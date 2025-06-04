XCG - Karibski gulden
Karibski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Karibski gulden tečaj XCG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je XCG. Spodaj boste našli tečaje Karibski gulden in pretvornik valut.
Statistika Karibski gulden
|Ime
|Karibski gulden
|Simbol
|Cg
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba XCG
|XCG v USD
|Najboljši graf XCG
|Graf XCG v USD
Profil Karibski gulden
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Uporabniki
Karibski gulden
Karibski gulden
Zakaj vas zanima XCG?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za XCGPridobiti tečaje XCG na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti XCG za moje podjetje