Prenos denarja za nakup nepremičnine v tujini

Ne dovolite, da vam ideja o nakazilu denarja v tujino stoji na poti v prihodnost. Premikanje velikih vsot v tujino bi moralo biti preprosto, ne stresno. Z našimi hitrimi in zanesljivimi prenosi je zagotovitev sanjskega doma v tujini šele začetek.

Streamlined and secure large transfers for buying homes, relocating, or investing.

Primerjajte nas z vašo banko in si oglejte razliko Xe

Ne glede na to, ali kupujete počitniško hišo, se selite zaradi dela ali vlagate v nepremičnine, je Xe-jevo strokovno znanje ključ do uresničitve vaših sanj. Poenostavljamo vam postopek velikih mednarodnih nakazil.

We’re here to help

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Če potrebujete pomoč pri urejanju prenosa za nakup vaše mednarodne nepremičnine, so vam naši strokovnjaki za prenos na voljo – kontaktirajte nas še danes!

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779

Izkusite prednost Xe

Maximize your money with Xe

Obrestne mere, ki prekašajo banke

Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.

What you see is what you get

Nizke ali brez provizij

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

90% of transfers arrive in minutes.

Bliskovit prenos

Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.

Trusted & Secure

30+ let odličnosti

Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.

Track every step of the way

Sledenje v realnem času

Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.

Set it and forget it

Ponavljajoča se plačila

Želite nastaviti ponavljajoča se plačila za stvari, kot so davki, računi, naložbe ali hipoteke? Xe vam olajša nastavitev ponavljajočih se plačil.

Pošljite z zaupanjem

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

Save on recurring expenses

Avtomatizirajte nakazila za pravočasna plačila

Pri nakupu nepremičnine v tujini je ključnega pomena načrtovati stroške, kot so lokalni davki, vzdrževanje in dodatne pristojbine. Z Xe lahko preprosto upravljate ta ponavljajoča se plačila in prihranite več, s čimer si zagotovite dodatna sredstva za kritje tekočih stroškov.

The better way to transfer bank-to-bank

Prenesite več z višjimi omejitvami pošiljanja

Ponujamo višje limite za nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.

Fast. Fair. Transparent.

Brez presenečenj z vnaprejšnjimi cenami in provizijami

Xe je zavezan popolni preglednosti. Naše cene in provizije so vedno jasne in prikazane vnaprej, zato boste poznali dejanske stroške vašega nakazila in si zagotovili najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Kako nakazati denar za nakup nepremičnine vaših sanj

Create account

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Nastavitev prenosa

Navedite potrebne podatke za nastavitev prenosa. Za transakcije, ki presegajo naše spletne omejitve, vam je na voljo naša namenska ekipa za podporo, ki vas bo vodila skozi ves korak.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

More ways Xe can help you

Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas

Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.

