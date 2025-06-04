Pošiljanje velikih količin denarja z Xe je zelo enostavno. Samo sledite spodnjim 6 korakom.



1. korak: Registrirajte se brezplačno

Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, potrebujete le e-poštni naslov.



2. korak: Pridobite ponudbo

Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in kam želite prenesti.



3. korak: Dodajte prejemnika

Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).



4. korak: Potrdite svojo identiteto

Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.



5. korak: Potrdite svojo ponudbo

Potrdite in financirajte nakazilo z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!



6. korak: Sledenje prenosu

Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.