NZD - Novozelandski dolar

Uveden leta 1840, Novi Zeland funt je bila prva uradna valuta Nove Zelandije. Do takrat so v Novi Zelandiji krožili britanski in avstralski kovanci, kar se je nadaljevalo do leta 1897. Bankovci funtov so jih proizvajale različne trgovske banke do leta 1924, ko je bil uveden enoten dizajn. Desetletje kasneje je bila ustanovljena Rezervna banka Nove Zelandije.

Ideja o decimalizaciji je bila prvič postavljena leta 1933, vendar ni bila uresničena do leta 1967, ko je Novi Zeland dolar zamenjal Novi Zeland funt. Potekalo je veliko javnih razprav o tem, kako naj bi se nova valuta imenovala, predlagali so ideje, kot so 'kiwi' in 'zeal', vendar je na koncu bila izbrana beseda 'dolar'. Novi Zeland dolar je bil sprva vezan na ameriški dolar po tečaju 1.62 USD za 1 NZD. Tečaj vezave se je večkrat spremenil do leta 1985, ko je valuta začela prosto plavati na trgu. Leta 1999 je bil izdan nov dizajn za Novi Zeland dolar v poskusu modernizacije, pri čemer so bili novi bankovci izdelani iz polimera. Od leta 2006 ni več kovancev pod vrednostjo pet centov in vrednost gotovinskih transakcij je zaokrožena.