XPF - Frank CFP

Frank CFP je valuta Francoski pacifiški trgovci (CFP). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Frank CFP tečaj XPF v USD. Koda valute za Franki je XPF , simbol valute pa je ₣. Spodaj boste našli tečaje Frank CFP in pretvornik valut.