XOF - Zahodnoafriški frank CFA
Zahodnoafriški frank CFA je valuta Afrikaška finančna skupnost (BCEAO). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Zahodnoafriški frank CFA tečaj XOF v USD. Koda valute za Franki je XOF, simbol valute pa je CFA. Spodaj boste našli tečaje Zahodnoafriški frank CFA in pretvornik valut.
Statistika Zahodnoafriški frank CFA
|Ime
|Zahodnoafriški frank CFA
|Simbol
|Frank
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba XOF
|XOF v USD
|Najboljši graf XOF
|Graf XOF v USD
Profil Zahodnoafriški frank CFA
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Frank1, Frank2, Frank5, Frank10, Frank25, Frank100, Frank500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Centralna banka
|Banka centralnoafriških držav
|Uporabniki
Afrikaška finančna skupnost (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala, Gvineja-Bisau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Afrikaška finančna skupnost (BCEAO), Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala, Gvineja-Bisau, Mali, Niger, Senegal, Togo
Zakaj vas zanima XOF?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za XOFPridobiti tečaje XOF na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti XOF za moje podjetje