TVD - Tuvalujski dolar

Tuvalujski dolar je valuta Tuvalu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tuvalujski dolar tečaj TVD v USD. Koda valute za Dolarji je TVD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Tuvalujski dolar in pretvornik valut.

Izberite valuto

tvd
TVDTuvalujski dolar

Statistika Tuvalujski dolar

ImeTuvalujski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enote¢
Najboljša pretvorba TVDTVD v USD
Najboljši graf TVDGraf TVD v USD

Profil Tuvalujski dolar

KovanciPogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
BankovciPogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100
Uporabniki
Tuvalu

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17733
GBP / EUR1.14626
USD / JPY156.566
GBP / USD1.34953
USD / CHF0.789656
USD / CAD1.36715
EUR / JPY184.329
AUD / USD0.671060

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%