UAH - Ukrajinska grivna
Ukrajinska grivna je valuta Ukrajina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ukrajinska grivna tečaj UAH v USD. Koda valute za Hryvni je UAH, simbol valute pa je ₴. Spodaj boste našli tečaje Ukrajinska grivna in pretvornik valut.
Statistika Ukrajinska grivna
|Ime
|Ukrajinska grivna
|Simbol
|₴
|Manjša enota
|1/100 = Kopijka
|Simbol manjše enote
|Kopijka
|Najboljša pretvorba UAH
|UAH v USD
|Najboljši graf UAH
|Graf UAH v USD
Profil Ukrajinska grivna
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Centralna banka
|Nacionalna banka Ukrajine
|Uporabniki
Ukrajina
Ukrajina
