Odvisno od banke. Nekatere banke uporabljajo eno samo globalno kodo SWIFT za vse poslovalnice, druge pa dodeljujejo edinstvene kode določenim poslovalnicam ali oddelkom – zlasti v velikih mestih ali za poslovne in korporativne račune. Če ima vaša poslovalnica namensko kodo SWIFT, jo je najbolje uporabiti, saj lahko pospeši obdelavo in izboljša natančnost sledenja. Če ne, je SWIFT koda glavnega sedeža banke običajno zanesljiva alternativa.