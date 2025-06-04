JPY - Japonski jen

Pomembnost japonskega jena

Japonski jen je tretja najbolj trgovana valuta na svetu in najbolj trgovana valuta v Aziji. Zaradi relativno nizkih obrestnih mer se japonski jen pogosto uporablja v carry trgovinah z avstralskim dolarjem in ameriškim dolarjem. Carry trgovina je strategija, pri kateri se valuta z nizko obrestno mero proda, da se kupi valuta z višjo obrestno mero.

Zgodnja japonska valuta

Zgodovina valute na Japonskem se je začela v 8. stoletju, ko so se začeli kovati srebrni in bakreni kovanci, imenovani Wado Kaichin, leta 708. Ti kovanci so posnemali kitajske kovance, in ko Japonska ni bila več sposobna proizvesti svojih kovancev, so se v državo uvažali kitajski denar. V naslednjih nekaj stoletjih uvoz kitajskih kovancev ni zadostoval povpraševanju, zato so se za rešitev tega problema od 14. do 16. stoletja v obtok uvedli dva zasebno kovana japonska kovanca, Toraisen in Shichusen. Okoli 15. stoletja so spodbujali kovanje zlatih in srebrnih kovancev, znanih kot Koshu Kin, in kmalu je zlato kovanje postalo nova standardna valuta. Vlada je kasneje vzpostavila enoten denarni sistem, ki je obsegal zlato valuto ter srebrne in bakrene kovance.

Sodobni japonski jen

Do 19. stoletja so se v Japonski uporabljali španski dolarji skupaj z lokalnimi valutami. Da bi poenostavili in centralizirali različne kovance, ki so se takrat uporabljali, je bil jen (kar pomeni 'krog' ali 'okrogli predmet') ustvarjen leta 1871. Novi zakon o valuti je razvil denarni sistem, podoben evropskemu, z decimalnim računovodskim sistemom. Jen je deloval pod bimetalnim standardom zlata in srebra do leta 1897, ko je ostal pod samostojnim zlatim standardom. Po drugi svetovni vojni je jen izgubil veliko svoje vrednosti in leta 1971 je fiksiral menjalni tečaj na ameriški dolar pri tečaju 308 JPY za 1 USD. To je trajalo do leta 1973, ko se je preklopilo na plavajoči menjalni tečaj.