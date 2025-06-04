CHF - Švicarski frank

Pomembnost švicarskega franka

Švicarski frank ima sloves varne naložbe ali trde valute; pogosto ga kupujejo v času finančne negotovosti zaradi svoje zanesljivosti in stabilnosti. Redno se uporablja kot globalna rezervna valuta, švicarski frank je šesta najbolj trgovana valuta na svetu. Vsi CHF bankovci vsebujejo štiri nacionalne jezike Švice: nemščino, romščino, francoščino in italijanščino.

Kratka zgodovina švicarskega franka

Pred Helvetsko republiko je v Švici krožilo več kot 860 različnih kovancev. Leta 1798 je bila uvedena valuta frank, ki se je uporabljala do leta 1803 skupaj z več tujimi valutami. V tem času je obstajal kompleksen sistem valut, ki je obsegal več kot 8.000 različnih kovancev in bankovcev v obtoku. Po Zveznem zakonu o kovancih so vse valute zamenjali s švicarskim frankom, ki je bil uveden po pariteti s francoskim frankom leta 1850. Švica je leta 1865 sprejela zlat standard kot članica Latinske monetarne unije in ga zakonito ohranjala do leta 2000.