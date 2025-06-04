  1. Domov
XCG - Karibski gulden

Karibski gulden je valuta Nizozemski Antili. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Karibski gulden tečaj XCG v USD. Koda valute za Guldeni (tudi imenovani Florini) je XCG. Spodaj boste našli tečaje Karibski gulden in pretvornik valut.

Izberite valuto

Statistika Karibski gulden

ImeKaribski gulden
SimbolCg
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba XCGXCG v USD
Najboljši graf XCGGraf XCG v USD

Profil Karibski gulden

BankovciPogosto uporabljeno: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Uporabniki
Karibski gulden

Zakaj vas zanima XCG?

Želim...

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17643
GBP / EUR1.14643
USD / JPY156.625
GBP / USD1.34870
USD / CHF0.790017
USD / CAD1.36681
EUR / JPY184.259
AUD / USD0.670875

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%