XPF - Frank CFP
Frank CFP je valuta Francoski pacifiški trgovci (CFP). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Frank CFP tečaj XPF v USD. Koda valute za Franki je XPF, simbol valute pa je ₣. Spodaj boste našli tečaje Frank CFP in pretvornik valut.
Statistika Frank CFP
|Ime
|Frank CFP
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba XPF
|XPF v USD
|Najboljši graf XPF
|Graf XPF v USD
Profil Frank CFP
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank20, Frank50, Frank100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank500, Frank1000, Frank5000, Frank10000
|Centralna banka
|Inštitut za izdajanje čezmorskih območij
|Uporabniki
Francoski pacifiški trgovci (CFP), Francoska Polinezija, Nova Kaledonija, Otok Wallis in Futuna
