  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. ZMW

zmw
ZMW - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMW v USD. Koda valute za Kwacha je ZMW, simbol valute pa je ZK. Spodaj boste našli tečaje Zambijska kvača in pretvornik valut.

Izberite valuto

zmw
ZMWZambijska kvača

Statistika Zambijska kvača

ImeZambijska kvača
SimbolZK
Manjša enota1/100 = Ngwee
Simbol manjše enoteN
Najboljša pretvorba ZMWZMW v USD
Najboljši graf ZMWGraf ZMW v USD

Profil Zambijska kvača

Centralna bankaBanka Zambije
Uporabniki
Zambija

Zakaj vas zanima ZMW?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za ZMWPridobiti tečaje ZMW na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti ZMW za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17758
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789285
USD / CAD1.36737
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.671070

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%