XOF - Zahodnoafriški frank CFA

Zahodnoafriški frank CFA je valuta Afrikaška finančna skupnost (BCEAO). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zahodnoafriški frank CFA tečaj XOF v USD. Koda valute za Franki je XOF, simbol valute pa je CFA. Spodaj boste našli tečaje Zahodnoafriški frank CFA in pretvornik valut.

Statistika Zahodnoafriški frank CFA

ImeZahodnoafriški frank CFA
SimbolFrank
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba XOFXOF v USD
Najboljši graf XOFGraf XOF v USD

Profil Zahodnoafriški frank CFA

KovanciPogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
BankovciPogosto uporabljeno: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
Centralna bankaBanka centralnoafriških držav
Uporabniki
Afrikaška finančna skupnost (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala, Gvineja-Bisau, Mali, Niger, Senegal, Togo

