XAF - Srednjeafriški frank CFA

Srednjeafriški frank CFA je valuta Afrikaška finančna skupnost (BEAC). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Srednjeafriški frank CFA tečaj XAF v USD. Koda valute za Franki je XAF , simbol valute pa je FCFA. Spodaj boste našli tečaje Srednjeafriški frank CFA in pretvornik valut.