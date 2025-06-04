CAD - Kanadski dolar

Pomembnost kanadske dolarja

Kanadski dolar je sedma najbolj trgovana valuta na Forex trgu, saj številne institucije in posamezniki trgujejo s CAD. Ljudje se na CAD tudi sklicujejo kot Loonie, buck, Huard in Piastre (v francoščini). Kanadski dolar se hrani kot rezervna valuta pri številnih centralnih bankah. Prav tako je znan kot blago valuta, zaradi znatnega izvoza surovin v državi.

Uvedba CAD

Valuta je bila prvič uvedena v Kanadi v zgodnjih 1660-ih, ko so francoski kolonisti prinesli kovance na to območje. Prvi bankovci so bili izdani v Kanadi leta 1821 s strani Montrealske banke in so kmalu postali primarna metoda plačila. Leta 1841, kot britanska kolonija, je provinca Kanada začela izdajati valuto, imenovano kanadska funta; vendar je leta 1858 kanadski dolar zamenjal funto in se uskladil z ameriškim dolarjem. V tem času so bili ameriški dolarji in britanski zlati suveren legalno plačilno sredstvo znotraj meja Kanade. Po kanadski konfederaciji je vlada decimalizirala valuto in nova serija kovancev je bila izdana v Dominiju Kanade. Banka Kanade je bila ustanovljena leta 1934, prva izdaja bankovcev pa je bila leto kasneje. Prvi Loonie kovanec je bil uveden leta 1987, dvo-dolarni kovanec (pogosto imenovan Toonie) pa je bil lansiran leta 1996. Leta 2011 je Centralna banka Kanade izdala novo serijo bankovcev, natisnjenih na polimernem materialu.