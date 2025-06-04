  1. Domov
TWD - Tajvanski novi dolar

Tajvanski novi dolar je valuta Tajvan. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tajvanski novi dolar tečaj TWD v USD. Koda valute za Novi dolarji je TWD, simbol valute pa je NT$. Spodaj boste našli tečaje Tajvanski novi dolar in pretvornik valut.

Pod japonsko oblastjo je bil tajvanski jen uveden kot valuta Tajvana leta 1895. Krožil je skupaj z japonskim jenom, pri čemer sta bili obe valuti vrednoteni enako, dokler se japonsko cesarstvo ni sesulo leta 1945. Leto pozneje je pod vlado Republike Kitajske tajvanski dolar (znan kot TWN) zamenjal jen po enaki vrednosti. Nov tajvanski dolar je bil uveden leta 1949 v poskusu, da bi se spopadli s hiperinflaacijo. 'Stari' tajvanski dolar je bil devalviran po ekstremnem menjalnem tečaju 4000 proti 1 TWD. Leta 2000 je nov tajvanski dolar postal uradna valuta Republike Kitajske.

Statistika Tajvanski novi dolar

ImeTajvanski novi dolar
SimbolNT$
Manjša enota1/10 = Jiao
Simbol manjše enote
Najboljša pretvorba TWDTWD v USD
Najboljši graf TWDGraf TWD v USD

Profil Tajvanski novi dolar

Vzdevkikuài, máo, Taibi
KovanciPogosto uporabljeno: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Redko uporabljeno: NT$20
BankovciPogosto uporabljeno: NT$100, NT$500, NT$1000
Redko uporabljeno: NT$200, NT$2000
Centralna bankaCentralna banka Republike Kitajske (Tajvan)
Uporabniki
Tajvan

