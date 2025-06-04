XAF - Srednjeafriški frank CFA
Srednjeafriški frank CFA je valuta Afrikaška finančna skupnost (BEAC). Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Srednjeafriški frank CFA tečaj XAF v USD. Koda valute za Franki je XAF, simbol valute pa je FCFA. Spodaj boste našli tečaje Srednjeafriški frank CFA in pretvornik valut.
Statistika Srednjeafriški frank CFA
|Ime
|Srednjeafriški frank CFA
|Simbol
|CFA frank BEAC
|Manjša enota
|1/100 = Centime
|Simbol manjše enote
|Centime
|Najboljša pretvorba XAF
|XAF v USD
|Najboljši graf XAF
|Graf XAF v USD
Profil Srednjeafriški frank CFA
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: CFA frank BEAC1, CFA frank BEAC2, CFA frank BEAC5, CFA frank BEAC10, CFA frank BEAC25, CFA frank BEAC100, CFA frank BEAC500
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: CFA frank BEAC500, CFA frank BEAC1000, CFA frank BEAC2000, CFA frank BEAC5000, CFA frank BEAC10000
|Centralna banka
|Banka centralnoafriških držav
|Uporabniki
Afrikaška finančna skupnost (BEAC), Kamerun, Srednjeafriška republika, Čad, Kongo/Brazzaville, Ekvadorska Gvineja, Gabon
