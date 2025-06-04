EUR - Evro
Evro je valuta Države članice evra. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Evro tečaj EUR v USD. Koda valute za Evri je EUR, simbol valute pa je €. Spodaj boste našli tečaje Evro in pretvornik valut.
Osrednja banka v Evropi se imenuje Evropska centralna banka (ECB). Trenutno je 17 držav članic EU sprejelo evro. To je druga najbolj trgovana valuta na forex trgu, takoj za ameriškim dolarjem, in tudi glavna globalna rezervna valuta. Druga pogosta imena za evro vključujejo Yoyo (irska angleščina), Leru (španščina) in Ege (finska).
Uvedba evra
1. januarja 1999 je bil evro (EUR) uveden kot računovodska valuta, ki je nadomestila Evropsko denarno enoto po pariteti. Evropska denarna enota je bila teoretična košarica valut in ne fizična valuta sama po sebi. Sprva je enajst držav v Evropski ekonomski in monetarni uniji zamenjalo svoje valute z evrom: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija. Grčija je sledila leta 2001, Slovenija leta 2007, Malta in Ciper leta 2008, Slovaška leta 2009 in Latvija leta 2014.
Uporaba evra zunaj EU
Številne suverene države, ki niso del Evropske unije, so od takrat sprejele evro, vključno s Kneževino Andora, Kneževino Monako, Republiko San Marino in Vatikan. Evro se uporablja tudi v mnogih ozemljih, oddelkih in suverenih državah držav evroobmočja, kot so Azori, Balearska otočja, Kanarski otoki, otok Europa, Francoska Gvajana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirski otoki, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre in Miquelon, da omenimo le nekatere. Evro se uporablja kot trgovinska valuta na Kubi, v Severni Koreji in Siriji, več valut pa je vezanih nanj.
|Valuta
|Tečaj vezave
|Bosanska konvertibilna marka
|1.95583
|Bolgarski lev
|1.95583
|Zelenortski eskudo
|110.265
|Centralnoafriški CFA frank BEAC
|655.957
|CFA frank
|655.957
|CFP frank
|119.3317
|Komorski frank
|491.9678
|Litovski litas
|3.45280
Vrednost zastare nacionalnih valut
Evrski bankovci in kovanci so začeli krožiti leta 2002, pri čemer so se stari bankovci in kovanci postopoma umikali iz obtoka. Natančni datumi, ko je vsaka stara valuta prenehala biti zakonito plačilno sredstvo in njihovi uradni fiksni tečaji, so prikazani v spodnji tabeli.
|Dedna (stara) valuta
|Konverzija iz EUR
|Zastarela
|ATS Avstrija, šiling
|1 EUR = 13.7603 ATS
|28-Feb-2002
|BEF Belgija, frank
|1 EUR = 40.3399 BEF
|28-Feb-2002
|CYP Ciper, funt
|1 EUR = 0.58527 CYP
|31-Jan-2008
|DEM Nemčija, nemška marka
|1 EUR = 1.95583 DEM
|28-Feb-2002
|EEK Estonija, kroon
|1 EUR = 15.6466 EEK
|15-Jan-2011
|ESP Španija, peseta
|1 EUR = 166.386 ESP
|28-Feb-2002
|FIM Finska, markka
|1 EUR = 5.94573 FIM
|31-Jan-2008
|FRF Francija, frank
|1 EUR = 6.55957 FRF
|17-Feb-2002
|GRD Grčija, drahma
|1 EUR = 340.750 GRD
|28-Feb-2002
|HRK Hrvaška, kuna
|1 EUR = 7.53450 HRK
|1-Jan-2023
|IEP Irska, funt
|1 EUR = 0.78756 IEP
|9-Feb-2002
|ITL Italija, lira
|1 EUR = 1936.27 ITL
|28-Feb-2002
|LTL Litvanija, litas
|1 EUR = 3.45280 LTL
|15-Jan-2015
|LUF Luksemburg, frank
|1 EUR = 40.3399 LUF
|28-Feb-2002
|LVL Latvija, lati
|1 EUR = 0.70280 LVL
|15-Jan-2014
|MTL Malta, lira
|1 EUR = 0.42930 MTL
|31-Jan-2008
|NLG Nizozemska, gulden (florin)
|1 EUR = 2.20371 NLG
|28-Jan-2008
|PTE Portugalska, eskudo
|1 EUR = 200.482 PTE
|28-Feb-2002
|SIT Slovenija, tolar
|1 EUR = 239.640 SIT
|14-Jan-2007
|SKK Slovaška, krona
|1 EUR = 30.1260 SKK
|17-Jan-2009
XE Currency Converter podpira zgoraj navedene zastarele valute; za izvedbo konverzije vpišite ime valute v iskalno polje. Nekatere stare valute so še vedno fizično zamenljive na posebnih lokacijah. Za podrobnosti se obrnite na uradno spletno mesto ECB, navedeno v razdelku Relevantne povezave spodaj.
Pravilno pisanje in velika začetnica
Uradno pisanje enote valute EUR je "evro", z malo začetnico "e"; vendar je običajna praksa v industriji, da se piše "Euro", z veliko začetnico "E". Mnoge jezike imajo različne uradne črkovanja za evro, ki se lahko tudi ne ujemajo z splošno rabo. Poleg tega obstajajo različni vzdevki za valuto, vključno z Ege (finska), Pavo (španščina) in Euráče (slovaška).
Relevantne povezave
Za več informacij o EUR vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave, zlasti Evropsko centralno banko. Te strani vključujejo nedavne novice o evru ter vprašanja, kot so izvajanje, črkovanje, zakonodaja in še več.
Statistika Evro
|Ime
|Evro
|Simbol
|€
|Manjša enota
|1/100 = cent
|Simbol manjše enote
|cent
|Najboljša pretvorba EUR
|EUR v USD
|Najboljši graf EUR
|Graf EUR v USD
Profil Evro
|Vzdevki
|Ege (Finnish), Pavo (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5cent, 10cent, 20cent, 50cent, €1, €2
Redko uporabljeno: 1cent, 2cent
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: €5, €10, €20, €50, €100
Redko uporabljeno: €200, €500
|Centralna banka
|Evropska centralna banka
|Uporabniki
Države članice evra, Andora, Avstrija, Azori, Baleari (Balearska otočja), Belgija, Kanarski otoki, Ciper, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Francoska južna ozemlja, Nemčija, Grčija, Guadeloupe, Nizozemska (Hollandija), Sveta sedež (Vatikansko mesto), Irska (Eire), Italija, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Črna gora, Nizozemska, Portugalska, Réunion, Saint Pierre in Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovaška, Slovenija, Španija, Vatikansko mesto (Sveta sedež), Estonija, Litvanija, Latvija
Države članice evra, Andora, Avstrija, Azori, Baleari (Balearska otočja), Belgija, Kanarski otoki, Ciper, Finska, Francija, Francoska Gvajana, Francoska južna ozemlja, Nemčija, Grčija, Guadeloupe, Nizozemska (Hollandija), Sveta sedež (Vatikansko mesto), Irska (Eire), Italija, Luksemburg, Madeira, Malta, Monako, Črna gora, Nizozemska, Portugalska, Réunion, Saint Pierre in Miquelon, Saint-Martin, San Marino, Slovaška, Slovenija, Španija, Vatikansko mesto (Sveta sedež), Estonija, Litvanija, Latvija
