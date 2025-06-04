XDR - Posebne pravice črpanja (SDR)
Posebne pravice črpanja (SDR) je valuta Mednarodni denarni sklad (IMF). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Posebne pravice črpanja (SDR) tečaj XDR v USD. Koda valute za Posebna pravica črpanja je XDR. Spodaj boste našli tečaje Posebne pravice črpanja (SDR) in pretvornik valut.
Statistika Posebne pravice črpanja (SDR)
|Ime
|Posebne pravice črpanja (SDR)
|Simbol
|Posebna pravica črpanja
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba XDR
|XDR v USD
|Najboljši graf XDR
|Graf XDR v USD
Profil Posebne pravice črpanja (SDR)
|Uporabniki
Mednarodni denarni sklad (IMF)
Mednarodni denarni sklad (IMF)
Zakaj vas zanima XDR?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za XDRPridobiti tečaje XDR na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti XDR za moje podjetje