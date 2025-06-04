XCD - Vzhodnokaribski dolar
Vzhodnokaribski dolar je valuta Vzhodna Karibi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vzhodnokaribski dolar tečaj XCD v USD. Koda valute za Dolarji je XCD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Vzhodnokaribski dolar in pretvornik valut.
Statistika Vzhodnokaribski dolar
|Ime
|Vzhodnokaribski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba XCD
|XCD v USD
|Najboljši graf XCD
|Graf XCD v USD
Profil Vzhodnokaribski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
|Centralna banka
|Vzhodnokaribska centralna banka
|Uporabniki
Vzhodna Karibi, Angvila, Antigva in Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Vincent in Grenadini, Montserrat
Zakaj vas zanima XCD?
