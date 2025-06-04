ZAR - Južnoafriški rand

Kot trgovski center je v Južni Afriki krožilo več valut. Prva uradna valuta, ki se je uporabljala, je bila gulden. V poznem 17. stoletju se je uporabljal riksdolar, ki je bila prva južnoafriška valuta, ki je vključevala papirnate bankovce. Med britansko okupacijo, leta 1826, je bila Kapska kolonija postavljena na osnovo sterlinga, čeprav so druge valute, vključno s španskimi dolarji, ameriškimi dolarji, francoskimi franki in indijskimi rupijami, še naprej krožile. Leta 1921 je bila ustanovljena Rezervna banka Južne Afrike kot centralna banka. Leta 1961 je južnoafriški rand zamenjal funt v decimaliziranem sistemu. Razmerje je bilo 2 ZAR za 1 GBP.