TZS - Tanzanijski šiling

Tanzanijski šiling je valuta Tanzanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tanzanijski šiling tečaj TZS v USD. Koda valute za Šilingi je TZS, simbol valute pa je TSh. Spodaj boste našli tečaje Tanzanijski šiling in pretvornik valut.

Statistika Tanzanijski šiling

ImeTanzanijski šiling
SimbolŠiling
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent
Najboljša pretvorba TZSTZS v USD
Najboljši graf TZSGraf TZS v USD

Profil Tanzanijski šiling

KovanciPogosto uporabljeno: Cent5, Cent10, Cent20, Šiling1, Šiling5, Šiling10, Šiling20, Šiling50, Šiling100, Šiling200
BankovciPogosto uporabljeno: Šiling500, Šiling1000, Šiling2000, Šiling5000, Šiling10000
Centralna bankaBank of Tanzania
Uporabniki
Tanzanija

