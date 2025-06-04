ZAR - Južnoafriški rand
Južnoafriški rand je valuta Južna Afrika. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Južnoafriški rand tečaj ZAR v USD. Koda valute za Rand je ZAR, simbol valute pa je R. Spodaj boste našli tečaje Južnoafriški rand in pretvornik valut.
Kot trgovski center je v Južni Afriki krožilo več valut. Prva uradna valuta, ki se je uporabljala, je bila gulden. V poznem 17. stoletju se je uporabljal riksdolar, ki je bila prva južnoafriška valuta, ki je vključevala papirnate bankovce. Med britansko okupacijo, leta 1826, je bila Kapska kolonija postavljena na osnovo sterlinga, čeprav so druge valute, vključno s španskimi dolarji, ameriškimi dolarji, francoskimi franki in indijskimi rupijami, še naprej krožile. Leta 1921 je bila ustanovljena Rezervna banka Južne Afrike kot centralna banka. Leta 1961 je južnoafriški rand zamenjal funt v decimaliziranem sistemu. Razmerje je bilo 2 ZAR za 1 GBP.
Statistika Južnoafriški rand
|Ime
|Južnoafriški rand
|Simbol
|R
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|c
|Najboljša pretvorba ZAR
|ZAR v USD
|Najboljši graf ZAR
|Graf ZAR v USD
Profil Južnoafriški rand
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: R10, R20, R50, R100, R200
|Centralna banka
|Južnoafriška rezervna banka
|Uporabniki
Južna Afrika, Lesoto, Namibija
