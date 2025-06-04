XCG - Karibski gulden

Karibski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Karibski gulden tečaj XCG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je XCG . Spodaj boste našli tečaje Karibski gulden in pretvornik valut.