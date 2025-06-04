UYU - Urugvajski peso

Urugvajski peso je valuta Urugvaj. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Urugvajski peso tečaj UYU v USD. Koda valute za Pesos je UYU , simbol valute pa je $U. Spodaj boste našli tečaje Urugvajski peso in pretvornik valut.