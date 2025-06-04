  1. Domov
XPF - Frank CFP

Frank CFP je valuta Francoski pacifiški trgovci (CFP). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Frank CFP tečaj XPF v USD. Koda valute za Franki je XPF, simbol valute pa je ₣. Spodaj boste našli tečaje Frank CFP in pretvornik valut.

Statistika Frank CFP

ImeFrank CFP
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba XPFXPF v USD
Najboljši graf XPFGraf XPF v USD

Profil Frank CFP

KovanciPogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
BankovciPogosto uporabljeno: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
Centralna bankaInštitut za izdajanje čezmorskih območij
Uporabniki
Francoski pacifiški trgovci (CFP), Francoska Polinezija, Nova Kaledonija, Otok Wallis in Futuna

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17752
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34965
USD / CHF0.789309
USD / CAD1.36745
EUR / JPY184.337
AUD / USD0.670998

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%