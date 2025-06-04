UGX - Ugandski šiling
Ugandski šiling je valuta Uganda. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ugandski šiling tečaj UGX v USD. Koda valute za Šilingi je UGX, simbol valute pa je USh. Spodaj boste našli tečaje Ugandski šiling in pretvornik valut.
Obvestilo: Od 30. marca 2013 serija UGX iz leta 1987 ni več zakonito plačilno sredstvo. Valuta bo zamenljiva v kateri koli komercialni banki do 30. maja 2013 in v kateri koli poslovalnici Banke Ugande do 30. decembra 2013.
Pred letom 1900 je bila ena od najzgodnejših oblik valute, ki so jo uporabljali v Ugandi, indijska rupija. Leta 1906 je vzhodnoafriška rupija zamenjala indijsko rupijo in se je uporabljala po vsej Ugandi, Keniji in Tanganyiki. Vzhodnoafriški florin je leta 1920 zamenjal rupijo po enaki vrednosti, vendar je le eno leto pozneje Vzhodnoafriška denarna komisija uvedla vzhodnoafriški šiling; ta je bil vezan na en šiling sterling in je bil vrednoten po tečaju 2 šilinga za 1 florin.
Leta 1966 je bila ustanovljena Banka Ugande in uveden je bil prvi ugandski šiling. Bankovci in kovanci so se večkrat spremenili zaradi sprememb v režimu. Zaradi visoke inflacije je bil leta 1987 ustvarjen nov šiling po tečaju 100 starih šilingov za 1 novega. Marca 2013 je bila serija UGX iz leta 1987 demonetizirana, aprila 2013 pa je bila manjša enota valute spremenjena iz 100 na 0.
Statistika Ugandski šiling
|Ime
|Ugandski šiling
|Simbol
|UGX
|Manjša enota
|Simbol manjše enote
|Najboljša pretvorba UGX
|UGX v USD
|Najboljši graf UGX
|Graf UGX v USD
Profil Ugandski šiling
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: undefined5, undefined10, undefined50, undefined100, undefined200, undefined500, undefined1000, UGX1, UGX2
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: UGX1000, UGX2000, UGX5000, UGX10,000, UGX20,000, UGX50,000
|Centralna banka
|Banke Ugande
|Uporabniki
Uganda
Uganda
