  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. ZAR

zar
ZAR - Južnoafriški rand

Južnoafriški rand je valuta Južna Afrika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Južnoafriški rand tečaj ZAR v USD. Koda valute za Rand je ZAR, simbol valute pa je R. Spodaj boste našli tečaje Južnoafriški rand in pretvornik valut.

Izberite valuto

zar
ZARJužnoafriški rand

Kot trgovski center je v Južni Afriki krožilo več valut. Prva uradna valuta, ki se je uporabljala, je bila gulden. V poznem 17. stoletju se je uporabljal riksdolar, ki je bila prva južnoafriška valuta, ki je vključevala papirnate bankovce. Med britansko okupacijo, leta 1826, je bila Kapska kolonija postavljena na osnovo sterlinga, čeprav so druge valute, vključno s španskimi dolarji, ameriškimi dolarji, francoskimi franki in indijskimi rupijami, še naprej krožile. Leta 1921 je bila ustanovljena Rezervna banka Južne Afrike kot centralna banka. Leta 1961 je južnoafriški rand zamenjal funt v decimaliziranem sistemu. Razmerje je bilo 2 ZAR za 1 GBP.

Statistika Južnoafriški rand

ImeJužnoafriški rand
SimbolR
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enotec
Najboljša pretvorba ZARZAR v USD
Najboljši graf ZARGraf ZAR v USD

Profil Južnoafriški rand

KovanciPogosto uporabljeno: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
BankovciPogosto uporabljeno: R10, R20, R50, R100, R200
Centralna bankaJužnoafriška rezervna banka
Uporabniki
Južna Afrika, Lesoto, Namibija

Zakaj vas zanima ZAR?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za ZARPridobiti tečaje ZAR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti ZAR za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789309
USD / CAD1.36745
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670998

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%