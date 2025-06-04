TVD - Tuvalujski dolar
Tuvalujski dolar je valuta Tuvalu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tuvalujski dolar tečaj TVD v USD. Koda valute za Dolarji je TVD, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Tuvalujski dolar in pretvornik valut.
Statistika Tuvalujski dolar
|Ime
|Tuvalujski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|¢
|Najboljša pretvorba TVD
|TVD v USD
|Najboljši graf TVD
|Graf TVD v USD
Profil Tuvalujski dolar
|Kovanci
|Pogosto uporabljeno: ¢5, ¢10, ¢20, ¢50, $1
|Bankovci
|Pogosto uporabljeno: $5, $10, $20, $50, $100
|Uporabniki
Tuvalu
Tuvalu
Zakaj vas zanima TVD?
Želim...Poslati poceni denarni prenos v Združene državePoslati poceni denarni prenos v Združeno kraljestvoPoslati poceni denarni prenos v KanadoPoslati poceni denarni prenos v AvstralijoPoslati poceni denarni prenos na Novo ZelandijoNaročiti se na e-poštne posodobitve za TVDPridobiti tečaje TVD na moj telefonPridobiti API za podatke o valuti TVD za moje podjetje