XCD - Vzhodnokaribski dolar

Vzhodnokaribski dolar je valuta Vzhodna Karibi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vzhodnokaribski dolar tečaj XCD v USD. Koda valute za Dolarji je XCD , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Vzhodnokaribski dolar in pretvornik valut.