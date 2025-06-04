  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. VUV

vuv
VUV - Vanuatujski vatu

Vanuatujski vatu je valuta Vanuatu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vanuatujski vatu tečaj VUV v USD. Koda valute za Vatu je VUV, simbol valute pa je VT. Spodaj boste našli tečaje Vanuatujski vatu in pretvornik valut.

Izberite valuto

vuv
VUVVanuatujski vatu

Statistika Vanuatujski vatu

ImeVanuatujski vatu
SimbolVT
Manjša enota
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba VUVVUV v USD
Najboljši graf VUVGraf VUV v USD

Profil Vanuatujski vatu

KovanciPogosto uporabljeno: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
BankovciPogosto uporabljeno: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
Centralna bankaRezervna banka Vanuatu
Uporabniki
Vanuatu

Zakaj vas zanima VUV?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za VUVPridobiti tečaje VUV na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti VUV za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17738
GBP / EUR1.14619
USD / JPY156.572
GBP / USD1.34951
USD / CHF0.789471
USD / CAD1.36733
EUR / JPY184.345
AUD / USD0.670926

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%