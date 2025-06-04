TWD - Tajvanski novi dolar

Pod japonsko oblastjo je bil tajvanski jen uveden kot valuta Tajvana leta 1895. Krožil je skupaj z japonskim jenom, pri čemer sta bili obe valuti vrednoteni enako, dokler se japonsko cesarstvo ni sesulo leta 1945. Leto pozneje je pod vlado Republike Kitajske tajvanski dolar (znan kot TWN) zamenjal jen po enaki vrednosti. Nov tajvanski dolar je bil uveden leta 1949 v poskusu, da bi se spopadli s hiperinflaacijo. 'Stari' tajvanski dolar je bil devalviran po ekstremnem menjalnem tečaju 4000 proti 1 TWD. Leta 2000 je nov tajvanski dolar postal uradna valuta Republike Kitajske.