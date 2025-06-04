  1. Domov
VES - Venezuelski bolivar

Venezuelski bolivar je valuta Venezuela. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Venezuelski bolivar tečaj VES v USD. Koda valute za Bolívarji je VES, simbol valute pa je Bs.S. Spodaj boste našli tečaje Venezuelski bolivar in pretvornik valut.

Obvestilo: Bolivar Soberano ima več uradnih tečajev.

Statistika Venezuelski bolivar

ImeVenezuelski bolivar
SimbolBs. S
Manjša enota1/100 = céntimo
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba VESVES v USD
Najboljši graf VESGraf VES v USD

Profil Venezuelski bolivar

Vzdevkibolo(s), luca(s)
KovanciPogosto uporabljeno: Bs. S1, 50¢
BankovciPogosto uporabljeno: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
Centralna bankaCentralna banka Venezuele
Uporabniki
Venezuela

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670884

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%