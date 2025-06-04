UYU - Urugvajski peso
Urugvajski peso je valuta Urugvaj. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Urugvajski peso tečaj UYU v USD. Koda valute za Pesos je UYU, simbol valute pa je $U. Spodaj boste našli tečaje Urugvajski peso in pretvornik valut.
Statistika Urugvajski peso
|Ime
|Urugvajski peso
|Simbol
|$U
|Manjša enota
|1/100 = Centésimo
|Simbol manjše enote
|Centésimo
|Najboljša pretvorba UYU
|UYU v USD
|Najboljši graf UYU
|Graf UYU v USD
Profil Urugvajski peso
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: $U1, $U2, $U5, $U10
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Centralna banka
|Centralna banka Urugvaja
|Uporabniki
Urugvaj
