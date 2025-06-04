VUV - Vanuatujski vatu

Vanuatujski vatu je valuta Vanuatu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vanuatujski vatu tečaj VUV v USD. Koda valute za Vatu je VUV , simbol valute pa je VT. Spodaj boste našli tečaje Vanuatujski vatu in pretvornik valut.