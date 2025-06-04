- Home
Opolnomočenje podjetij vseh velikosti
API za plačila za globalne transakcije
Za varna in učinkovita mednarodna plačila integrirajte Xe-jev API za plačila neposredno v svojo platformo. Kot vodilna rešitev za plačilni API za podjetja, naš API poenostavlja čezmejne transakcije, s čimer vam prihrani čas in denar.
Zaupajo nam vodilni svetovni v panogi
Pridružite se podjetjem po vsem svetu, ki se zanašajo na Xe za varna, hitra in zanesljiva denarna nakazila.
Pošljite denar v več kot 220 držav z Xe-jevim API-jem
Podjetjem vseh velikosti pomagamo doseči njihove cilje s poenostavitvijo mednarodnih plačil. Z integracijo Xe-jevega plačilnega API-ja neposredno v vašo platformo lahko pošiljate plačila v več kot 220 držav, prihranite pri bančnih provizijah in izkoristite konkurenčne menjalne tečaje.
Za vaše stranke in partnerje je to odličen način za povečanje prihodkov s ponujanjem mednarodnih možnosti plačila na vaši platformi.
Enostavna integracija za razvijalce
Zagotavljamo orodja in vire, ki bodo vaši ekipi olajšali integracijo API-ja za plačila Xe.
Peskovno okolje
Naše peskovno okolje vam omogoča testiranje integracij brez vpliva na podatke v živo ali bančne sisteme.
Dokumentacija za razvijalski API
Naša dokumentacija API-ja vsebuje enostavna navodila in primere kode za poenostavitev implementacije za razvijalce.
Podpora strankam
Ko boste nastavljeni, vam bomo dodelili skrbnika računa, ki vam bo pomagal pri vseh vaših morebitnih vprašanjih.
Finančna tehnologija, e-trgovina in potovalna industrija
Prednosti API-ja za plačila za vaše podjetje
Pošljite denar v več kot 220 držav: Omogočite globalna plačila neposredno s svoje platforme, kar zagotavlja udobje tako za vas kot za vaše stranke.
Brezhibna integracija: Preprosto integrirajte naš API za plačila v svojo platformo in zgradite rešitve, zaradi katerih se bodo vaše stranke vedno znova vračale.
Konkurenčni menjalni tečaji: Izkoristite naše konkurenčne tečaje za pretvorbo sredstev, kadar koli to zahteva vaše podjetje.
Dodaten prihodek: Odklenite priložnosti z mednarodnimi možnostmi plačila.
Zmogljiv API za avtomatizacijo vaših plačil
Natančne transakcije: Poskrbite za zadovoljstvo svojih strank s hitrimi, varnimi in brezhibnimi transakcijami, ki odpravljajo tveganja ročnega upravljanja.
Avtomatizacija računov: Poenostavite upravljanje računov v tujini z avtomatiziranim ustvarjanjem, pošiljanjem, obdelavo plačil in sledenjem računov.
Neposredna bančna izplačila: Pošljite denar neposredno na bančne račune svojega dobavitelja za hitra in brezskrbna poslovna plačila.
Kako začeti uporabljati API za plačila
Poenostavite svoje globalne plačilne postopke v štirih preprostih korakih:
Ustvari račun
Za nastavitev računa Xe Sandbox in ogled naših različnih rešitev nas kontaktirajte.
Testiranje in integracija
Uporabite našo obsežno dokumentacijo za testiranje in integracijo API-ja za plačila neposredno v vaše izdelke.
Preverite in objavite
Preglejte svojo integracijo in se prepričajte, da deluje gladko in da ste pripravljeni na zagon!
Obdelava plačil
Ko je naš API enkrat aktiven, avtomatizira transakcije, kar vam prihrani čas in zmanjša ročno delo.
Zasnovan za skalabilnost in zanesljivost
Odkrijte, zakaj je Xe-jev API za plačila najboljša izbira za vaše globalne poslovne prenose:
Prilagodljivo
Naša RESTful API zasnova podpira učinkovit razvoj, testiranje in skaliranje, ko vaše podjetje raste.
Varno
Vodilne prakse šifriranja in varnosti v panogi zagotavljajo zaščito vaših transakcij in podatkov.
Zanesljiv
Z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju mednarodnih plačil Xe zagotavlja natančnost, zanesljivost in rezultate.
Stopite v stik z našimi strokovnjaki za API
Za razpravo o vaših specifičnih potrebah nas kontaktirajte še danes. Z Xe-jevim plačilnim API-jem lahko poenostavite globalno obdelavo plačil, znižate stroške in svojim strankam zagotovite brezhibno izkušnjo.
Vprašanja o API-ju za plačila
Xe-jev API za plačila pomaga podjetjem, da mednarodne plačilne zmogljivosti integrirajo neposredno v svojo platformo. Omogoča vam in vašim strankam izvajanje globalnih transakcij v realnem času s konkurenčnimi menjalnimi tečaji in zanesljivo obdelavo.
Da. Za poenostavitev postopka integracije nudimo orodja in vire, kot so:
Celotna dokumentacija API-ja z vzorci kode
Peskovnik za varno testiranje
Podpora namenskega upravitelja računa
Za integracijo Xe-jevega API-ja za plačila sledite tem štirim preprostim korakom:
Ustvarite račun Xe in zahtevajte dostop do peskovnika.
Za testiranje in integracijo API-ja uporabite dokumentacijo.
Dokončajte preverjanje in objavite.
Začnite z obdelavo avtomatiziranih globalnih plačil!
API za plačila je zasnovan tako, da se prilagaja rasti vašega podjetja. Ne glede na to, ali ste zagonsko podjetje ali podjetje, API za plačila podpira transakcije z velikim obsegom, ne da bi pri tem žrtvoval svojo zmogljivost.
Da. Xe-jev API za plačila podpira avtomatizacijo računov, tako da lahko učinkovito ustvarjate, pošiljate, obdelujete in sledite računom – vse v vašem sistemu.
Če želite z nekom govoriti o cenah, nas kontaktirajte , da se pogovorimo o tem, kako vam lahko najbolje pomagamo. Član ekipe Xe vas bo kontaktiral, da bi skupaj našli načrt, ki ustreza vašim poslovnim ciljem.
Za pomoč pri integraciji se obrnite na svojega namenskega upravitelja računa. Lahko vam bodo nudili specializirano pomoč v zvezi z nastavitvijo ali odgovorili na morebitna dodatna vprašanja.