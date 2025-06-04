  1. Domov
YER - Jemenski rial

Jemenski rial je valuta Jemen. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jemenski rial tečaj YER v USD. Koda valute za Riali je YER, simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Jemenski rial in pretvornik valut.

Statistika Jemenski rial

ImeJemenski rial
Simbol
Manjša enota1/100 = Fils
Simbol manjše enoteFils
Najboljša pretvorba YERYER v USD
Najboljši graf YERGraf YER v USD

Profil Jemenski rial

BankovciPogosto uporabljeno: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
Centralna bankaCentralna banka Jemna
Uporabniki
Jemen

