VUV - Vanuatujski vatu
Vanuatujski vatu je valuta Vanuatu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vanuatujski vatu tečaj VUV v USD. Koda valute za Vatu je VUV, simbol valute pa je VT. Spodaj boste našli tečaje Vanuatujski vatu in pretvornik valut.
Statistika Vanuatujski vatu
|Ime
|Vanuatujski vatu
|Simbol
|VT
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba VUV
|VUV v USD
|Najboljši graf VUV
|Graf VUV v USD
Profil Vanuatujski vatu
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Centralna banka
|Rezervna banka Vanuatu
|Uporabniki
Vanuatu
Zakaj vas zanima VUV?
