UGX - Ugandski šiling

Pred letom 1900 je bila ena od najzgodnejših oblik valute, ki so jo uporabljali v Ugandi, indijska rupija. Leta 1906 je vzhodnoafriška rupija zamenjala indijsko rupijo in se je uporabljala po vsej Ugandi, Keniji in Tanganyiki. Vzhodnoafriški florin je leta 1920 zamenjal rupijo po enaki vrednosti, vendar je le eno leto pozneje Vzhodnoafriška denarna komisija uvedla vzhodnoafriški šiling; ta je bil vezan na en šiling sterling in je bil vrednoten po tečaju 2 šilinga za 1 florin.

Leta 1966 je bila ustanovljena Banka Ugande in uveden je bil prvi ugandski šiling. Bankovci in kovanci so se večkrat spremenili zaradi sprememb v režimu. Zaradi visoke inflacije je bil leta 1987 ustvarjen nov šiling po tečaju 100 starih šilingov za 1 novega. Marca 2013 je bila serija UGX iz leta 1987 demonetizirana, aprila 2013 pa je bila manjša enota valute spremenjena iz 100 na 0.