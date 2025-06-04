  1. Domov
XDR - Posebne pravice črpanja (SDR)

Posebne pravice črpanja (SDR) je valuta Mednarodni denarni sklad (IMF). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Posebne pravice črpanja (SDR) tečaj XDR v USD. Koda valute za Posebna pravica črpanja je XDR. Spodaj boste našli tečaje Posebne pravice črpanja (SDR) in pretvornik valut.

XDRPosebne pravice črpanja (SDR)

Statistika Posebne pravice črpanja (SDR)

ImePosebne pravice črpanja (SDR)
SimbolPosebna pravica črpanja
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba XDRXDR v USD
Najboljši graf XDRGraf XDR v USD

Profil Posebne pravice črpanja (SDR)

Uporabniki
Mednarodni denarni sklad (IMF)

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789471
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670926

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%