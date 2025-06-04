USD - Ameriški dolar

Ameriška centralna banka se imenuje Federal Reserve Bank (pogosto imenovana "The Fed"). USD je najbolj trgovana valuta na forex trgu in se lahko poveže z vsemi drugimi glavnimi valutami. Pogosta imena za USD vključujejo zelena bankovca, dolar, zeleno, testo, udarec, kosti, mrtvi predsedniki, skrille in papir.

Pomembnost ameriškega dolarja

Ameriški dolar je najbolj pogosto pretvorjena valuta na svetu in se redno uporablja kot referenca na Forex trgu. Kot prevladujoča globalna rezervna valuta ga ima skoraj vsaka centralna banka na svetu. Poleg tega se dolar uporablja kot standardna valuta na trgu surovin in zato neposredno vpliva na cene surovin.

Dolarizacija USD

Zaradi svoje mednarodne sprejetosti nekatere države, kot sta Panama in Ekvador, uporabljajo USD kot uradno zakonito plačilno sredstvo, kar imenujemo dolarizacija. Za druge države je dolar sprejeta alternativna oblika plačila, čeprav ni uradna valuta za to državo. Več valut je vezanih na ameriški dolar:

Uvedba ameriškega dolarja

Leta 1785 je bil dolar uradno sprejet kot denarna enota Združenih držav. Zakon o kovancih iz leta 1792 je ustvaril prvo ameriško kovnico in vzpostavil zvezni monetarni sistem ter določil nominale kovancev, ki so bile določene glede na njihovo vrednost v zlatu, srebru in bakru. Leta 1861 je ameriško ministrstvo za finance izdalo obveznice brez obresti in prve obveznice v vrednosti 10 dolarjev, ki so prikazovale Abrahama Lincolna, so šle v obtok. Te obveznice so hitro zaslužile vzdevek 'Zelena bankovca' zaradi svoje barve. Leta 1863 je bil vzpostavljen nacionalni bančni sistem in ustvarjene so bile smernice za nacionalne banke. Te banke so bile pooblaščene za izdajo nacionalne valute, zavarovane z nakupom ameriških obveznic. Leta 1914 so bile izdane prve obveznice Federal Reserve v vrednosti 10 dolarjev.

Srebrni in zlati standard v ZDA

Dolga leta so ZDA poskušale vzpostaviti bimetalni standard, pri čemer so začele z uvedbo srebrnega standarda, ki temelji na španskem milled dolarju leta 1785. Vendar so srebrni kovanci kmalu zapustili obtok in bili popolnoma ustavljeni do leta 1806. Do takrat so večina držav že začele standardizirati transakcije z uvedbo zlatnega standarda, kar pomeni, da je lahko katerikoli papirnati denar vlada zamenjala za njegovo vrednost v zlatu. Sistem Bretton Woods je bil sprejet s strani večine držav, da bi določil menjalne tečaje za vse valute v smislu zlata. Ker so ZDA imele večino svetovnega zlata, so mnoge države preprosto vezale vrednost svoje valute na dolar. Centralne banke so ohranjale fiksne menjalne tečaje med svojimi valutami in dolarjem, kar je ameriški dolar spremenilo v de facto valuto sveta. Leta 1973 so ZDA končno popolnoma ločile vrednost dolarja od zlata.