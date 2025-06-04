  1. Domov
WST - Samoanska tala

Samoanska tala je valuta Samoa. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Samoanska tala tečaj WST v USD. Koda valute za Tala je WST, simbol valute pa je WS$. Spodaj boste našli tečaje Samoanska tala in pretvornik valut.

Statistika Samoanska tala

ImeSamoanska tala
Simbol$
Manjša enota1/100 = Sene
Simbol manjše enoteSene
Najboljša pretvorba WSTWST v USD
Najboljši graf WSTGraf WST v USD

Profil Samoanska tala

KovanciPogosto uporabljeno: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
BankovciPogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Centralna bankaCentralna banka Samoa
Uporabniki
Samoa

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789471
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670926

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%