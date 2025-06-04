ZMW - Zambijska kvača
Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMW v USD. Koda valute za Kwacha je ZMW, simbol valute pa je ZK. Spodaj boste našli tečaje Zambijska kvača in pretvornik valut.
Statistika Zambijska kvača
|Ime
|Zambijska kvača
|Simbol
|ZK
|Manjša enota
|1/100 = Ngwee
|Simbol manjše enote
|N
|Najboljša pretvorba ZMW
|ZMW v USD
|Najboljši graf ZMW
|Graf ZMW v USD
Profil Zambijska kvača
|Centralna banka
|Banka Zambije
|Uporabniki
Zambija
Zambija
