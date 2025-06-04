Varna pot za zapuščino vaše družine

Razumemo vrednost ohranjanja tistega, kar je pomembno vašim najdražjim. Zaupajte nam varne, hitre in zanesljive prenose dediščine v tujino, ki vam in vaši družini nudijo brezskrbnost.

Prenesite z zaupanjem
Prenesite mednarodno dediščino na svojo banko

Prejem dediščine, zlasti iz tujine, je lahko pomenljiva in čustvena izkušnja. Milijoni posameznikov zaupajo Xe, da bo postopek čim bolj nemoten in varen, s čimer se zagotovi hiter in minimalen prihod sredstev.

Primerjajte cene in obdržite več svojega

Vedno ponujamo menjalne tečaje, ki prekašajo bančne banke, da lahko imate več denarja pri sebi. Z vnaprejšnjimi cenami in brez presenetljivih stroškov zasenčimo tradicionalne banke.

Izkusite prednost Xe

Obrestne mere, ki prekašajo banke

Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.

Nizke ali brez provizij

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

Bliskovit prenos

Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.

30+ let odličnosti

Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.

Sledenje v realnem času

Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.

Pošlji v enem prenosu

Xe ponuja višje omejitve pošiljanja kot druge storitve nakazil, zato vam ni treba deliti ali pošiljati več nakazil za denar iz dediščine.

Pošljite z zaupanjem

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Potrebujete pomoč pri pošiljanju dediščine ali obdelavi večjega denarnega nakazila? Naši strokovnjaki za prenose so vam na voljo – za osebno podporo nas kontaktirajte še danes!

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779
Prenesite več z višjimi omejitvami pošiljanja

Ponujamo višje limite za nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.

Kako prenesti denar iz dediščine z Xe

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Pazite se morebitnih prevar z dedovanjem

Prevare z dedovanjem so pogosta taktika, ki jo goljufi uporabljajo, da žrtve zvabijo v delitev osebnih podatkov ali plačilo pristojbin za lažno dedovanje. Zaščitite se s preverjanjem trditev in poverilnic.

Razumevanje davka na dediščino

Dedovanje premoženja iz tujine lahko prinese zapletene in neznane davčne obveznosti. Če ste imenovani za upravičenca mednarodne zapuščine, je nujno, da poiščete nasvet odvetnika za davčno pravo, ki ima strokovno znanje o čezmejnih vprašanjih. Pomagajo vam lahko zagotoviti, da se boste samozavestno znašli tako v lokalnih kot mednarodnih davčnih predpisih, vas zaščitili pred morebitnimi pastmi in zagotovili popolno skladnost z zakonom.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas

Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.

Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih