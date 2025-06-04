ZMK - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK v USD. Koda valute za Kwacha je ZMK . Spodaj boste našli tečaje Zambijska kvača in pretvornik valut.

Obvestilo: Od 30. junija 2013 ZMK ni več zakonito plačilno sredstvo.