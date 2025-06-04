TZS - Tanzanijski šiling
Tanzanijski šiling je valuta Tanzanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tanzanijski šiling tečaj TZS v USD. Koda valute za Šilingi je TZS, simbol valute pa je TSh. Spodaj boste našli tečaje Tanzanijski šiling in pretvornik valut.
Statistika Tanzanijski šiling
|Ime
|Tanzanijski šiling
|Simbol
|Šiling
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
|Najboljša pretvorba TZS
|TZS v USD
|Najboljši graf TZS
|Graf TZS v USD
Profil Tanzanijski šiling
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: Cent5, Cent10, Cent20, Šiling1, Šiling5, Šiling10, Šiling20, Šiling50, Šiling100, Šiling200
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: Šiling500, Šiling1000, Šiling2000, Šiling5000, Šiling10000
|Centralna banka
|Bank of Tanzania
|Uporabniki
Tanzanija
Tanzanija
Zakaj vas zanima TZS?
