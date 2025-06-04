CHF - Švicarski frank
Švicarski frank je valuta Švica. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Švicarski frank tečaj CHF v USD. Koda valute za Franki je CHF, simbol valute pa je CHF. Spodaj boste našli tečaje Švicarski frank in pretvornik valut.
Pomembnost švicarskega franka
Švicarski frank ima sloves varne naložbe ali trde valute; pogosto ga kupujejo v času finančne negotovosti zaradi svoje zanesljivosti in stabilnosti. Redno se uporablja kot globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najbolj trgovana valuta na svetu. Vsi CHF bankovci vsebujejo štiri nacionalne jezike Švice: nemščino, romščino, francoščino in italijanščino.
Kratka zgodovina švicarskega franka
Pred Helvetsko republiko je v Švici krožilo več kot 860 različnih kovancev. Leta 1798 je bila uvedena valuta frank, ki se je uporabljala do leta 1803 skupaj z več tujimi valutami. V tem času je obstajal kompleksen sistem valut, ki je obsegal več kot 8.000 različnih kovancev in bankovcev v obtoku. Po Zveznem zakonu o kovancih so vse valute zamenjali s švicarskim frankom, ki je bil uveden po pariteti s francoskim frankom leta 1850. Švica je leta 1865 sprejela zlat standard kot članica Latinske monetarne unije in ga zakonito ohranjala do leta 2000.
Statistika Švicarski frank
|Ime
|Švicarski frank
|Simbol
|CHF
|Manjša enota
|1/100 = Rappen
|Simbol manjše enote
|Rp.
|Najboljša pretvorba CHF
|CHF v USD
|Najboljši graf CHF
|Graf CHF v USD
Profil Švicarski frank
|Vzdevki
|Stutz, Stei, Eier (Swiss), Chuffs
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5Rp., 10Rp., 20Rp., 50Rp., CHF1, CHF2, CHF5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: CHF10, CHF20, CHF50, CHF100, CHF200, CHF1000
|Centralna banka
|Švicarska nacionalna banka
|Uporabniki
Švica, Lihtenštajn, Campione d'Italia, Büsingen am Hochrhein
Zakaj vas zanima CHF?
