaj plačujete. Naše nižje provizije pomenijo večji prihranek za vas.
Hitrejši prenosi
Večina prenosov se zaključi še isti dan. Razumemo, da je pri vašem denarju pomemben čas.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Pogosto zastavljena vprašanja
Koda SWIFT se uporablja za identifikacijo določene banke ali finančne institucije pri pošiljanju ali prejemanju denarja čez mejo. Deluje kot mednarodni naslov vaše banke in pomaga varno in natančno usmeriti vaš prenos prek globalnega bančnega sistema. Čeprav koda SWIFT ni potrebna za vse načine prenosa ali države, je pogosto potrebna pri tradicionalnih bančnih nakazilih prek bank. Z navedbo pravilne kode SWIFT se zmanjša tveganje zamud, zavrnitev ali napačno usmerjenih plačil.
Odvisno od banke. Nekatere banke uporabljajo eno samo globalno kodo SWIFT za vse poslovalnice, druge pa dodeljujejo edinstvene kode določenim poslovalnicam ali oddelkom – zlasti v velikih mestih ali za poslovne in korporativne račune. Če ima vaša poslovalnica namensko kodo SWIFT, jo je najbolje uporabiti, saj lahko pospeši obdelavo in izboljša natančnost sledenja. Če ne, je SWIFT koda glavnega sedeža banke običajno zanesljiva alternativa.
SWIFT kodo svoje poslovalnice lahko najdete na več načinov:
Iskalna orodja , kot je tisto na tej strani
Platforme za spletno bančništvo, kjer so običajno na voljo podatki o mednarodnih nakazilih
Bančni izpiski ali uradna korespondenca
Podpora strankam v vaši poslovalnici ali prek glavne telefonske linije za pomoč banke Če vaša poslovalnica nima edinstvene kode SWIFT, vam lahko banka naroči, da namesto tega uporabite splošno kodo ali kodo glavne banke.
Uporaba napačne kode SWIFT lahko povzroči zamude, zavrnitve ali v nekaterih primerih celo pošiljanje sredstev napačni finančni instituciji. Če je plačilo zavrnjeno, se lahko vrne pošiljatelju, pogosto z dodatnimi stroški. Če sredstva dosežejo napačno banko, je njihovo vračilo lahko zamudno in lahko povzroči stroške izterjave. Pred potrditvijo nakazila vedno dvakrat preverite kodo SWIFT pri svoji banki ali prejemniku, zlasti pri velikih ali nujnih plačilih.
Standardna koda SWIFT je dolga 8 ali 11 znakov in sledi tej strukturi:
Bančna koda (4 črke): Določa banko
Koda države (2 črki): Prikazuje državo, v kateri se banka nahaja
Koda lokacije (2 znaka): Označuje mesto ali regijo
Koda poslovalnice (3 znaki, neobvezno): Določa določeno poslovalnico
Če je koda dolga le 8 znakov, se običajno nanaša na glavno pisarno banke.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Kode SWIFT, imena bank, naslovi in druge sorodne informacije, navedene na tej strani, so zgolj splošne informativne narave. Čeprav si prizadevamo za točnost, Xe ne jamči, da so informacije popolne, ažurne ali brez napak. Podrobnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in morda ne odražajo najnovejših podatkov, ki so na voljo pri posameznih finančnih institucijah.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, regulativnega statusa ali operativne integritete katere koli banke, finančne institucije ali posrednika, ki je naveden. Ne podpiramo ali preverjamo legitimnosti nobene vključene entitete, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti za vašo uporabo posredovanih informacij.
Vse finančne transakcije ali odločitve, sprejete na podlagi teh informacij, izvajate na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi kakršnega koli poslovanja s tretjimi osebami, katerih podatki so prikazani na tej strani.
Priporočamo, da pred začetkom kakršne koli transakcije neodvisno preverite vse podatke pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini in ni bila prevedena. Čeprav je preostanek te strani morda prikazan v izbranem jeziku, pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.