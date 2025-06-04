  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. CHF

chf
CHF - Švicarski frank

Švicarski frank je valuta Švica. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Švicarski frank tečaj CHF v USD. Koda valute za Franki je CHF, simbol valute pa je CHF. Spodaj boste našli tečaje Švicarski frank in pretvornik valut.

Izberite valuto

chf
CHFŠvicarski frank

Pomembnost švicarskega franka
Švicarski frank ima sloves varne naložbe ali trde valute; pogosto ga kupujejo v času finančne negotovosti zaradi svoje zanesljivosti in stabilnosti. Redno se uporablja kot globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najbolj trgovana valuta na svetu. Vsi CHF bankovci vsebujejo štiri nacionalne jezike Švice: nemščino, romščino, francoščino in italijanščino.

Kratka zgodovina švicarskega franka
Pred Helvetsko republiko je v Švici krožilo več kot 860 različnih kovancev. Leta 1798 je bila uvedena valuta frank, ki se je uporabljala do leta 1803 skupaj z več tujimi valutami. V tem času je obstajal kompleksen sistem valut, ki je obsegal več kot 8.000 različnih kovancev in bankovcev v obtoku. Po Zveznem zakonu o kovancih so vse valute zamenjali s švicarskim frankom, ki je bil uveden po pariteti s francoskim frankom leta 1850. Švica je leta 1865 sprejela zlat standard kot članica Latinske monetarne unije in ga zakonito ohranjala do leta 2000.

Statistika Švicarski frank

ImeŠvicarski frank
SimbolCHF
Manjša enota1/100 = Rappen
Simbol manjše enoteRp.
Najboljša pretvorba CHFCHF v USD
Najboljši graf CHFGraf CHF v USD

Profil Švicarski frank

VzdevkiStutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
KovanciPogosto uporabljeno: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
BankovciPogosto uporabljeno: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
Centralna bankaŠvicarska nacionalna banka
Uporabniki
Švica, Lihtenštajn, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein

Zakaj vas zanima CHF?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za CHFPridobiti tečaje CHF na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti CHF za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17647
GBP / EUR1.14641
USD / JPY156.627
GBP / USD1.34872
USD / CHF0.789953
USD / CAD1.36678
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670892

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%