VND - Vietnamski dong
Vietnamski dong je valuta Vietnam. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Vietnamski dong tečaj VND v USD. Koda valute za Dongi je VND, simbol valute pa je ₫. Spodaj boste našli tečaje Vietnamski dong in pretvornik valut.
Statistika Vietnamski dong
|Ime
|Vietnamski dong
|Simbol
|₫
|Manjša enota
|1/10 = hào
|Simbol manjše enote
|hào
|Najboljša pretvorba VND
|VND v USD
|Najboljši graf VND
|Graf VND v USD
Profil Vietnamski dong
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Centralna banka
|Državna banka Vietnama
|Uporabniki
Vietnam
Vietnam
