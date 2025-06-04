  1. Domov
xcd
XCD - Vzhodnokaribski dolar

Vzhodnokaribski dolar je valuta Vzhodna Karibi. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vzhodnokaribski dolar tečaj XCD v USD. Koda valute za Dolarji je XCD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Vzhodnokaribski dolar in pretvornik valut.

Statistika Vzhodnokaribski dolar

ImeVzhodnokaribski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba XCDXCD v USD
Najboljši graf XCDGraf XCD v USD

Profil Vzhodnokaribski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: Cent1, Cent2, Cent5, Cent10, Cent20, $1
Centralna bankaVzhodnokaribska centralna banka
Uporabniki
Vzhodna Karibi, Angvila, Antigva in Barbuda, Dominika, Grenada, Saint Vincent in Grenadini, Montserrat

