EUR - Evro

Osrednja banka v Evropi se imenuje Evropska centralna banka (ECB). Trenutno je 17 držav članic EU sprejelo evro. To je druga najbolj trgovana valuta na forex trgu, takoj za ameriškim dolarjem, in tudi glavna globalna rezervna valuta. Druga pogosta imena za evro vključujejo Yoyo (irska angleščina), Leru (španščina) in Ege (finska).

Uvedba evra

1. januarja 1999 je bil evro (EUR) uveden kot računovodska valuta, ki je nadomestila Evropsko denarno enoto po pariteti. Evropska denarna enota je bila teoretična košarica valut in ne fizična valuta sama po sebi. Sprva je enajst držav v Evropski ekonomski in monetarni uniji zamenjalo svoje valute z evrom: Avstrija, Belgija, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska in Španija. Grčija je sledila leta 2001, Slovenija leta 2007, Malta in Ciper leta 2008, Slovaška leta 2009 in Latvija leta 2014.

Uporaba evra zunaj EU

Številne suverene države, ki niso del Evropske unije, so od takrat sprejele evro, vključno s Kneževino Andora, Kneževino Monako, Republiko San Marino in Vatikan. Evro se uporablja tudi v mnogih ozemljih, oddelkih in suverenih državah držav evroobmočja, kot so Azori, Balearska otočja, Kanarski otoki, otok Europa, Francoska Gvajana, Guadeloupe, Juan de Nova, Madeirski otoki, Martinik, Mayotte, Reunion, Saint-Martin, Saint Pierre in Miquelon, da omenimo le nekatere. Evro se uporablja kot trgovinska valuta na Kubi, v Severni Koreji in Siriji, več valut pa je vezanih nanj.



Vrednost zastare nacionalnih valut

Evrski bankovci in kovanci so začeli krožiti leta 2002, pri čemer so se stari bankovci in kovanci postopoma umikali iz obtoka. Natančni datumi, ko je vsaka stara valuta prenehala biti zakonito plačilno sredstvo in njihovi uradni fiksni tečaji, so prikazani v spodnji tabeli.





Dedna (stara) valuta Konverzija iz EUR Zastarela ATS Avstrija, šiling 1 EUR = 13.7603 ATS 28-Feb-2002 BEF Belgija, frank 1 EUR = 40.3399 BEF 28-Feb-2002 CYP Ciper, funt 1 EUR = 0.58527 CYP 31-Jan-2008 DEM Nemčija, nemška marka 1 EUR = 1.95583 DEM 28-Feb-2002 EEK Estonija, kroon 1 EUR = 15.6466 EEK 15-Jan-2011 ESP Španija, peseta 1 EUR = 166.386 ESP 28-Feb-2002 FIM Finska, markka 1 EUR = 5.94573 FIM 31-Jan-2008 FRF Francija, frank 1 EUR = 6.55957 FRF 17-Feb-2002 GRD Grčija, drahma 1 EUR = 340.750 GRD 28-Feb-2002 HRK Hrvaška, kuna 1 EUR = 7.53450 HRK 1-Jan-2023 IEP Irska, funt 1 EUR = 0.78756 IEP 9-Feb-2002 ITL Italija, lira 1 EUR = 1936.27 ITL 28-Feb-2002 LTL Litvanija, litas 1 EUR = 3.45280 LTL 15-Jan-2015 LUF Luksemburg, frank 1 EUR = 40.3399 LUF 28-Feb-2002 LVL Latvija, lati 1 EUR = 0.70280 LVL 15-Jan-2014 MTL Malta, lira 1 EUR = 0.42930 MTL 31-Jan-2008 NLG Nizozemska, gulden (florin) 1 EUR = 2.20371 NLG 28-Jan-2008 PTE Portugalska, eskudo 1 EUR = 200.482 PTE 28-Feb-2002 SIT Slovenija, tolar 1 EUR = 239.640 SIT 14-Jan-2007 SKK Slovaška, krona 1 EUR = 30.1260 SKK 17-Jan-2009

XE Currency Converter podpira zgoraj navedene zastarele valute; za izvedbo konverzije vpišite ime valute v iskalno polje. Nekatere stare valute so še vedno fizično zamenljive na posebnih lokacijah. Za podrobnosti se obrnite na uradno spletno mesto ECB, navedeno v razdelku Relevantne povezave spodaj.

Pravilno pisanje in velika začetnica

Uradno pisanje enote valute EUR je "evro", z malo začetnico "e"; vendar je običajna praksa v industriji, da se piše "Euro", z veliko začetnico "E". Mnoge jezike imajo različne uradne črkovanja za evro, ki se lahko tudi ne ujemajo z splošno rabo. Poleg tega obstajajo različni vzdevki za valuto, vključno z Ege (finska), Pavo (španščina) in Euráče (slovaška).

Relevantne povezave

Za več informacij o EUR vas spodbujamo, da obiščete spodnje povezave, zlasti Evropsko centralno banko. Te strani vključujejo nedavne novice o evru ter vprašanja, kot so izvajanje, črkovanje, zakonodaja in še več.