TZS - Tanzanijski šiling

Tanzanijski šiling je valuta Tanzanija. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tanzanijski šiling tečaj TZS v USD. Koda valute za Šilingi je TZS , simbol valute pa je TSh. Spodaj boste našli tečaje Tanzanijski šiling in pretvornik valut.