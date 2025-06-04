GBP - Britanski funt

Osrednja banka Združenega kraljestva je Bank of England. Kot četrta najbolj trgovana valuta je britanski funt tretja najbolj hranjena rezervna valuta na svetu. Pogosta imena za britanski funt vključujejo funt sterling, sterling, quid, kabel in nicker.

Pomembnost britanskega funta

Britanski funt je najstarejša valuta, ki se še vedno uporablja danes, prav tako pa je ena izmed najbolj pogosto pretvarjanih valut. Falklandski otoki, Gibraltar in Sveta Helena so vsi vezani na GBP po pariteti.

Zgodnja valuta v Britaniji

Z izvorom, ki sega v leto 760, je bil funt sterling prvič predstavljen kot srebrni penny, ki se je razširil po anglosaksonskih kraljestvih. Leta 1158 je bil dizajn spremenjen in namesto čistega srebra so bile nove kovance udarjene iz 92,5% srebra in postale znane kot sterling funt. Srebrni penny so bili edina kovanca, ki sta se uporabljala v Angliji, dokler ni bil šiling uveden leta 1487 in funt, dve leti kasneje, leta 1489.

Britanski funt in zlati standard

Prvi papirnati bankovci so bili uvedeni leta 1694, pri čemer je bila njihova pravna podlaga spremenjena iz srebra v zlato. Bank of England, ena prvih osrednjih bank na svetu, je bila ustanovljena leto kasneje, leta 1695. Vsi sterling bankovci so bili ročno napisani do leta 1855, ko je banka začela tiskati celotne bankovce. V začetku 20. stoletja so številne države začele vezati svoje valute na zlato. Uveden je bil zlat standard, ki je omogočil pretvorbo med valutami različnih držav in revolucioniral trgovanje ter mednarodno gospodarstvo. Velika Britanija je uradno sprejela zlat standard leta 1816, čeprav je sistem uporabljala že od leta 1670. Moč sterlina, ki je prišla z zlatim standardom, je privedla do obdobja velikega gospodarskega rasti v Britaniji do leta 1914.

Britanski funt in območje sterlinga

Britanski funt ni bil uporabljen le v Veliki Britaniji, temveč je krožil tudi po kolonijah Britanskega imperija. Države, ki so uporabljale funt, so postale znane kot območje sterlinga in funt je postal globalno priljubljen, hranjen kot rezervna valuta v mnogih osrednjih bankah. Vendar pa je, ko je britansko gospodarstvo začelo upadati, ameriški dolar pridobil prevlado. Leta 1940 je bil funt vezan na ameriški dolar po tečaju 1 funt za 4,03 ameriške dolarje in mnoge druge države so sledile, tako da so vezale svoje valute. Leta 1949 je bil funt devalviran za 30% in druga devalvacija je sledila leta 1967. Ko je bil britanski funt decimaliziran in je začel prosto plavati na trgu, leta 1971, je bilo območje sterlinga ukinjeno. Po tem je britanski funt doživel številne vzpone in padce.