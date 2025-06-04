YER - Jemenski rial

Jemenski rial je valuta Jemen. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Jemenski rial tečaj YER v USD. Koda valute za Riali je YER , simbol valute pa je ﷼. Spodaj boste našli tečaje Jemenski rial in pretvornik valut.