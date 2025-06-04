ZMK - Zambijska kvača
Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK v USD. Koda valute za Kwacha je ZMK. Spodaj boste našli tečaje Zambijska kvača in pretvornik valut.
Obvestilo: Od 30. junija 2013 ZMK ni več zakonito plačilno sredstvo.
ZMK je bil zamenjan z ZMW po fiksnem menjalnem tečaju 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovci ZMK se lahko zamenjajo v Banki Zambije v neomejenih zneskih do 31. decembra 2014. Za več informacij obiščite BOZ: Datum prehoda.
Statistika Zambijska kvača
|Ime
|Zambijska kvača
|Simbol
|ZK
|Manjša enota
|1/100 = Ngwee
|Simbol manjše enote
|N
|Najboljša pretvorba ZMK
|ZMK v USD
|Najboljši graf ZMK
|Graf ZMK v USD
Profil Zambijska kvača
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ZK1, ZK5, ZK10
Redko uporabljeno: 25N, 50N
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Centralna banka
|Banka Zambije
|Uporabniki
Zambija
