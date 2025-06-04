VES - Venezuelski bolivar

Venezuelski bolivar je valuta Venezuela. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Venezuelski bolivar tečaj VES v USD. Koda valute za Bolívarji je VES , simbol valute pa je Bs.S. Spodaj boste našli tečaje Venezuelski bolivar in pretvornik valut.

Obvestilo: Bolivar Soberano ima več uradnih tečajev.