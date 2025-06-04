Primerjajte najboljše menjalne tečaje

Primerjajte menjalne tečaje vodilnih ponudnikov denarnih nakazil, da zagotovite najboljšo vrednost za svoje menjalne transakcije.

1000$
usd
USD - Ameriški dolar
eur
EUR - Evro

Pogovorite se z valutnim strokovnjakom danes. Lahko premagamo tečaje konkurence.

Načrtuj klic
Xe
Menjalni tečaj
0.832600
Provizija za prenos$0
Prejemnik prejme€832.60
Pošlji zdaj
HSBC
Menjalni tečaj0.826342
Provizija za prenos$0
Prejemnik prejme€826.34
-6.25 EUR
Bank of America
Menjalni tečaj0.822948
Provizija za prenos$0
Prejemnik prejme€822.94
-9.65 EUR
Wells Fargo
Menjalni tečaj0.822609
Provizija za prenos$0
Prejemnik prejme€822.60
-9.99 EUR
Chase
Menjalni tečaj0.823881
Provizija za prenos$5.00
Prejemnik prejme€819.76
-12.83 EUR

Iščete svojo banko?

Poglej vse ponudnike
Compare and unlock better rates

Primerjajte in odklenite boljše menjalne tečaje

Se sprašujete, kako dosledno ponujamo obrestne mere, ki prekašajo banke? Pri Xe se večina nakazil obravnava lokalno, s čimer se izognemo posredniku, ki povečuje stroške in upočasnjuje stvari. To pomeni manj stroškov, manj zamud in več prihrankov za vas.

Začnite varčevati pri nakazilih
Compare value beyond the rates

Primerjajte vrednost, ki presega cene denarnih nakazil

Vemo, da so odlične cene šele začetek. Vaš denar si zasluži namensko strokovno podporo, prilagodljive možnosti prenosa, visoke hitrosti prenosa in varnost, na katero se lahko zanesete. Vse skupaj združujemo, da vam zagotovimo nemoteno in brezskrbno izkušnjo prevoza.

Prenesite z zaupanjem

Izkusite razliko Xe

Icon | Secure transactions Simple

Varne transakcije

Z naprednim šifriranjem podatkov in regulacijo prek finančnih institucij po vsem svetu ste lahko prepričani, da je vaš denar varen.

Več informacij
Fast transfers

Hitri prenosi

V podjetju Xe vemo, kako pomembno je, da vaš denar hitro in zanesljivo doseže svoj cilj. Več kot 90 % naših nakazil prispe v nekaj minutah.

Več informacij
Icon | Transparent fees

Transparentne provizije

Ponujamo vam enostavno oblikovanje cen brez presenečenj. Izkoristite naše menjalne tečaje, ki so najboljši za banke, in maksimirajte svoja nakazila pri pošiljanju z Xe.

Več informacij

Primerjajte ponudnike in zaslužite več

Ko gre za denarna nakazila, vsi ponudniki ne zagotavljajo enakega dosega ali vrednosti. Primerjajte in si oglejte, kako naša globalna mreža, ki zajema 220 držav in več kot 35 valut, zagotavlja, da vaš denar gre dlje, kot ste mislili, da je mogoče.

Pošljite svoj denar naprej
ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

Ameriški dolar

cad

Kanadski dolar

eur

Evro

aud

Avstralski dolar

nzd

Novozelandski dolar

gbp

Britanski funt

Primerjajte menjalne tečaje Xe z bankami

Časovni okvir za prenos, ko so menjalni tečaji v vašo korist, lahko bistveno vpliva. Obrestne mere nihajo, zato spremljanje trendov in pošiljanje denarja ob pravem trenutku znatno povečata vrednost vašega nakazila. Bodite korak pred drugimi z našim pretvornikom valut v živo in pošljite denar ob pravem času.

Spremljajte cene v živo Začni pošiljanje

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Ste pripravljeni začeti?

Zakaj čakati? Primerjajte menjalne tečaje z Xe in odklenite najboljšo vrednost za mednarodna denarna nakazila. Vaš prvi prenos je le nekaj klikov stran – začnite zdaj in ponesite svoj denar še dlje!

Začnite varčevati pri nakazilih

Pogosto zastavljena vprašanja

Orodje za primerjavo menjalnih tečajev vam omogoča, da ocenite, koliko denarja bo prejel prejemnik, na podlagi menjalnega tečaja, provizij in hitrosti prenosa različnih ponudnikov. Pomaga vam pri sprejemanju premišljenih odločitev in doseganju najboljše vrednosti pri pošiljanju denarja v tujino.

Menjalni tečaji se lahko med ponudniki precej razlikujejo – že majhna razlika lahko vpliva na končni znesek, ki ga prejme prejemnik. S primerjavo cen in provizij se izognete preplačilu in zagotovite, da bo več vašega denarja doseglo svoj cilj.

Nekateri ponudniki v svoje menjalne tečaje vključujejo skrite pribitke ali zaračunavajo provizije za storitve. Pri Xe vam vnaprej povemo, koliko plačate. Naše orodje za primerjavo razčleni tako menjalni tečaj kot morebitne veljavne provizije, da si lahko ogledate dejanske stroške vašega nakazila.

"Najboljši" menjalni tečaj je odvisen tako od menjalnega tečaja kot od povezanih provizij. Naše orodje za primerjavo izračuna skupni znesek, ki ga prejemnik prejme po odbitku provizij, in vam pomaga enostavno najti najboljšo možnost za izbrani valutni par in znesek nakazila.

Banke pogosto zaračunavajo višje provizije in ponujajo manj konkurenčne menjalne tečaje kot namenske storitve denarnih prenosov. Ponudniki, kot je Xe, so zgrajeni posebej za mednarodne denarne nakazila, saj ponujajo boljše cene, hitrejše storitve in pregledne cene.

Časi prevoza se razlikujejo glede na ponudnika in destinacijo. Pri Xe je več kot 90 % prenosov opravljenih v nekaj minutah. Naše orodje za primerjavo vključuje časovni načrt, kjer je na voljo, da lahko izberete ponudnika, ki uravnoteži hitrost in stroške.