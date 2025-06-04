WST - Samoanska tala
Samoanska tala je valuta Samoa. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Samoanska tala tečaj WST v USD. Koda valute za Tala je WST, simbol valute pa je WS$. Spodaj boste našli tečaje Samoanska tala in pretvornik valut.
Statistika Samoanska tala
|Ime
|Samoanska tala
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Sene
|Simbol manjše enote
|Sene
|Najboljša pretvorba WST
|WST v USD
|Najboljši graf WST
|Graf WST v USD
Profil Samoanska tala
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Centralna banka
|Centralna banka Samoa
|Uporabniki
Samoa
Samoa
Zakaj vas zanima WST?
