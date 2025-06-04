XPD - Paladij (unča)
Paladij (unča) je valuta Palladium. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Paladij (unča) tečaj XPD v USD. Koda valute za Unče je XPD. Spodaj boste našli tečaje Paladij (unča) in pretvornik valut.
Statistika Paladij (unča)
|Ime
|Paladij (unča)
|Simbol
|Unča
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba XPD
|XPD v USD
|Najboljši graf XPD
|Graf XPD v USD
Profil Paladij (unča)
|Uporabniki
Palladium
Palladium
