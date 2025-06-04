  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. XAF

xaf
XAF - Srednjeafriški frank CFA

Srednjeafriški frank CFA je valuta Afrikaška finančna skupnost (BEAC). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Srednjeafriški frank CFA tečaj XAF v USD. Koda valute za Franki je XAF, simbol valute pa je FCFA. Spodaj boste našli tečaje Srednjeafriški frank CFA in pretvornik valut.

Izberite valuto

xaf
XAFSrednjeafriški frank CFA

Statistika Srednjeafriški frank CFA

ImeSrednjeafriški frank CFA
SimbolCFA frank BEAC
Manjša enota1/100 = Centime
Simbol manjše enoteCentime
Najboljša pretvorba XAFXAF v USD
Najboljši graf XAFGraf XAF v USD

Profil Srednjeafriški frank CFA

KovanciPogosto uporabljeno: CFA frank BEAC1, CFA frank BEAC2, CFA frank BEAC5, CFA frank BEAC10, CFA frank BEAC25, CFA frank BEAC100, CFA frank BEAC500
BankovciPogosto uporabljeno: CFA frank BEAC500, CFA frank BEAC1000, CFA frank BEAC2000, CFA frank BEAC5000, CFA frank BEAC10000
Centralna bankaBanka centralnoafriških držav
Uporabniki
Afrikaška finančna skupnost (BEAC), Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Ekvadorska Gvineja, Gabon

Zakaj vas zanima XAF?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za XAFPridobiti tečaje XAF na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti XAF za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789471
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670926

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%