ZMK - Zambijska kvača

Zambijska kvača je valuta Zambija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zambijska kvača tečaj ZMK v USD. Koda valute za Kwacha je ZMK. Spodaj boste našli tečaje Zambijska kvača in pretvornik valut.

Obvestilo: Od 30. junija 2013 ZMK ni več zakonito plačilno sredstvo.

ZMK je bil zamenjan z ZMW po fiksnem menjalnem tečaju 1000 ZMK = 1 ZMW. Bankovci ZMK se lahko zamenjajo v Banki Zambije v neomejenih zneskih do 31. decembra 2014. Za več informacij obiščite BOZ: Datum prehoda.

Statistika Zambijska kvača

ImeZambijska kvača
SimbolZK
Manjša enota1/100 = Ngwee
Simbol manjše enoteN
Najboljša pretvorba ZMKZMK v USD
Najboljši graf ZMKGraf ZMK v USD

Profil Zambijska kvača

KovanciPogosto uporabljeno: ZK1, ZK5, ZK10
Redko uporabljeno: 25N, 50N
BankovciPogosto uporabljeno: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
Centralna bankaBanka Zambije
Uporabniki
Zambija

