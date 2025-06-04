AUD - Avstralski dolar

Pomembnost avstralskega dolarja

Centralna banka v Avstraliji se imenuje Rezervna banka Avstralije. Kot 5. najbolj trgovana valuta na svetu, se avstralski dolar imenuje tudi buck, dough ali Aussie. Avstralski dolar je znan kot blago valuta zaradi svojih znatnih izvozov surovin. Kot rezultat, AUD vplivajo Kitajska in drugi azijski uvozni trgi. Zaradi relativno visokih obrestnih mer se avstralski dolar pogosto uporablja v carry trgovinah z japonskim jenom. Carry trgovina je strategija, pri kateri se valuta z nizko obrestno mero proda, da se kupi valuta z višjo obrestno mero.

Prva valuta v Avstraliji

Ko je bila Nova Južna Walesa prvič ustanovljena leta 1788, je bila angleška funta uradna valuta, čeprav so se španski dolarji uporabljali precej redno. Leta 1813, da bi poskušali odvrniti od nezakonite uporabe španskih dolarjev, so bili središča kovancev izrezana; postali so znani kot 'holey dollars' in jedra so bila imenovana 'dumps'; to je bila prva oblika kovanja v Avstraliji.

Od funte sterling do avstralskega dolarja

Leta 1825 je vlada uvedla standard sterling in britanski kovanci so začeli biti kovani v Avstraliji. Ti srebrni in bronasti kovanci so se uporabljali do leta 1910, ko je bila uvedena nova nacionalna valuta, avstralska funta. Avstralska funta je bila fiksirana na vrednost funte sterling in je zato uporabljala zlat standard. Tri leta kasneje so bile izdane prve serije avstralskih bankovcev. Februarja 1966 je bil uveden avstralski dolar (AUD) pod decimaliziranim sistemom; dolarji in centi so nadomestili funte, šilinge in penije. Leta 1988 so bili bankovci pretvorjeni v polimer, tehnologijo, ki je bila prvotno razvita v Avstraliji, da bi preprečili ponarejanje.