TVD - Tuvalujski dolar

Tuvalujski dolar je valuta Tuvalu. Naše lestvice valut kažejo, da je najbolj priljubljen menjalni tečaj za Tuvalujski dolar tečaj TVD v USD. Koda valute za Dolarji je TVD , simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Tuvalujski dolar in pretvornik valut.