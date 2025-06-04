  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. VND

vnd
VND - Vietnamski dong

Vietnamski dong je valuta Vietnam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vietnamski dong tečaj VND v USD. Koda valute za Dongi je VND, simbol valute pa je ₫. Spodaj boste našli tečaje Vietnamski dong in pretvornik valut.

Izberite valuto

vnd
VNDVietnamski dong

Statistika Vietnamski dong

ImeVietnamski dong
Simbol
Manjša enota1/10 = hào
Simbol manjše enotehào
Najboljša pretvorba VNDVND v USD
Najboljši graf VNDGraf VND v USD

Profil Vietnamski dong

KovanciPogosto uporabljeno: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
BankovciPogosto uporabljeno: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
Centralna bankaDržavna banka Vietnama
Uporabniki
Vietnam

Zakaj vas zanima VND?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za VNDPridobiti tečaje VND na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti VND za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670884

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%