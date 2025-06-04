YER - Jemenski rial
Jemenski rial je valuta Jemen. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jemenski rial tečaj YER v USD. Koda valute za Riali je YER, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Jemenski rial in pretvornik valut.
Statistika Jemenski rial
|Ime
|Jemenski rial
|Simbol
|﷼
|Manjša enota
|1/100 = Fils
|Simbol manjše enote
|Fils
|Najboljša pretvorba YER
|YER v USD
|Najboljši graf YER
|Graf YER v USD
Profil Jemenski rial
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Centralna banka
|Centralna banka Jemna
|Uporabniki
Jemen
Jemen
