  1. Domov
  2. Valutna enciklopedija
  3. UYU

uyu
UYU - Urugvajski peso

Urugvajski peso je valuta Urugvaj. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Urugvajski peso tečaj UYU v USD. Koda valute za Pesos je UYU, simbol valute pa je $U. Spodaj boste našli tečaje Urugvajski peso in pretvornik valut.

Izberite valuto

uyu
UYUUrugvajski peso

Statistika Urugvajski peso

ImeUrugvajski peso
Simbol$U
Manjša enota1/100 = Centésimo
Simbol manjše enoteCentésimo
Najboljša pretvorba UYUUYU v USD
Najboljši graf UYUGraf UYU v USD

Profil Urugvajski peso

KovanciPogosto uporabljeno: $U1, $U2, $U5, $U10
BankovciPogosto uporabljeno: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
Centralna bankaCentralna banka Urugvaja
Uporabniki
Urugvaj

Zakaj vas zanima UYU?

Želim...

Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za UYUPridobiti tečaje UYU na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti UYU za moje podjetje

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14620
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789502
USD / CAD1.36741
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.670884

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%