UZS - Uzbekistanski som

Uzbekistanski som je valuta Uzbekistan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Uzbekistanski som tečaj UZS v USD. Koda valute za Sumi je UZS, simbol valute pa je лв. Spodaj boste našli tečaje Uzbekistanski som in pretvornik valut.

Statistika Uzbekistanski som

ImeUzbekistanski som
Simbolлв
Manjša enota1/100 = Tiyin
Simbol manjše enoteTiyin
Najboljša pretvorba UZSUZS v USD
Najboljši graf UZSGraf UZS v USD

Profil Uzbekistanski som

KovanciPogosto uporabljeno: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
BankovciPogosto uporabljeno: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
Centralna bankaCentralna banka Republike Uzbekistan
Uporabniki
Uzbekistan

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670884

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%