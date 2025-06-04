XDR - Posebne pravice črpanja (SDR)

Posebne pravice črpanja (SDR) je valuta Mednarodni denarni sklad (IMF). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Posebne pravice črpanja (SDR) tečaj XDR v USD. Koda valute za Posebna pravica črpanja je XDR . Spodaj boste našli tečaje Posebne pravice črpanja (SDR) in pretvornik valut.