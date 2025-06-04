VES - Venezuelski bolivar
Venezuelski bolivar je valuta Venezuela. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Venezuelski bolivar tečaj VES v USD. Koda valute za Bolívarji je VES, simbol valute pa je Bs.S. Spodaj boste našli tečaje Venezuelski bolivar in pretvornik valut.
Obvestilo: Bolivar Soberano ima več uradnih tečajev.
Statistika Venezuelski bolivar
|Ime
|Venezuelski bolivar
|Simbol
|Bs. S
|Manjša enota
|1/100 = céntimo
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba VES
|VES v USD
|Najboljši graf VES
|Graf VES v USD
Profil Venezuelski bolivar
|Vzdevki
|bolo(s), luca(s)
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Bs. S1, 50¢
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Centralna banka
|Centralna banka Venezuele
|Uporabniki
Venezuela
Venezuela
