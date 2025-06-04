  1. Domov
xpd
XPD - Paladij (unča)

Paladij (unča) je valuta Palladium. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Paladij (unča) tečaj XPD v USD. Koda valute za Unče je XPD. Spodaj boste našli tečaje Paladij (unča) in pretvornik valut.

XPDPaladij (unča)

Statistika Paladij (unča)

ImePaladij (unča)
SimbolUnča
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba XPDXPD v USD
Najboljši graf XPDGraf XPD v USD

Profil Paladij (unča)

Uporabniki
Palladium

Zakaj vas zanima XPD?

