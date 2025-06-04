UAH - Ukrajinska grivna

Ukrajinska grivna je valuta Ukrajina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ukrajinska grivna tečaj UAH v USD. Koda valute za Hryvni je UAH , simbol valute pa je ₴. Spodaj boste našli tečaje Ukrajinska grivna in pretvornik valut.