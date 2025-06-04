  1. Domov
ZWG - Zimbabvejski dolar

Zimbabvejski dolar je valuta Zimbabve. Koda valute za Dolarji je ZWG. Spodaj boste našli tečaje Zimbabvejski dolar in pretvornik valut.

Statistika Zimbabvejski dolar

ImeZimbabvejski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent

Profil Zimbabvejski dolar

Centralna bankaRezervna banka Zimbabve

