UZS - Uzbekistanski som

Uzbekistanski som je valuta Uzbekistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Uzbekistanski som tečaj UZS v USD. Koda valute za Sumi je UZS, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Uzbekistanski som in pretvornik valut.
Statistika Uzbekistanski som
|Ime
|Uzbekistanski som
|Simbol
|лв
|Manjša enota
|1/100 = Tiyin
|Simbol manjše enote
|Tiyin
|Najboljša pretvorba UZS
|UZS v USD
|Najboljši graf UZS
|Graf UZS v USD
Profil Uzbekistanski som
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Centralna banka
|Centralna banka Republike Uzbekistan
|Uporabniki
Uzbekistan
Uzbekistan
