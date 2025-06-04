AUD - Avstralski dolar
Avstralski dolar je valuta Avstralija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Avstralski dolar tečaj AUD v USD. Koda valute za Dolarji je AUD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Avstralski dolar in pretvornik valut.
Pomembnost avstralskega dolarja
Centralna banka v Avstraliji se imenuje Rezervna banka Avstralije. Kot 5. najbolj trgovana valuta na svetu, se avstralski dolar imenuje tudi buck, dough ali Aussie. Avstralski dolar je znan kot blago valuta zaradi svojih znatnih izvozov surovin. Kot rezultat, AUD vplivajo Kitajska in drugi azijski uvozni trgi. Zaradi relativno visokih obrestnih mer se avstralski dolar pogosto uporablja v carry trgovinah z japonskim jenom. Carry trgovina je strategija, pri kateri se valuta z nizko obrestno mero proda, da se kupi valuta z višjo obrestno mero.
Prva valuta v Avstraliji
Ko je bila Nova Južna Walesa prvič ustanovljena leta 1788, je bila angleška funta uradna valuta, čeprav so se španski dolarji uporabljali precej redno. Leta 1813, da bi poskušali odvrniti od nezakonite uporabe španskih dolarjev, so bili središča kovancev izrezana; postali so znani kot 'holey dollars' in jedra so bila imenovana 'dumps'; to je bila prva oblika kovanja v Avstraliji.
Od funte sterling do avstralskega dolarja
Leta 1825 je vlada uvedla standard sterling in britanski kovanci so začeli biti kovani v Avstraliji. Ti srebrni in bronasti kovanci so se uporabljali do leta 1910, ko je bila uvedena nova nacionalna valuta, avstralska funta. Avstralska funta je bila fiksirana na vrednost funte sterling in je zato uporabljala zlat standard. Tri leta kasneje so bile izdane prve serije avstralskih bankovcev. Februarja 1966 je bil uveden avstralski dolar (AUD) pod decimaliziranim sistemom; dolarji in centi so nadomestili funte, šilinge in penije. Leta 1988 so bili bankovci pretvorjeni v polimer, tehnologijo, ki je bila prvotno razvita v Avstraliji, da bi preprečili ponarejanje.
Statistika Avstralski dolar
|Ime
|Avstralski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba AUD
|AUD v USD
|Najboljši graf AUD
|Graf AUD v USD
Profil Avstralski dolar
|Vzdevki
|Buck, Dough
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5c, 10c, 20c, 50c, $1, $2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100
|Centralna banka
|Rezervna banka Avstralije
|Uporabniki
Avstralija, Božični otok, Cocos (Keeling) otoki, Norfolška otočja, Ashmore in Cartier otoki, Avstralsko antarktično ozemlje, Koralska morja, Heardov otok, McDonaldovi otoki, Kiribati, Nauru
Avstralija, Božični otok, Cocos (Keeling) otoki, Norfolška otočja, Ashmore in Cartier otoki, Avstralsko antarktično ozemlje, Koralska morja, Heardov otok, McDonaldovi otoki, Kiribati, Nauru
Zakaj vas zanima AUD?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za AUDPridobiti tečaje AUD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti AUD za moje podjetje