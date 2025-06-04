  1. Domov
UAH - Ukrajinska grivna

Ukrajinska grivna je valuta Ukrajina. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Ukrajinska grivna tečaj UAH v USD. Koda valute za Hryvni je UAH, simbol valute pa je ₴. Spodaj boste našli tečaje Ukrajinska grivna in pretvornik valut.

Izberite valuto

UAHUkrajinska grivna

Statistika Ukrajinska grivna

ImeUkrajinska grivna
Simbol
Manjša enota1/100 = Kopijka
Simbol manjše enoteKopijka
Najboljša pretvorba UAHUAH v USD
Najboljši graf UAHGraf UAH v USD

Profil Ukrajinska grivna

KovanciPogosto uporabljeno: Kopijka1, Kopijka2, Kopijka5, Kopijka10, Kopijka25, Kopijka50, ₴1
BankovciPogosto uporabljeno: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
Centralna bankaNacionalna banka Ukrajine
Uporabniki
Ukrajina

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17730
GBP / EUR1.14622
USD / JPY156.577
GBP / USD1.34944
USD / CHF0.789531
USD / CAD1.36736
EUR / JPY184.338
AUD / USD0.670915

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%